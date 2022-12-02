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Челябинский губернатор вручил награды лучшим работникам АПК

Челябинский губернатор вручил награды лучшим работникам АПК - РИА Новости, 02.12.2022

Челябинский губернатор вручил награды лучшим работникам АПК

Челябинский губернатор Алексей Текслер в пятницу наградил победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе в 2022 году, всего определено 60... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:37

2022-12-02T14:37

2022-12-02T14:37

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челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 дек – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер в пятницу наградил победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе в 2022 году, всего определено 60 победителей, сообщила пресс-служба правительства региона."Победители областного конкурса, которые внесли весомый вклад в рекордные показатели 2022 года, получили дипломы губернатора. Более 2 миллионов рублей направлено на премирование лучших агрономов, доярок, комбайнеров, механизаторов. Всего определено 60 победителей в 31 номинации", - говорится в сообщении.Традиционно в конкурсе АПК определены лучшие сельскохозяйственные районы: в 2022 году первое место завоевал Сосновский район, второе - Верхнеуральский, третье - Кизильский район, уточняется в сообщении. Глава района-победителя Евгений Ваганов получил символическое знамя соревнования, поясняется в сообщении.По словам главы региона, аграрии области научились достойно отвечать на все вызовы – и на климатические, и на экономические, и даже на геополитические. "Благодаря вашей работе и поддержке государства мы имеем независимую позицию в целом на геополитическом фронте. Это важно. Мы говорим о высоких цифрах и показателях, но это не предел. Применяя современные технологии, мы можем существенно, даже в наших непростых климатических условиях, увеличивать урожайность", - цитирует пресс-служба слова Текслера.Он добавил, что российский агропром с каждым годом становится все сильней, и этот успешный для сельского хозяйства год станет началом периода дальнейшего роста. "А власти региона, безусловно, вас поддержат. Это касается и приобретения техники, оборудования, удобрений, внедрения самых современных технологий хранения овощей и картофеля. Продолжим в регионе модернизацию молочного животноводства", - сказал губернатор.По словам председателя СПК "Сарафаново" (Чебаркульский район) Валерия Шалагинова (номинация "Лучшая сельхозорганизация" в группе от 101 до 250 сотрудников), кооператив сохранил поголовье крупного рогатого скота, рабочие места, уровень зарплаты, также все социальные вопросы решаются. "У нас будущее есть. Год для нас выдался неплохой и в животноводстве, и в полеводстве. Мы превысили показатели по продуктивности, по валовому производству молока, в производстве кормов, зерна. У нас уродились все культуры. Был сложный период – предыдущие два года нас измучила засуха. Спасибо правительству Челябинской области за поддержку, которая была оказана, мы смогли в 2022 году восстановиться и выходим на прежние показатели", - сказал он РИА Новости.Он добавил, что на 2023 год планируется увеличение объемов производства молока за счет продуктивности, проведена подготовительная работа, с декабря ожидается отел - за 4 месяца отелится примерно 50% коров. "Теленок – это наше будущее, мы же еще и племрепродуктор по разведению КРС черно-пестрой породы…. У нас самая высокая плотность поголовья коров на гектар пашни во всем Уральском федеральном округе и у нас полеводство на 100% работает на животноводство – выращиваем и сочные корма, и грубые корма, фураж. Последние 4 года мы работаем с "Чебаркульской птицей", у них очень хорошего качества семена, думаем, что в 2023 году будем закупать у них семена и тем самым повышать урожайность. Также на 2023 год у нас есть договоренности по покупке техники. Сейчас для нас основной вопрос – цена на молоко, на строительные материалы, электроэнергию", - пояснил Шалагинов.Директор ООО "Хлебинка" из Верхнеуральского района (номинация "Лучшая сельхозорганизация" по первой группе – до 100 человек работников) Виктор Фомин отметил, что у организации получился неплохой урожай. "Масличные около 10 центнеров с гектара, семечка тоже около 14-15 центнеров с гектара, её еще молотим. Животноводство около 8 тыс. кг молока уже на корову получили, подъем идет. Начали строительство роботизированного животноводческого комплекса, он будет рассчитан на 1500 голов, из них 700 коров. Сейчас у нас поголовье 1400 голов, из них 650 кров. Пашня у нас - 15 тысяч га. Ищем пути решения возникающих проблем по технике, комплектующим. Мы участвуем в зерновых интервенциях, будем реализовывать рожь, ячмень. Пшеницу, подсолнечник - часть заложили на хранение, остальное сдали в компанию "Ситно", мы с ними давно дружим", - сказал он РИА Новости.По данным пресс-службы правительства региона, 2022 год стал особенно успешным для регионального агропрома, рекорды были побиты по многим направлениям: хлеборобы показали лучший результат за последние 5 лет и второй – за десятилетие. Собрано 2,294 млн тонн зерна в бункерном весе – вдвое больше, чем в 2021 году, собран самый большой за последние 5 лет урожай пшеницы – 1,5 млн тонн. Посевные площади под твердую пшеницу увеличились на 20%. Регион занял 2-е место в России по посевным площадям этой культуры. В итоге собран еще один рекордный для области урожай – 326 тысячи тонн в бункерном весе.Максимальные объемы посевов ячменя позволили собрать 573 тысячи тонн этой культуры – новый рекорд за последние 25 лет. На 52 тысячи га увеличены площади масличных культур. Собранный урожай масличных превысил 220 тысяч тонн – на такие объемы область вышла впервые, также собран полуторогодовалый запас корма для животноводческой отрасли, поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20221201/turisty-1835594099.html

https://ria.ru/20221114/chelyabinsk-1831424910.html

https://ria.ru/20221129/finansirovanie-1835045108.html

https://ria.ru/20221118/pomosch-1832481710.html

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экономика, алексей текслер, россия, челябинская область