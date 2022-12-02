https://ria.ru/20221202/neft-1835885725.html

Новак назвал планы Польши по закупке российской нефти театром абсурда

Новак назвал планы Польши по закупке российской нефти театром абсурда - РИА Новости, 02.12.2022

Новак назвал планы Польши по закупке российской нефти театром абсурда

Вице-премьер Александр Новак назвал абсурдными действия Польши на нефтегазовом рынке. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:40

2022-12-02T14:40

2022-12-02T15:52

экономика

александр новак

польша

россия

транснефть

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САМАРКАНД, 2 дек — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак назвал абсурдными действия Польши на нефтегазовом рынке."Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются", — сказал он журналистам.Так Новак прокомментировал публикации в СМИ о том, что польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку на три миллиона тонн нефти из России с поставкой по нефтепроводу "Дружба".Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее призывал Брюссель как можно скорее отказаться от российской нефти. В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники накануне сообщило, что страны ЕС не смогли договориться о потолке цен на нефть из России, поскольку Варшава сочла предложенный уровень слишком высоким. В СМИ фигурировали цифры 62 доллара за баррель, а польская сторона, как утверждается, предлагала лимит в 30 долларов.Как заявил Владимир Путин, комментируя инициативу ЕС, Россия ничего не будет поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.

https://ria.ru/20221202/neft-1835753186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, александр новак, польша, россия, транснефть