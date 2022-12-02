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Новак назвал планы Польши по закупке российской нефти театром абсурда - РИА Новости, 02.12.2022
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Новак назвал планы Польши по закупке российской нефти театром абсурда
Новак назвал планы Польши по закупке российской нефти театром абсурда - РИА Новости, 02.12.2022
Новак назвал планы Польши по закупке российской нефти театром абсурда
Вице-премьер Александр Новак назвал абсурдными действия Польши на нефтегазовом рынке. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:40
2022-12-02T15:52
экономика
александр новак
польша
россия
транснефть
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САМАРКАНД, 2 дек — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак назвал абсурдными действия Польши на нефтегазовом рынке."Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются", — сказал он журналистам.Так Новак прокомментировал публикации в СМИ о том, что польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку на три миллиона тонн нефти из России с поставкой по нефтепроводу "Дружба".Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее призывал Брюссель как можно скорее отказаться от российской нефти. В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники накануне сообщило, что страны ЕС не смогли договориться о потолке цен на нефть из России, поскольку Варшава сочла предложенный уровень слишком высоким. В СМИ фигурировали цифры 62 доллара за баррель, а польская сторона, как утверждается, предлагала лимит в 30 долларов.Как заявил Владимир Путин, комментируя инициативу ЕС, Россия ничего не будет поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.
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экономика, александр новак, польша, россия, транснефть
Экономика, Александр Новак, Польша, Россия, Транснефть
14:40 02.12.2022 (обновлено: 15:52 02.12.2022)
 
Новак назвал планы Польши по закупке российской нефти театром абсурда

Новак назвал планы Польши по закупке трех миллионов тонн российской нефти театром абсурда

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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САМАРКАНД, 2 дек — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак назвал абсурдными действия Польши на нефтегазовом рынке.
"Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются", — сказал он журналистам.
Так Новак прокомментировал публикации в СМИ о том, что польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку на три миллиона тонн нефти из России с поставкой по нефтепроводу "Дружба".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее призывал Брюссель как можно скорее отказаться от российской нефти.
В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники накануне сообщило, что страны ЕС не смогли договориться о потолке цен на нефть из России, поскольку Варшава сочла предложенный уровень слишком высоким. В СМИ фигурировали цифры 62 доллара за баррель, а польская сторона, как утверждается, предлагала лимит в 30 долларов.
Как заявил Владимир Путин, комментируя инициативу ЕС, Россия ничего не будет поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.
Нефтяной терминал Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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ЭкономикаАлександр НовакПольшаРоссияТранснефть
 
 
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