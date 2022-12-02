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Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/obstrel-1835757972.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 02.12.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T05:54
2022-12-02T05:54
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, обстрелу со стороны украинских войск подвергся населенный пункт Каштановое, по которому выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221201/donbass-1835568984.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, нато, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол, НАТО, Telegram (приложение)
05:54 02.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку

ВСУ выпустили по Горловке и Пантелеймоновке 12 снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛюди идут вдоль дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Люди идут вдоль дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди идут вдоль дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 04.00 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 05.02 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, обстрелу со стороны украинских войск подвергся населенный пункт Каштановое, по которому выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Разбитые окна после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 14:20Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Майорск
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККСтиролНАТОTelegram (приложение)
 
 
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