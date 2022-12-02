13:42 02.12.2022 (обновлено: 15:55 02.12.2022)
Евродепутат упрекнула Запад за попытку повесить на Россию ярлык террориста
Евродепутат Дейли упрекнула страны Запада за попытки навесить на Россию ярлык терроризма
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли резко осудила решение признать Россию "спонсором терроризма", объяснила, почему проголосовала против этой инициативы, и напомнила Западу о последствиях вмешательства в дела других государств. Видео своего выступления в Европарламенте политик опубликовала в соцсетях.
Дейли заявила, что отказалась голосовать за решение Европарламента, и сравнила поведение западных государств в украинском кризисе со вторжением сил Североатлантического альянса в Ливию.
"Мы хорошо помним интервенцию НАТО в Ливию под предлогом защиты свободы, демократии и прав человека, и вот сейчас НАТО разыгрывает свою прокси-войну на Украине, во имя — да, вы правильно подумали — свободы, демократии и прав человека. И что происходит после вмешательства НАТО в дела вашей страны под этим предлогом? Террор, смерть, беззаконие, изнасилования, бедность, голод", — заявила депутат.
Также Дейли упрекнула страны антироссийской коалиции в лицемерном отношении к собственным постулатам о равенстве и верховенстве закона.
"Ливия — страна, раздираемая конфликтом, ее экономика разрушена, население, некогда самое богатое в Африке, утопили в нищете. Мигрантов продают и покупают на рынках рабов. Миллион людей надеется на гуманитарную помощь. Это страна массовых захоронений, преступлений против человечества. Вот каково наследие НАТО, вот стратегия НАТО в отношении прав человека и демократии", — отметила Дейли.
В ноябре Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством — спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине. При этом в ЕС нет какой-либо законодательной базы для внесения стран в подобные списки. В то же время там с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и четыре организации, включая ИГ* и "Аль-Каиду"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.