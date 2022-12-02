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СМИ: иностранные компании запретили филиалам в России платить налоги - РИА Новости, 02.12.2022
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СМИ: иностранные компании запретили филиалам в России платить налоги
СМИ: иностранные компании запретили филиалам в России платить налоги - РИА Новости, 02.12.2022
СМИ: иностранные компании запретили филиалам в России платить налоги
Головные офисы некоторых иностранных компаний, начавших процедуру ликвидации, запретили своим филиалам в России выплачивать налоги, сообщил РБК со ссылкой на... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:22
2022-12-02T14:45
экономика
россия
сша
украина
рбк (медиагруппа)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Головные офисы некоторых иностранных компаний, начавших процедуру ликвидации, запретили своим филиалам в России выплачивать налоги, сообщил РБК со ссылкой на экспертов консалтинговой компании "Деловые решения и технологии".Как отмечает СМИ, зарубежные фирмы решаются нарушать российское законодательство, отказываясь платить налоги, хотя многие западные государства, например США, разрешили компаниям выполнять налоговые обязательства, несмотря на санкции против Минфина России. При этом руководству зарегистрированных в стране юрлиц за неуплату налогов может грозить уголовная ответственность."Мы получали многочисленные запросы от иностранных клиентов, что будет, если они перестанут платить налоги и подавать декларации", — поделился партнер ДРТ, руководитель группы по разрешению налоговых споров Антон Зыков.Менеджер группы по разрешению налоговых споров ДРТ Ирина Барчук заявила, что в подобной ситуации лучший выход для российского филиала зарубежной компании — продолжать подавать отчетность и декларации, где корректно указана сумма налогов, чтобы ФНС самостоятельно могла взыскать их из средств компании.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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экономика, россия, сша, украина, рбк (медиагруппа), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, США, Украина, РБК (медиагруппа), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
10:22 02.12.2022 (обновлено: 14:45 02.12.2022)
 
СМИ: иностранные компании запретили филиалам в России платить налоги

РБК: иностранные компании запретили "дочкам" в России платить налоги в бюджет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛоготип Федеральной налоговой службы
Логотип Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Головные офисы некоторых иностранных компаний, начавших процедуру ликвидации, запретили своим филиалам в России выплачивать налоги, сообщил РБК со ссылкой на экспертов консалтинговой компании "Деловые решения и технологии".
Как отмечает СМИ, зарубежные фирмы решаются нарушать российское законодательство, отказываясь платить налоги, хотя многие западные государства, например США, разрешили компаниям выполнять налоговые обязательства, несмотря на санкции против Минфина России. При этом руководству зарегистрированных в стране юрлиц за неуплату налогов может грозить уголовная ответственность.
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"Мы получали многочисленные запросы от иностранных клиентов, что будет, если они перестанут платить налоги и подавать декларации", — поделился партнер ДРТ, руководитель группы по разрешению налоговых споров Антон Зыков.
Менеджер группы по разрешению налоговых споров ДРТ Ирина Барчук заявила, что в подобной ситуации лучший выход для российского филиала зарубежной компании — продолжать подавать отчетность и декларации, где корректно указана сумма налогов, чтобы ФНС самостоятельно могла взыскать их из средств компании.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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ЭкономикаРоссияСШАУкраинаРБК (медиагруппа)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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