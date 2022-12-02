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Эмбарго ЕС сильно не повлияет на добычу нефти в декабре, заявил Новак - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Эмбарго ЕС сильно не повлияет на добычу нефти в декабре, заявил Новак
Эмбарго ЕС сильно не повлияет на добычу нефти в декабре, заявил Новак - РИА Новости, 02.12.2022
Эмбарго ЕС сильно не повлияет на добычу нефти в декабре, заявил Новак
Эмбарго ЕС на импорт нефти из России не должно привести к серьезным изменениям в объемах добыче нефти в декабре, далее много неопределенностей, но российская... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:36
2022-12-02T13:36
специальная военная операция на украине
экономика
александр новак
россия
евросоюз
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Эмбарго ЕС на импорт нефти из России не должно привести к серьезным изменениям в объемах добыче нефти в декабре, далее много неопределенностей, но российская нефть востребована на мировых рынках, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак."Что касается декабрьских размещений и контрактов, они были еще законтрактованы в конце октября - в начале ноября. Поэтому по декабрю мы не ожидаем никаких изменений, контракты реализуются. Что касается января, сейчас идет контрактация, и мы посмотрим, как она будет проходить. Конечно, много неопределеностей. Но тем не менее наша нефть востребована на мировых рынках и мы считаем, что она будет пользоваться спросом", - сказал Новак, отвечая на вопрос о том, не ожидается ли снижение добычи нефти в РФ в декабре и позднее после введения эмбарго.Шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. В полную силу эмбарго начнет работать 5 декабря.
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экономика, александр новак, россия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Александр Новак, Россия, Евросоюз
13:36 02.12.2022
 
Эмбарго ЕС сильно не повлияет на добычу нефти в декабре, заявил Новак

Вице-премьер Новак: эмбарго ЕС не должно сильно повлиять на добычу нефти в декабре

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Эмбарго ЕС на импорт нефти из России не должно привести к серьезным изменениям в объемах добыче нефти в декабре, далее много неопределенностей, но российская нефть востребована на мировых рынках, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Что касается декабрьских размещений и контрактов, они были еще законтрактованы в конце октября - в начале ноября. Поэтому по декабрю мы не ожидаем никаких изменений, контракты реализуются. Что касается января, сейчас идет контрактация, и мы посмотрим, как она будет проходить. Конечно, много неопределеностей. Но тем не менее наша нефть востребована на мировых рынках и мы считаем, что она будет пользоваться спросом", - сказал Новак, отвечая на вопрос о том, не ожидается ли снижение добычи нефти в РФ в декабре и позднее после введения эмбарго.
Шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. В полную силу эмбарго начнет работать 5 декабря.
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 20:40
OilPrice: Россия обернет в свою пользу потолок цен на нефть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаАлександр НовакРоссияЕвросоюз
 
 
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