https://ria.ru/20221202/obstrel-1835919200.html
Украинские войска обстреляли Алешки из HIMARS
Украинские войска обстреляли Алешки из HIMARS - РИА Новости, 02.12.2022
Украинские войска обстреляли Алешки из HIMARS
Украинские войска обстреляли город Алешки, расположенный на левом берегу Днепра, из систем HIMARS и "Ольха", ПВО отразила атаку, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:02
2022-12-02T16:02
2022-12-02T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Алешки, расположенный на левом берегу Днепра, из систем HIMARS и "Ольха", ПВО отразила атаку, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. В 13.55 ВСУ выпустили по н.п. Алешки 4 ракеты HIMARS и 2 ракеты "Ольха", подразделениями ПВО все ракеты были сбиты", - сказал он.
https://ria.ru/20221202/ranenyy-1835899719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Алешки из HIMARS
Украинские войска обстреляли Алешки из HIMARS и "Ольхи"