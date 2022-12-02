https://ria.ru/20221202/narkotiki-1835826526.html

В Подмосковье обезвредили банду, ввозившую наркотики из Евросоюза

В Подмосковье обезвредили банду, ввозившую наркотики из Евросоюза - РИА Новости, 02.12.2022

В Подмосковье обезвредили банду, ввозившую наркотики из Евросоюза

Силовики обезвредили международную банду, ввозившую наркотики в Россию через Украину, в состав ОПГ входили граждане трех стран Евросоюза, сообщает Федеральная... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:24

2022-12-02T12:24

2022-12-02T13:37

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

евросоюз

федеральная таможенная служба (фтс россии)

наркотики

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Силовики обезвредили международную банду, ввозившую наркотики в Россию через Украину, в состав ОПГ входили граждане трех стран Евросоюза, сообщает Федеральная таможенная служба."Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России и УФСБ России по Москве и Московской области ликвидирована деятельность международной преступной группы, которая занималась контрабандой наркотиков из Европы в Россию. Груз шел транзитом через Украину… Изъято более 80 килограммов гашиша на 200 миллионов рублей", – говорится в сообщении.Организатора преступной схемы и двоих его подельников оперативники задержали в частных домах в Подмосковье. Всего в банду входили шесть человек, все - уроженцы Молдавии, имеющие гражданство РФ, Румынии, Дании и Эстонии.По данным ведомства, ранее в Подмосковье таможенники задержали двух наркокурьеров этой группировки при перевозке 50 килограммов гашиша из Эстонии. Одновременно в гараже в Москве при расфасовке 322 брикетов с гашишем задержали и организатора сети, распространявшего наркотики по России.В отношении членов ОПГ возбуждены уголовные дела по статьям "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере" и "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере.Санкции по этим статьям предусматривают от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20221129/sintetika-1834915106.html

https://ria.ru/20221123/narkotiki-1833735009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, московская область (подмосковье), евросоюз, федеральная таможенная служба (фтс россии), наркотики