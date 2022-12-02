Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/obstrely-1835919382.html
Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 02.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:03
2022-12-02T17:51
специальная военная операция на украине
донецк
зайцево
горловка
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835960710_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_448ec2c8a32bb1026b3633ba6e985362.jpg
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.00 мск украинские войска выпустили по поселку шахты Изотова в Горловке восемь мин калибром 120 миллиметров, в 13.25 мск и 15.30 мск по Куйбышевскому району Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 14.35 мск по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 15.10 мск украинские войска обстреляли Зайцево, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html
донецк
зайцево
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835960710_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c987ec557d4cf1b423e7943def3e18f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, зайцево, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Зайцево, Горловка, Донецкая Народная Республика
16:03 02.12.2022 (обновлено: 17:51 02.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Горловку в ДНР

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела поселка Зайцево в ДНР со стороны Украины
Последствия обстрела поселка Зайцево в ДНР со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела поселка Зайцево в ДНР со стороны Украины
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 13.00 мск украинские войска выпустили по поселку шахты Изотова в Горловке восемь мин калибром 120 миллиметров, в 13.25 мск и 15.30 мск по Куйбышевскому району Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 14.35 мск по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 15.10 мск украинские войска обстреляли Зайцево, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 08:00Религия
"Сигнал подан". В Киеве решили пойти на крайние меры
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкЗайцевоГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала