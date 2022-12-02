Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку
ВСУ выпустили по Горловке и Пантелеймоновке 12 снарядов "натовского" калибра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛюди идут вдоль дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Люди идут вдоль дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 04.00 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 05.02 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, обстрелу со стороны украинских войск подвергся населенный пункт Каштановое, по которому выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.