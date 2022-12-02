Рейтинг@Mail.ru
ЕС договорился о потолке цен на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221202/neft-1835992467.html
ЕС договорился о потолке цен на российскую нефть, пишут СМИ
ЕС договорился о потолке цен на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2022
ЕС договорился о потолке цен на российскую нефть, пишут СМИ
Евросоюз достиг соглашения по лимиту цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель после того, как Польша отказалась от свои возражений, сообщает... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T19:49
2022-12-02T20:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
польша
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568330_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_2d5e8b6e7750750bc2a73fe0c6dc8715.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Евросоюз достиг соглашения по лимиту цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель после того, как Польша отказалась от свои возражений, сообщает газета Financial Times.Польша не соглашалась с предлагаемым уровнем цен на нефть, требуя его снижения.Теперь, по данным агентства Рейтер, ЕС может запустить письменную процедуру одобрения сделки."Теперь ЕС может начать письменную процедуру одобрения сделки, он намерен формально объявить о ней в воскресенье", - приводит агентство заявление посла Польши при Европейском союзе Анджея Садося.По его словам, соглашение предусматривает также механизм пересмотра цены, который будет держать лимит цен на уровне на 5% ниже рыночной стоимости.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221202/neft-1835753186.html
https://ria.ru/20221202/energoresursy-1835849045.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568330_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_8c56657836aa394d4d2ff03cc61c64b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, польша, евросоюз, санкции в отношении россии
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Цены на нефть, Польша, Евросоюз, Санкции в отношении России
19:49 02.12.2022 (обновлено: 20:09 02.12.2022)
 
ЕС договорился о потолке цен на российскую нефть, пишут СМИ

Financial Times: ЕС достиг соглашения по уровню лимита цен на нефть после согласия Польши

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные качалки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Евросоюз достиг соглашения по лимиту цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель после того, как Польша отказалась от свои возражений, сообщает газета Financial Times.
"Государства-члены ЕС согласились установить потолок в 60 долларов на мировые закупки российской нефти после того, как Польша отказалась от своих возражений", - говорится в сообщении газеты.
Польша не соглашалась с предлагаемым уровнем цен на нефть, требуя его снижения.
Теперь, по данным агентства Рейтер, ЕС может запустить письменную процедуру одобрения сделки.
"Теперь ЕС может начать письменную процедуру одобрения сделки, он намерен формально объявить о ней в воскресенье", - приводит агентство заявление посла Польши при Европейском союзе Анджея Садося.
По его словам, соглашение предусматривает также механизм пересмотра цены, который будет держать лимит цен на уровне на 5% ниже рыночной стоимости.
Нефтяной терминал Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 02:56
В Японии сочли оскорбительным потолок цен на российскую нефть
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 13:21
Осью экономики Европы были дешевые энергоресурсы из России, заявил Орбан
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьПольшаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала