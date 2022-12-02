Рейтинг@Mail.ru
Россия разочарована работой Польши как председателя ОБСЕ, заявил Лукашевич - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/obse-1835890220.html
Россия разочарована работой Польши как председателя ОБСЕ, заявил Лукашевич
Россия разочарована работой Польши как председателя ОБСЕ, заявил Лукашевич - РИА Новости, 02.12.2022
Россия разочарована работой Польши как председателя ОБСЕ, заявил Лукашевич
Россия крайне разочарована стилем и методами работы Польши в качестве председателя ОБСЕ, Варшава не смогла победить внутренние комплексы в рамках этой... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:54
2022-12-02T15:49
россия
польша
варшава
обсе
санкции в отношении россии
в мире
александр лукашевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767601125_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_f04e0e5b47e88349701a637ce359254e.jpg
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Россия крайне разочарована стилем и методами работы Польши в качестве председателя ОБСЕ, Варшава не смогла победить внутренние комплексы в рамках этой деятельности, заявил в пятницу, выступая на заключительной сессии 29-го СМИД ОБСЕ в польском Лодзе, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Прежде всего, мы крайне разочарованы стилем и методами работы польского действующего председательства. Сожалеем, что Варшава не смогла победить внутренние комплексы, приподняться над историческими обидами в интересах укрепления коллективных основ работы нашей Организации. Институту действующего председателя ОБСЕ нанесен серьезный репутационный ущерб", - заявил он.По словам постпреда, нынешнее министерское заседание в Лодзе "отмечено крайней конфронтационностью и агрессивностью поведения очень многих государств-участников, что противоречит самой природе" ОБСЕ.Лукашевич добавил, что в будущем в рамках ОБСЕ "важно подтвердить готовность безоговорочно выполнить взятое на себя обязательство не укреплять собственную безопасность за счет других".Уходящий председатель ОБСЕ - Польша - решила не допускать на заседание СМИД ОБСЕ министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также в аккредитации для освещения данного мероприятия отказано корреспонденту российского информационного агентства РИА Новости.
https://ria.ru/20221202/obse-1835889276.html
https://ria.ru/20221201/lavrov-1835705780.html
россия
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767601125_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_c769cee8563bf6bd63ec5b52fc1b9e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, варшава, обсе, санкции в отношении россии, в мире, александр лукашевич
Россия, Польша, Варшава, ОБСЕ, Санкции в отношении России, В мире, Александр Лукашевич
14:54 02.12.2022 (обновлено: 15:49 02.12.2022)
 
Россия разочарована работой Польши как председателя ОБСЕ, заявил Лукашевич

Постпред Лукашевич: Россия разочарована стилем работы Польши как председателя ОБСЕ

© AP Photo / Ronald ZakФлаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Ronald Zak
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 2 дек - РИА Новости. Россия крайне разочарована стилем и методами работы Польши в качестве председателя ОБСЕ, Варшава не смогла победить внутренние комплексы в рамках этой деятельности, заявил в пятницу, выступая на заключительной сессии 29-го СМИД ОБСЕ в польском Лодзе, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Прежде всего, мы крайне разочарованы стилем и методами работы польского действующего председательства. Сожалеем, что Варшава не смогла победить внутренние комплексы, приподняться над историческими обидами в интересах укрепления коллективных основ работы нашей Организации. Институту действующего председателя ОБСЕ нанесен серьезный репутационный ущерб", - заявил он.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 14:50
Постпред России при ОБСЕ считает, что у организации есть будущее
По словам постпреда, нынешнее министерское заседание в Лодзе "отмечено крайней конфронтационностью и агрессивностью поведения очень многих государств-участников, что противоречит самой природе" ОБСЕ.
"Заступающей на "капитанский мостик" Северной Македонии придется долго разгребать непростое "наследство". Верим, что Скопье поможет порядочность, профессионализм и нацеленность на укрепление инструментов многосторонней дипломатии", - добавил Лукашевич.
Лукашевич добавил, что в будущем в рамках ОБСЕ "важно подтвердить готовность безоговорочно выполнить взятое на себя обязательство не укреплять собственную безопасность за счет других".
Уходящий председатель ОБСЕ - Польша - решила не допускать на заседание СМИД ОБСЕ министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также в аккредитации для освещения данного мероприятия отказано корреспонденту российского информационного агентства РИА Новости.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 19:23
Лукашевич назвал отказ Польши Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ неприемлемым
 
РоссияПольшаВаршаваОБСЕСанкции в отношении РоссииВ миреАлександр Лукашевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала