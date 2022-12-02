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В Кузбассе продлили режим "черного неба" на четырех территориях - РИА Новости, 02.12.2022
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В Кузбассе продлили режим "черного неба" на четырех территориях
В Кузбассе продлили режим "черного неба" на четырех территориях - РИА Новости, 02.12.2022
В Кузбассе продлили режим "черного неба" на четырех территориях
Режим неблагоприятных метеорологических условий продлен на четырех территориях Кузбасса, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщило... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:05
2022-12-02T13:05
экология
новокузнецк
прокопьевск
кемерово
россия
кемеровская область
происшествия
общество
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КЕМЕРОВО, 2 дек – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеорологических условий продлен на четырех территориях Кузбасса, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии.В понедельник сообщалось, что режим неблагоприятных метеоусловий до 2 декабря был продлен для Новокузнецка, Прокопьевска и Новокузнецкого муниципального округа. Позже режим "черного неба" продлили и для Кемерово."В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18 час. 00 мин (14.00 мск) 25.11.2022 до 18 час. 00 мин (14.00 мск) 05.12.2022", – говорится в сообщении.Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном округе. Предприятиям этих территорий рекомендовано сократить выбросы в атмосферу с 18 часов (14.00 мск) 25 ноября до 18 часов (14.00 мск) 5 декабря.
https://ria.ru/20221128/selo-1834263304.html
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экология, новокузнецк, прокопьевск, кемерово, россия, кемеровская область, происшествия, общество
Экология, Новокузнецк, Прокопьевск, Кемерово, Россия, Кемеровская область, Происшествия, Общество
13:05 02.12.2022
 
В Кузбассе продлили режим "черного неба" на четырех территориях

Власти Кузбасса продлили режим "черного неба" на четырех территориях до 18:00 5 декабря

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкДым из труб Кемеровской ГРЭС в Кемерове
Дым из труб Кемеровской ГРЭС в Кемерове - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Дым из труб Кемеровской ГРЭС в Кемерове. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 2 дек – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеорологических условий продлен на четырех территориях Кузбасса, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии.
В понедельник сообщалось, что режим неблагоприятных метеоусловий до 2 декабря был продлен для Новокузнецка, Прокопьевска и Новокузнецкого муниципального округа. Позже режим "черного неба" продлили и для Кемерово.
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"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18 час. 00 мин (14.00 мск) 25.11.2022 до 18 час. 00 мин (14.00 мск) 05.12.2022", – говорится в сообщении.
Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном округе. Предприятиям этих территорий рекомендовано сократить выбросы в атмосферу с 18 часов (14.00 мск) 25 ноября до 18 часов (14.00 мск) 5 декабря.
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ЭкологияНовокузнецкПрокопьевскКемеровоРоссияКемеровская областьПроисшествияОбщество
 
 
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