https://ria.ru/20221202/neft-1835753186.html

В Японии сочли оскорбительным потолок цен на российскую нефть

В Японии сочли оскорбительным потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 02.12.2022

В Японии сочли оскорбительным потолок цен на российскую нефть

Решение западных стран ввести ограничение на стоимость российской нефти продиктовано их стремлением защитить себя от скачков цен на этот ресурс, что является... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T02:56

2022-12-02T02:56

2022-12-02T02:56

в мире

санкции в отношении россии

евросоюз

сша

россия

владимир путин

александр новак

цены на нефть

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Решение западных стран ввести ограничение на стоимость российской нефти продиктовано их стремлением защитить себя от скачков цен на этот ресурс, что является "оскорбительным" и недопустимым "искажением" рынка, говорится в статье, опубликованной на портале Yahoo News Japan.По мнению автора материала, указанная мера "не вызывает ничего, кроме противоречивых чувств", при этом сама "конструкция" этих санкций вызывает вопросы.Так, ограничение экспортных цен, вероятно, призвано ограничить волатильность цен на нефть и защитить от скачков ее стоимости Европу и США, которые "не выдержат дальнейшего роста цен на энергоносители", и это в условиях, когда весь остальной мир страдает от инфляции, говорится в статье."Установка определенного потолка рыночных цен, которые меняются ежедневно, далека от идеологии Запада, глубоко уважающего свободу", - подчеркивает автор. По его словам, то, как развитые страны "собираются и совместными усилиями искажают рынок, просто оскорбительно", подобное решение приведет к негативным последствиям в мире."Ограничивать свободу финансовых рынков недопустимо", - резюмирует он.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, отмечал он.В сентябре министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, подчеркивал, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указывал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Москва готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221201/neft-1835722020.html

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в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, сша, россия, владимир путин, александр новак, цены на нефть