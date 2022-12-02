https://ria.ru/20221202/neft-1835992467.html

ЕС договорился о потолке цен на российскую нефть, пишут СМИ

ЕС договорился о потолке цен на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2022

ЕС договорился о потолке цен на российскую нефть, пишут СМИ

Евросоюз достиг соглашения по лимиту цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель после того, как Польша отказалась от свои возражений, сообщает... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T19:49

2022-12-02T19:49

2022-12-02T20:09

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

польша

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568330_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_2d5e8b6e7750750bc2a73fe0c6dc8715.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Евросоюз достиг соглашения по лимиту цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель после того, как Польша отказалась от свои возражений, сообщает газета Financial Times.Польша не соглашалась с предлагаемым уровнем цен на нефть, требуя его снижения.Теперь, по данным агентства Рейтер, ЕС может запустить письменную процедуру одобрения сделки."Теперь ЕС может начать письменную процедуру одобрения сделки, он намерен формально объявить о ней в воскресенье", - приводит агентство заявление посла Польши при Европейском союзе Анджея Садося.По его словам, соглашение предусматривает также механизм пересмотра цены, который будет держать лимит цен на уровне на 5% ниже рыночной стоимости.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221202/neft-1835753186.html

https://ria.ru/20221202/energoresursy-1835849045.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, польша, евросоюз, санкции в отношении россии