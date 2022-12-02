https://ria.ru/20221202/obed-1835998607.html
В Англии выросло число школьников, которые не могут позволить себе обед
В Англии выросло число школьников, которые не могут позволить себе обед - РИА Новости, 02.12.2022
В Англии выросло число школьников, которые не могут позволить себе обед
Более половины учителей в Англии сообщили о росте числа учеников, которые не могут позволить себе школьное питание на фоне роста стоимости жизни,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T20:23
2022-12-02T20:23
2022-12-02T20:46
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Более половины учителей в Англии сообщили о росте числа учеников, которые не могут позволить себе школьное питание на фоне роста стоимости жизни, свидетельствуют данные опроса, проведенного образовательной благотворительной организацией Sutton Trust.По данным опроса, 52% старшего руководства в государственных школах отметили рост числа учеников, которые не попадают в госпрограмму бесплатного школьного питания и не могут позволить себе завтрак или обед из-за роста цен. Среди малобюджетных школ этот показатель вырос до 59%.В связи с этим 38% учителей сообщили о том, что всё больше учеников приходят в школу голодными, а 17% заметили, что семьи стали чаще пользоваться поддержкой продовольственных банков. Аналогичные показатели среди учителей в школах с самым плохим финансированием значительно выше – 56% и 27% соответственно.Кроме того, 54% респондентов отметили, что всё больше детей приходят в школу без теплой одежды, а 74% опрошенных учителей сообщили, что ученики выглядят более уставшими в классе и им становится труднее сконцентрироваться на занятиях.Опрос проводился среди более 6,2 тысячи учителей по всей Англии через специальное приложение для проведения опросов для учителей Teacher Tapp. Максимальная погрешность составляет 1%.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.
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РИА Новости
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англия, россия, великобритания, в мире
Англия, Россия, Великобритания, В мире
20:23 02.12.2022 (обновлено: 20:46 02.12.2022)
В Англии выросло число школьников, которые не могут позволить себе обед
Учителя в Англии сообщили о росте числа учеников, которые не могут позволить себе обед
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Более половины учителей в Англии сообщили о росте числа учеников, которые не могут позволить себе школьное питание на фоне роста стоимости жизни, свидетельствуют данные опроса, проведенного образовательной благотворительной организацией Sutton Trust.
По данным опроса, 52% старшего руководства в государственных школах отметили рост числа учеников, которые не попадают в госпрограмму бесплатного школьного питания и не могут позволить себе завтрак или обед из-за роста цен. Среди малобюджетных школ этот показатель вырос до 59%.
В связи с этим 38% учителей сообщили о том, что всё больше учеников приходят в школу голодными, а 17% заметили, что семьи стали чаще пользоваться поддержкой продовольственных банков. Аналогичные показатели среди учителей в школах с самым плохим финансированием значительно выше – 56% и 27% соответственно.
Кроме того, 54% респондентов отметили, что всё больше детей приходят в школу без теплой одежды, а 74% опрошенных учителей сообщили, что ученики выглядят более уставшими в классе и им становится труднее сконцентрироваться на занятиях.
Опрос проводился среди более 6,2 тысячи учителей по всей Англии через специальное приложение для проведения опросов для учителей Teacher Tapp. Максимальная погрешность составляет 1%.
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Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.