Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат упрекнула Запад за попытку повесить на Россию ярлык террориста - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/nato-1835862932.html
Евродепутат упрекнула Запад за попытку повесить на Россию ярлык террориста
Евродепутат упрекнула Запад за попытку повесить на Россию ярлык террориста - РИА Новости, 02.12.2022
Евродепутат упрекнула Запад за попытку повесить на Россию ярлык террориста
Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли резко осудила решение признать Россию "спонсором терроризма", объяснила, почему проголосовала против этой... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:42
2022-12-02T15:55
в мире
россия
ливия
украина
нато
европарламент
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812899288_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_5362c6b42cf6d20d24cb7d42e0d553c2.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли резко осудила решение признать Россию "спонсором терроризма", объяснила, почему проголосовала против этой инициативы, и напомнила Западу о последствиях вмешательства в дела других государств. Видео своего выступления в Европарламенте политик опубликовала в соцсетях.Дейли заявила, что отказалась голосовать за решение Европарламента, и сравнила поведение западных государств в украинском кризисе со вторжением сил Североатлантического альянса в Ливию."Мы хорошо помним интервенцию НАТО в Ливию под предлогом защиты свободы, демократии и прав человека, и вот сейчас НАТО разыгрывает свою прокси-войну на Украине, во имя — да, вы правильно подумали — свободы, демократии и прав человека. И что происходит после вмешательства НАТО в дела вашей страны под этим предлогом? Террор, смерть, беззаконие, изнасилования, бедность, голод", — заявила депутат.Также Дейли упрекнула страны антироссийской коалиции в лицемерном отношении к собственным постулатам о равенстве и верховенстве закона.В ноябре Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством — спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине. При этом в ЕС нет какой-либо законодательной базы для внесения стран в подобные списки. В то же время там с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и четыре организации, включая ИГ* и "Аль-Каиду"*.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221125/rezolyutsiya-1834345266.html
https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html
россия
ливия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812899288_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_1a5386d2484e779f016884f3a7adf094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ливия, украина, нато, европарламент, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Ливия, Украина, НАТО, Европарламент, Евросоюз, Санкции в отношении России
13:42 02.12.2022 (обновлено: 15:55 02.12.2022)
 
Евродепутат упрекнула Запад за попытку повесить на Россию ярлык террориста

Евродепутат Дейли упрекнула страны Запада за попытки навесить на Россию ярлык терроризма

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли резко осудила решение признать Россию "спонсором терроризма", объяснила, почему проголосовала против этой инициативы, и напомнила Западу о последствиях вмешательства в дела других государств. Видео своего выступления в Европарламенте политик опубликовала в соцсетях.
Дейли заявила, что отказалась голосовать за решение Европарламента, и сравнила поведение западных государств в украинском кризисе со вторжением сил Североатлантического альянса в Ливию.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 19:42
МИД прокомментировал резолюцию ЕП о признании России "спонсором терроризма"
"Мы хорошо помним интервенцию НАТО в Ливию под предлогом защиты свободы, демократии и прав человека, и вот сейчас НАТО разыгрывает свою прокси-войну на Украине, во имя — да, вы правильно подумали — свободы, демократии и прав человека. И что происходит после вмешательства НАТО в дела вашей страны под этим предлогом? Террор, смерть, беззаконие, изнасилования, бедность, голод", — заявила депутат.
Также Дейли упрекнула страны антироссийской коалиции в лицемерном отношении к собственным постулатам о равенстве и верховенстве закона.
"Ливия — страна, раздираемая конфликтом, ее экономика разрушена, население, некогда самое богатое в Африке, утопили в нищете. Мигрантов продают и покупают на рынках рабов. Миллион людей надеется на гуманитарную помощь. Это страна массовых захоронений, преступлений против человечества. Вот каково наследие НАТО, вот стратегия НАТО в отношении прав человека и демократии", — отметила Дейли.
В ноябре Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством — спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине. При этом в ЕС нет какой-либо законодательной базы для внесения стран в подобные списки. В то же время там с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и четыре организации, включая ИГ* и "Аль-Каиду"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 08:00
Европа продолжает искать способ украсть российские деньги
 
В миреРоссияЛивияУкраинаНАТОЕвропарламентЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала