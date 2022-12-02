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Украинские войска обстреляли Алешки из HIMARS - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/obstrel-1835919200.html
Украинские войска обстреляли Алешки из HIMARS
Украинские войска обстреляли Алешки из HIMARS - РИА Новости, 02.12.2022
Украинские войска обстреляли Алешки из HIMARS
Украинские войска обстреляли город Алешки, расположенный на левом берегу Днепра, из систем HIMARS и "Ольха", ПВО отразила атаку, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:02
2022-12-02T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Алешки, расположенный на левом берегу Днепра, из систем HIMARS и "Ольха", ПВО отразила атаку, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. В 13.55 ВСУ выпустили по н.п. Алешки 4 ракеты HIMARS и 2 ракеты "Ольха", подразделениями ПВО все ракеты были сбиты", - сказал он.
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днепр (город)
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в мире, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
16:02 02.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Алешки из HIMARS

Украинские войска обстреляли Алешки из HIMARS и "Ольхи"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Алешки, расположенный на левом берегу Днепра, из систем HIMARS и "Ольха", ПВО отразила атаку, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. В 13.55 ВСУ выпустили по н.п. Алешки 4 ракеты HIMARS и 2 ракеты "Ольха", подразделениями ПВО все ракеты были сбиты", - сказал он.
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