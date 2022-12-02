https://ria.ru/20221202/neft-1835860711.html
Эмбарго ЕС сильно не повлияет на добычу нефти в декабре, заявил Новак
Эмбарго ЕС сильно не повлияет на добычу нефти в декабре, заявил Новак - РИА Новости, 02.12.2022
Эмбарго ЕС сильно не повлияет на добычу нефти в декабре, заявил Новак
Эмбарго ЕС на импорт нефти из России не должно привести к серьезным изменениям в объемах добыче нефти в декабре, далее много неопределенностей, но российская... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:36
2022-12-02T13:36
2022-12-02T13:36
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александр новак
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Эмбарго ЕС на импорт нефти из России не должно привести к серьезным изменениям в объемах добыче нефти в декабре, далее много неопределенностей, но российская нефть востребована на мировых рынках, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак."Что касается декабрьских размещений и контрактов, они были еще законтрактованы в конце октября - в начале ноября. Поэтому по декабрю мы не ожидаем никаких изменений, контракты реализуются. Что касается января, сейчас идет контрактация, и мы посмотрим, как она будет проходить. Конечно, много неопределеностей. Но тем не менее наша нефть востребована на мировых рынках и мы считаем, что она будет пользоваться спросом", - сказал Новак, отвечая на вопрос о том, не ожидается ли снижение добычи нефти в РФ в декабре и позднее после введения эмбарго.Шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. В полную силу эмбарго начнет работать 5 декабря.
https://ria.ru/20221201/neft-1835722020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, александр новак, россия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Александр Новак, Россия, Евросоюз
Эмбарго ЕС сильно не повлияет на добычу нефти в декабре, заявил Новак
Вице-премьер Новак: эмбарго ЕС не должно сильно повлиять на добычу нефти в декабре