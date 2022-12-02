https://ria.ru/20221202/obstrel-1835919200.html

Украинские войска обстреляли Алешки из HIMARS

Украинские войска обстреляли Алешки из HIMARS - РИА Новости, 02.12.2022

Украинские войска обстреляли Алешки из HIMARS

Украинские войска обстреляли город Алешки, расположенный на левом берегу Днепра, из систем HIMARS и "Ольха", ПВО отразила атаку, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:02

2022-12-02T16:02

2022-12-02T16:02

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775664139_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eed526a9bdf8739bde364f9ce438ca71.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Алешки, расположенный на левом берегу Днепра, из систем HIMARS и "Ольха", ПВО отразила атаку, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. В 13.55 ВСУ выпустили по н.п. Алешки 4 ракеты HIMARS и 2 ракеты "Ольха", подразделениями ПВО все ракеты были сбиты", - сказал он.

https://ria.ru/20221202/ranenyy-1835899719.html

днепр (город)

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины