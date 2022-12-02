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В Подмосковье обезвредили банду, ввозившую наркотики из Евросоюза - РИА Новости, 02.12.2022
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В Подмосковье обезвредили банду, ввозившую наркотики из Евросоюза
В Подмосковье обезвредили банду, ввозившую наркотики из Евросоюза - РИА Новости, 02.12.2022
В Подмосковье обезвредили банду, ввозившую наркотики из Евросоюза
Силовики обезвредили международную банду, ввозившую наркотики в Россию через Украину, в состав ОПГ входили граждане трех стран Евросоюза, сообщает Федеральная... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:24
2022-12-02T13:37
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
евросоюз
федеральная таможенная служба (фтс россии)
наркотики
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Силовики обезвредили международную банду, ввозившую наркотики в Россию через Украину, в состав ОПГ входили граждане трех стран Евросоюза, сообщает Федеральная таможенная служба."Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России и УФСБ России по Москве и Московской области ликвидирована деятельность международной преступной группы, которая занималась контрабандой наркотиков из Европы в Россию. Груз шел транзитом через Украину… Изъято более 80 килограммов гашиша на 200 миллионов рублей", – говорится в сообщении.Организатора преступной схемы и двоих его подельников оперативники задержали в частных домах в Подмосковье. Всего в банду входили шесть человек, все - уроженцы Молдавии, имеющие гражданство РФ, Румынии, Дании и Эстонии.По данным ведомства, ранее в Подмосковье таможенники задержали двух наркокурьеров этой группировки при перевозке 50 килограммов гашиша из Эстонии. Одновременно в гараже в Москве при расфасовке 322 брикетов с гашишем задержали и организатора сети, распространявшего наркотики по России.В отношении членов ОПГ возбуждены уголовные дела по статьям "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере" и "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере.Санкции по этим статьям предусматривают от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20221129/sintetika-1834915106.html
https://ria.ru/20221123/narkotiki-1833735009.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), евросоюз, федеральная таможенная служба (фтс россии), наркотики
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Евросоюз, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Наркотики
12:24 02.12.2022 (обновлено: 13:37 02.12.2022)
 
В Подмосковье обезвредили банду, ввозившую наркотики из Евросоюза

В Подмосковье обезвредили банду, ввозившую наркотики в Россию из Евросоюза через Украину

© Фото : Официальный канал Федеральной таможенной службы/TelegramТаможенники и ФСБ России ликвидировали международную наркогруппировку, ввозившую наркотики из Европы через Украину
Таможенники и ФСБ России ликвидировали международную наркогруппировку, ввозившую наркотики из Европы через Украину - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : Официальный канал Федеральной таможенной службы/Telegram
Таможенники и ФСБ России ликвидировали международную наркогруппировку, ввозившую наркотики из Европы через Украину
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Силовики обезвредили международную банду, ввозившую наркотики в Россию через Украину, в состав ОПГ входили граждане трех стран Евросоюза, сообщает Федеральная таможенная служба.
"Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России и УФСБ России по Москве и Московской области ликвидирована деятельность международной преступной группы, которая занималась контрабандой наркотиков из Европы в Россию. Груз шел транзитом через Украину… Изъято более 80 килограммов гашиша на 200 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 05:14
Полиция изъяла десять килограмм наркотиков у жителя Уссурийска
Организатора преступной схемы и двоих его подельников оперативники задержали в частных домах в Подмосковье. Всего в банду входили шесть человек, все - уроженцы Молдавии, имеющие гражданство РФ, Румынии, Дании и Эстонии.
По данным ведомства, ранее в Подмосковье таможенники задержали двух наркокурьеров этой группировки при перевозке 50 килограммов гашиша из Эстонии. Одновременно в гараже в Москве при расфасовке 322 брикетов с гашишем задержали и организатора сети, распространявшего наркотики по России.
В отношении членов ОПГ возбуждены уголовные дела по статьям "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере" и "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
Санкции по этим статьям предусматривают от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ЕвросоюзФедеральная таможенная служба (ФТС России)Наркотики
 
 
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