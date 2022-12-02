https://ria.ru/20221202/nato-1835862932.html

Евродепутат упрекнула Запад за попытку повесить на Россию ярлык террориста

Евродепутат упрекнула Запад за попытку повесить на Россию ярлык террориста - РИА Новости, 02.12.2022

Евродепутат упрекнула Запад за попытку повесить на Россию ярлык террориста

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли резко осудила решение признать Россию "спонсором терроризма", объяснила, почему проголосовала против этой... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:42

2022-12-02T13:42

2022-12-02T15:55

в мире

россия

ливия

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нато

европарламент

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли резко осудила решение признать Россию "спонсором терроризма", объяснила, почему проголосовала против этой инициативы, и напомнила Западу о последствиях вмешательства в дела других государств. Видео своего выступления в Европарламенте политик опубликовала в соцсетях.Дейли заявила, что отказалась голосовать за решение Европарламента, и сравнила поведение западных государств в украинском кризисе со вторжением сил Североатлантического альянса в Ливию."Мы хорошо помним интервенцию НАТО в Ливию под предлогом защиты свободы, демократии и прав человека, и вот сейчас НАТО разыгрывает свою прокси-войну на Украине, во имя — да, вы правильно подумали — свободы, демократии и прав человека. И что происходит после вмешательства НАТО в дела вашей страны под этим предлогом? Террор, смерть, беззаконие, изнасилования, бедность, голод", — заявила депутат.Также Дейли упрекнула страны антироссийской коалиции в лицемерном отношении к собственным постулатам о равенстве и верховенстве закона.В ноябре Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством — спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине. При этом в ЕС нет какой-либо законодательной базы для внесения стран в подобные списки. В то же время там с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и четыре организации, включая ИГ* и "Аль-Каиду"*.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221125/rezolyutsiya-1834345266.html

https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, ливия, украина, нато, европарламент, евросоюз, санкции в отношении россии