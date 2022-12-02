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В Приамурье строится 19 социально важных объектов в рамках нацпроектов - РИА Новости, 02.12.2022
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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20221202/obekty-1835765208.html
В Приамурье строится 19 социально важных объектов в рамках нацпроектов
В Приамурье строится 19 социально важных объектов в рамках нацпроектов - РИА Новости, 02.12.2022
В Приамурье строится 19 социально важных объектов в рамках нацпроектов
В Амурской области по национальным проектам строится 19 социально важных объектов на 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T08:20
2022-12-02T08:20
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек - РИА Новости. В Амурской области по национальным проектам строится 19 социально важных объектов на 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Василий Орлов.При правительстве области прошло заседание совета по стратегическому развитию и проектной деятельности под председательством губернатора, на котором обсудили реализацию региональных и национальных проектов."В Амурской области сейчас в рамках нацпроектов строится 19 социально важных объектов. На это направили более 1,5 миллиарда рублей. В этом году мы ввели в эксплуатацию детский сад на 70 мест в Екатеринославке и детский сад на 120 мест в Чигирях. Пробурили скважины для воды в Свободном, а также отремонтировали участок автодороги Благовещенск-Свободный. До конца года также планируем сдать пристройку к детскому саду на 50 мест в Магдагачи", - цитирует Орлова его пресс-служба.Как отметил глава региона, все работы по нацпроектам – на особом контроле.По данным областного правительства, в этом году на территории области реализуется 45 региональных проектов по 11 нацпроектам. Общий объем финансирования составляет 17,5 миллиарда рублей. В Амурской области школы, детские сады, клубы, больницы и другие социальные учреждения оснащают современным оборудованием, благоустраивают парки и дворы, дают людям новые квартиры взамен ветхого жилья, финансово поддерживают семьи с детьми, развивают малый и крупный бизнес и многое другое.Так, по нацпроекту "Образование" строятся школы, оборудуются "точки роста" и IТ-клубы, реализуются программы допобразования. По нацпроекту "Культура" открываются модельные библиотеки, проводят ремонты в домах культуры. Нацпроект "Жильё и городская среда" дает возможность в области создавать благоустроенные общественные территории, а также переселять граждан из аварийного жилья. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в регионе проводится реконструкция дорожной сети.Один из ключевых нацпроектов, уточняет областное правительство, это "Здравоохранение". За счет средств на проект приобретаются лекарства, медоборудование, улучшается качество медпомощи, строятся поликлиники и ФАПы. По нацпроекту "Демография" строятся детсады, семьи с детьми получают выплаты, также средства направляются на поддержку и повышение качества жизни людей старшего поколения и развитие здорового образа жизни.
https://ria.ru/20221201/mobilizovannye-1835495641.html
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амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
08:20 02.12.2022
 

В Приамурье строится 19 социально важных объектов в рамках нацпроектов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек - РИА Новости. В Амурской области по национальным проектам строится 19 социально важных объектов на 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Василий Орлов.
При правительстве области прошло заседание совета по стратегическому развитию и проектной деятельности под председательством губернатора, на котором обсудили реализацию региональных и национальных проектов.
"В Амурской области сейчас в рамках нацпроектов строится 19 социально важных объектов. На это направили более 1,5 миллиарда рублей. В этом году мы ввели в эксплуатацию детский сад на 70 мест в Екатеринославке и детский сад на 120 мест в Чигирях. Пробурили скважины для воды в Свободном, а также отремонтировали участок автодороги Благовещенск-Свободный. До конца года также планируем сдать пристройку к детскому саду на 50 мест в Магдагачи", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Как отметил глава региона, все работы по нацпроектам – на особом контроле.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Губернатор Приамурья провел встречу с мобилизованными жителями региона
По данным областного правительства, в этом году на территории области реализуется 45 региональных проектов по 11 нацпроектам. Общий объем финансирования составляет 17,5 миллиарда рублей. В Амурской области школы, детские сады, клубы, больницы и другие социальные учреждения оснащают современным оборудованием, благоустраивают парки и дворы, дают людям новые квартиры взамен ветхого жилья, финансово поддерживают семьи с детьми, развивают малый и крупный бизнес и многое другое.
Так, по нацпроекту "Образование" строятся школы, оборудуются "точки роста" и IТ-клубы, реализуются программы допобразования. По нацпроекту "Культура" открываются модельные библиотеки, проводят ремонты в домах культуры. Нацпроект "Жильё и городская среда" дает возможность в области создавать благоустроенные общественные территории, а также переселять граждан из аварийного жилья. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в регионе проводится реконструкция дорожной сети.
Один из ключевых нацпроектов, уточняет областное правительство, это "Здравоохранение". За счет средств на проект приобретаются лекарства, медоборудование, улучшается качество медпомощи, строятся поликлиники и ФАПы. По нацпроекту "Демография" строятся детсады, семьи с детьми получают выплаты, также средства направляются на поддержку и повышение качества жизни людей старшего поколения и развитие здорового образа жизни.
Губернатор Амурской области Василий Орлов и директор по инвестициям ГК Содружество Павел Зарьков обсудили подготовку строительства в завода по глубокой переработке сои - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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