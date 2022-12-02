https://ria.ru/20221202/obse-1835906784.html

Лукашевич призвал ОБСЕ отказаться от дискриминации России

Лукашевич призвал ОБСЕ отказаться от дискриминации России - РИА Новости, 02.12.2022

Лукашевич призвал ОБСЕ отказаться от дискриминации России

ОБСЕ следует отказаться от дискриминационного отношения к России и другим государствам "к востоку от Вены", заявил в пятницу, выступая на заключительной сессии... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:40

2022-12-02T15:40

2022-12-02T15:40

в мире

александр лукашевич

санкции в отношении россии

обсе

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ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. ОБСЕ следует отказаться от дискриминационного отношения к России и другим государствам "к востоку от Вены", заявил в пятницу, выступая на заключительной сессии 29-го СМИД ОБСЕ в польской Лодзи, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Следует отказаться от дискриминационного отношения к России и другим государствам "к востоку от Вены". Здесь нет "мальчиков для битья", нет места поучительству и менторству. Будем реанимировать культуру взаимоуважительного профессионального диалога. Совместными усилиями полностью равноправных государств предстоит возрождать "дух Хельсинки". Для этого все лидеры наших стран, которые подписались под документами саммитов ОБСЕ в Стамбуле (1999 г.) и Астане (2010 г.), должны на деле продемонстрировать готовность руководствоваться закрепленным в них принципом равной и неделимой безопасности", - заявил постпред.Лукашевич добавил, что в будущем в рамках ОБСЕ "важно подтвердить готовность безоговорочно выполнить взятое на себя обязательство не укреплять собственную безопасность за счет других".Уходящий председатель ОБСЕ - Польша - решила не допускать на заседание СМИД ОБСЕ министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также в аккредитации для освещения данного мероприятия отказано корреспонденту российского информационного агентства РИА Новости.

https://ria.ru/20221201/obse-1835495948.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашевич, санкции в отношении россии, обсе