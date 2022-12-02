https://ria.ru/20221202/obse-1835906784.html
Лукашевич призвал ОБСЕ отказаться от дискриминации России
Лукашевич призвал ОБСЕ отказаться от дискриминации России - РИА Новости, 02.12.2022
Лукашевич призвал ОБСЕ отказаться от дискриминации России
ОБСЕ следует отказаться от дискриминационного отношения к России и другим государствам "к востоку от Вены", заявил в пятницу, выступая на заключительной сессии... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:40
2022-12-02T15:40
2022-12-02T15:40
в мире
александр лукашевич
санкции в отношении россии
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a37099c607d879e27f5dfe73e0167632.jpg
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. ОБСЕ следует отказаться от дискриминационного отношения к России и другим государствам "к востоку от Вены", заявил в пятницу, выступая на заключительной сессии 29-го СМИД ОБСЕ в польской Лодзи, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Следует отказаться от дискриминационного отношения к России и другим государствам "к востоку от Вены". Здесь нет "мальчиков для битья", нет места поучительству и менторству. Будем реанимировать культуру взаимоуважительного профессионального диалога. Совместными усилиями полностью равноправных государств предстоит возрождать "дух Хельсинки". Для этого все лидеры наших стран, которые подписались под документами саммитов ОБСЕ в Стамбуле (1999 г.) и Астане (2010 г.), должны на деле продемонстрировать готовность руководствоваться закрепленным в них принципом равной и неделимой безопасности", - заявил постпред.Лукашевич добавил, что в будущем в рамках ОБСЕ "важно подтвердить готовность безоговорочно выполнить взятое на себя обязательство не укреплять собственную безопасность за счет других".Уходящий председатель ОБСЕ - Польша - решила не допускать на заседание СМИД ОБСЕ министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также в аккредитации для освещения данного мероприятия отказано корреспонденту российского информационного агентства РИА Новости.
https://ria.ru/20221201/obse-1835495948.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_013ad96a885821e63b27d20128414908.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашевич, санкции в отношении россии, обсе
В мире, Александр Лукашевич, Санкции в отношении России, ОБСЕ
Лукашевич призвал ОБСЕ отказаться от дискриминации России
Лукашевич призвал ОБСЕ отказаться от дискриминации России и стран к востоку от Вены
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. ОБСЕ следует отказаться от дискриминационного отношения к России и другим государствам "к востоку от Вены", заявил в пятницу, выступая на заключительной сессии 29-го СМИД ОБСЕ в польской Лодзи, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Следует отказаться от дискриминационного отношения к России и другим государствам "к востоку от Вены". Здесь нет "мальчиков для битья", нет места поучительству и менторству. Будем реанимировать культуру взаимоуважительного профессионального диалога. Совместными усилиями полностью равноправных государств предстоит возрождать "дух Хельсинки". Для этого все лидеры наших стран, которые подписались под документами саммитов ОБСЕ в Стамбуле (1999 г.) и Астане (2010 г.), должны на деле продемонстрировать готовность руководствоваться закрепленным в них принципом равной и неделимой безопасности", - заявил постпред.
Лукашевич добавил, что в будущем в рамках ОБСЕ "важно подтвердить готовность безоговорочно выполнить взятое на себя обязательство не укреплять собственную безопасность за счет других".
Уходящий председатель ОБСЕ - Польша - решила не допускать на заседание СМИД ОБСЕ министра иностранных дел России Сергея Лаврова
. Также в аккредитации для освещения данного мероприятия отказано корреспонденту российского информационного агентства РИА Новости.