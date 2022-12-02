https://ria.ru/20221202/obse-1835890220.html
Россия разочарована работой Польши как председателя ОБСЕ, заявил Лукашевич
Россия разочарована работой Польши как председателя ОБСЕ, заявил Лукашевич - РИА Новости, 02.12.2022
Россия разочарована работой Польши как председателя ОБСЕ, заявил Лукашевич
Россия крайне разочарована стилем и методами работы Польши в качестве председателя ОБСЕ, Варшава не смогла победить внутренние комплексы в рамках этой... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:54
2022-12-02T14:54
2022-12-02T15:49
россия
польша
варшава
обсе
санкции в отношении россии
в мире
александр лукашевич
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ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Россия крайне разочарована стилем и методами работы Польши в качестве председателя ОБСЕ, Варшава не смогла победить внутренние комплексы в рамках этой деятельности, заявил в пятницу, выступая на заключительной сессии 29-го СМИД ОБСЕ в польском Лодзе, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Прежде всего, мы крайне разочарованы стилем и методами работы польского действующего председательства. Сожалеем, что Варшава не смогла победить внутренние комплексы, приподняться над историческими обидами в интересах укрепления коллективных основ работы нашей Организации. Институту действующего председателя ОБСЕ нанесен серьезный репутационный ущерб", - заявил он.По словам постпреда, нынешнее министерское заседание в Лодзе "отмечено крайней конфронтационностью и агрессивностью поведения очень многих государств-участников, что противоречит самой природе" ОБСЕ.Лукашевич добавил, что в будущем в рамках ОБСЕ "важно подтвердить готовность безоговорочно выполнить взятое на себя обязательство не укреплять собственную безопасность за счет других".Уходящий председатель ОБСЕ - Польша - решила не допускать на заседание СМИД ОБСЕ министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также в аккредитации для освещения данного мероприятия отказано корреспонденту российского информационного агентства РИА Новости.
https://ria.ru/20221202/obse-1835889276.html
https://ria.ru/20221201/lavrov-1835705780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, варшава, обсе, санкции в отношении россии, в мире, александр лукашевич
Россия, Польша, Варшава, ОБСЕ, Санкции в отношении России, В мире, Александр Лукашевич
14:54 02.12.2022 (обновлено: 15:49 02.12.2022)
Россия разочарована работой Польши как председателя ОБСЕ, заявил Лукашевич
Постпред Лукашевич: Россия разочарована стилем работы Польши как председателя ОБСЕ
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Россия крайне разочарована стилем и методами работы Польши в качестве председателя ОБСЕ, Варшава не смогла победить внутренние комплексы в рамках этой деятельности, заявил в пятницу, выступая на заключительной сессии 29-го СМИД ОБСЕ в польском Лодзе, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Прежде всего, мы крайне разочарованы стилем и методами работы польского действующего председательства. Сожалеем, что Варшава не смогла победить внутренние комплексы, приподняться над историческими обидами в интересах укрепления коллективных основ работы нашей Организации. Институту действующего председателя ОБСЕ нанесен серьезный репутационный ущерб", - заявил он.
По словам постпреда, нынешнее министерское заседание в Лодзе "отмечено крайней конфронтационностью и агрессивностью поведения очень многих государств-участников, что противоречит самой природе" ОБСЕ.
"Заступающей на "капитанский мостик" Северной Македонии
придется долго разгребать непростое "наследство". Верим, что Скопье
поможет порядочность, профессионализм и нацеленность на укрепление инструментов многосторонней дипломатии", - добавил Лукашевич.
Лукашевич добавил, что в будущем в рамках ОБСЕ "важно подтвердить готовность безоговорочно выполнить взятое на себя обязательство не укреплять собственную безопасность за счет других".
Уходящий председатель ОБСЕ - Польша - решила не допускать на заседание СМИД ОБСЕ министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также в аккредитации для освещения данного мероприятия отказано корреспонденту российского информационного агентства РИА Новости.