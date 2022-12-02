19:49 02.12.2022 (обновлено: 20:09 02.12.2022)
ЕС договорился о потолке цен на российскую нефть, пишут СМИ
Financial Times: ЕС достиг соглашения по уровню лимита цен на нефть после согласия Польши
Нефтяные качалки. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Евросоюз достиг соглашения по лимиту цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель после того, как Польша отказалась от свои возражений, сообщает газета Financial Times.
"Государства-члены ЕС согласились установить потолок в 60 долларов на мировые закупки российской нефти после того, как Польша отказалась от своих возражений", - говорится в сообщении газеты.
Польша не соглашалась с предлагаемым уровнем цен на нефть, требуя его снижения.
Теперь, по данным агентства Рейтер, ЕС может запустить письменную процедуру одобрения сделки.
"Теперь ЕС может начать письменную процедуру одобрения сделки, он намерен формально объявить о ней в воскресенье", - приводит агентство заявление посла Польши при Европейском союзе Анджея Садося.
По его словам, соглашение предусматривает также механизм пересмотра цены, который будет держать лимит цен на уровне на 5% ниже рыночной стоимости.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.