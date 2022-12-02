https://ria.ru/20221202/opasnost-1835881274.html

В Темрюкском районе продлили желтый уровень террористической опасности

В Темрюкском районе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 02.12.2022

В Темрюкском районе продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлили до 16 декабря, сообщил оперативный штаб Кубани. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:26

2022-12-02T14:26

2022-12-02T14:26

происшествия

вениамин кондратьев

владимир путин

краснодарский край

темрюкский район

россия

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КРАСНОДАР, 2 дек – РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлили до 16 декабря, сообщил оперативный штаб Кубани."Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 16 декабря. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев", - говорится в Telegram-канале оперштаба.Уточняется, что оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов, усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства."Желтый" уровень террористической опасности был введен 8 октября в Темрюкском районе Краснодарского края после ЧП на Крымском мосту, где рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей: сначала по одной, а позже - по двум полосам. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.

https://ria.ru/20221127/sevastopol-1834633239.html

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происшествия, вениамин кондратьев, владимир путин, краснодарский край, темрюкский район, россия