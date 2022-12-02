https://ria.ru/20221202/obse-1835890220.html

Россия разочарована работой Польши как председателя ОБСЕ, заявил Лукашевич

Россия разочарована работой Польши как председателя ОБСЕ, заявил Лукашевич - РИА Новости, 02.12.2022

Россия разочарована работой Польши как председателя ОБСЕ, заявил Лукашевич

Россия крайне разочарована стилем и методами работы Польши в качестве председателя ОБСЕ, Варшава не смогла победить внутренние комплексы в рамках этой... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:54

2022-12-02T14:54

2022-12-02T15:49

россия

польша

варшава

обсе

санкции в отношении россии

в мире

александр лукашевич

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ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Россия крайне разочарована стилем и методами работы Польши в качестве председателя ОБСЕ, Варшава не смогла победить внутренние комплексы в рамках этой деятельности, заявил в пятницу, выступая на заключительной сессии 29-го СМИД ОБСЕ в польском Лодзе, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Прежде всего, мы крайне разочарованы стилем и методами работы польского действующего председательства. Сожалеем, что Варшава не смогла победить внутренние комплексы, приподняться над историческими обидами в интересах укрепления коллективных основ работы нашей Организации. Институту действующего председателя ОБСЕ нанесен серьезный репутационный ущерб", - заявил он.По словам постпреда, нынешнее министерское заседание в Лодзе "отмечено крайней конфронтационностью и агрессивностью поведения очень многих государств-участников, что противоречит самой природе" ОБСЕ.Лукашевич добавил, что в будущем в рамках ОБСЕ "важно подтвердить готовность безоговорочно выполнить взятое на себя обязательство не укреплять собственную безопасность за счет других".Уходящий председатель ОБСЕ - Польша - решила не допускать на заседание СМИД ОБСЕ министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также в аккредитации для освещения данного мероприятия отказано корреспонденту российского информационного агентства РИА Новости.

https://ria.ru/20221202/obse-1835889276.html

https://ria.ru/20221201/lavrov-1835705780.html

россия

польша

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, польша, варшава, обсе, санкции в отношении россии, в мире, александр лукашевич