12:24 02.12.2022 (обновлено: 13:37 02.12.2022)
В Подмосковье обезвредили банду, ввозившую наркотики из Евросоюза
В Подмосковье обезвредили банду, ввозившую наркотики в Россию из Евросоюза через Украину
© Фото : Официальный канал Федеральной таможенной службы/TelegramТаможенники и ФСБ России ликвидировали международную наркогруппировку, ввозившую наркотики из Европы через Украину
Таможенники и ФСБ России ликвидировали международную наркогруппировку, ввозившую наркотики из Европы через Украину
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Силовики обезвредили международную банду, ввозившую наркотики в Россию через Украину, в состав ОПГ входили граждане трех стран Евросоюза, сообщает Федеральная таможенная служба.
"Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России и УФСБ России по Москве и Московской области ликвидирована деятельность международной преступной группы, которая занималась контрабандой наркотиков из Европы в Россию. Груз шел транзитом через Украину… Изъято более 80 килограммов гашиша на 200 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
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Организатора преступной схемы и двоих его подельников оперативники задержали в частных домах в Подмосковье. Всего в банду входили шесть человек, все - уроженцы Молдавии, имеющие гражданство РФ, Румынии, Дании и Эстонии.
По данным ведомства, ранее в Подмосковье таможенники задержали двух наркокурьеров этой группировки при перевозке 50 килограммов гашиша из Эстонии. Одновременно в гараже в Москве при расфасовке 322 брикетов с гашишем задержали и организатора сети, распространявшего наркотики по России.
В отношении членов ОПГ возбуждены уголовные дела по статьям "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере" и "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
Санкции по этим статьям предусматривают от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.