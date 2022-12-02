https://ria.ru/20221202/obstrely-1835919382.html

Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 02.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и еще два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:03

2022-12-02T16:03

2022-12-02T17:51

специальная военная операция на украине

донецк

зайцево

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.00 мск украинские войска выпустили по поселку шахты Изотова в Горловке восемь мин калибром 120 миллиметров, в 13.25 мск и 15.30 мск по Куйбышевскому району Донецка - шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 14.35 мск по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 15.10 мск украинские войска обстреляли Зайцево, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html

донецк

зайцево

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, зайцево, горловка, донецкая народная республика