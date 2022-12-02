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СМИ: Пентагон планирует обучить ВСУ ведению "изощренных кампаний" - РИА Новости, 02.12.2022
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СМИ: Пентагон планирует обучить ВСУ ведению "изощренных кампаний"
СМИ: Пентагон планирует обучить ВСУ ведению "изощренных кампаний" - РИА Новости, 02.12.2022
СМИ: Пентагон планирует обучить ВСУ ведению "изощренных кампаний"
Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск: речь может идти о сотнях и тысячах военных, которых на базе в Германии научат РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T03:25
2022-12-02T04:02
в мире
сергей лавров
ллойд остин
сергей рябков
россия
украина
германия
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск: речь может идти о сотнях и тысячах военных, которых на базе в Германии научат ведению "изощренных кампаний", сообщает издание Washington Post."Министр обороны Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона рассматривают план по значительному расширению обучения украинских военных", - говорится в сообщении.Как указывает издание со ссылкой на неназванных представителей Пентагона, план обсуждается в течение недель, для его реализации планируют использовать средства, которые Вашингтон выделяет Киеву. Украинских военных собираются обучить проведению "изощренных кампаний" против российской армии, пишет Washington Post.Речь идет об обучении сотен или даже тысяч военных, говорится в сообщении. Тренировать их планируют в Германии, где американские специалисты обучали украинцев последние годы, сообщает газета.В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров". Он отмечал, что США и НАТО готовят "военных на своей территории, на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, ллойд остин, сергей рябков, россия, украина, германия, министерство обороны сша, нато, оон
В мире, Сергей Лавров, Ллойд Остин, Сергей Рябков, Россия, Украина, Германия, Министерство обороны США, НАТО, ООН
03:25 02.12.2022 (обновлено: 04:02 02.12.2022)
 
СМИ: Пентагон планирует обучить ВСУ ведению "изощренных кампаний"

WP: Пентагон рассматривает план по значительному расширению обучения украинских военных

CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск: речь может идти о сотнях и тысячах военных, которых на базе в Германии научат ведению "изощренных кампаний", сообщает издание Washington Post.
"Министр обороны Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона рассматривают план по значительному расширению обучения украинских военных", - говорится в сообщении.
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Как указывает издание со ссылкой на неназванных представителей Пентагона, план обсуждается в течение недель, для его реализации планируют использовать средства, которые Вашингтон выделяет Киеву. Украинских военных собираются обучить проведению "изощренных кампаний" против российской армии, пишет Washington Post.
Речь идет об обучении сотен или даже тысяч военных, говорится в сообщении. Тренировать их планируют в Германии, где американские специалисты обучали украинцев последние годы, сообщает газета.
В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров". Он отмечал, что США и НАТО готовят "военных на своей территории, на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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