https://ria.ru/20221202/moskva-1835948904.html

В Москве подвели итоги второго этапа проекта "Взлетная полоса"

В Москве подвели итоги второго этапа проекта "Взлетная полоса" - РИА Новости, 02.12.2022

В Москве подвели итоги второго этапа проекта "Взлетная полоса"

В Москве подвели итоги второго этапа молодежного проекта "Взлетная полоса", направленного на получение студентами практического профессионального опыта,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:14

2022-12-02T17:14

2022-12-02T17:14

общество

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд президентских грантов

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. В Москве подвели итоги второго этапа молодежного проекта "Взлетная полоса", направленного на получение студентами практического профессионального опыта, необходимого для трудоустройства, участниками проекта стали более 50 тысяч молодых специалистов, сообщили организаторы проекта на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Проект "Взлетная полоса для молодых профессионалов" стартовал летом этого года и реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, его инициатором выступила Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт экономики знаний"."Основная цель проекта в том, чтобы студенты смогли найти работу по специальности и самореализоваться в родном регионе. В проекте приняли участие более 1500 студентов из Рязанской, Калужской, Воронежской областей, Республики Башкортостан, Мордовии и Ставропольского края. Поддержка и участие в нем регионов – это своеобразный знак качества и забота властей о развитии своих промышленных предприятий",- сказал на пресс-конференции директор российской Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко.По его словам, важность подобных инициативсостоит в решении одной из проблем сдерживающих рост производства в субъектах, то есть недостатке кадров, поскольку молодежь, получившая техническое образование на местах, не зная об имеющихся возможностях в родных регионах, уезжает на работу в крупные города.При этом он отметил, что "такие проекты очень нужныи нашим новым регионам, потому что возможность самореализации в промышленности в нашей стране должна быть доступна для всех"."Я считаю приоритетным, провести ее у нас, на Донбассе. Благодаря "Взлетной полосе" студенты увидят потенциал родного региона, смогут конвертировать полученные знания в проекты, легче интегрироваться в профессиональную среду Республики. Со своей стороны, если организаторы примут решение проводить следующий этап "Взлетной полосы", готов оказать любую необходимую помощь, чтобы выпускники ВУЗов Донецкой Народной Республики смоги принять в ней участие",- подчеркнул Шпиленко.Участвовавший в пресс-конференции директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Иван Куликов отметил важность реализации проекта, заявив, что сегодня одной из основных задач является развитие кадрового потенциала, наполнение предприятий профессионалами."Важно максимально сблизить высшее образование и кадровый потенциал. В стране создается большое количество промышленных предприятий и все они сталкиваются с необходимостью привлечения к работе профессионалов. Сегодня мы изменили подход к формированию производственных кластеров – упростили эту работу и с 2023 года изменения вступят в силу, что поможет рассказывать наглядно ребятам о производствах и популяризировать рабочие профессии",- сказал Куликов.В свою очередь заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев сообщил, что конкурсная работа фонда ведется по 11 важным направлениям, среди которых создание условий для профориентации молодежи."В проекте "Взлетная полоса" присутствует синергетический эффект, где создаются все условия в регионах, "на местах" для полной самореализации молодых людей. Проект интересен для промышленных предприятий, кот заинтересованы в активной работе с новыми идеями, которые привнесут с собой молодые специалисты. Это проект для молодых людей, которые в ближайшее время смогут внести в свой вклад в экономику нашей родины. Сегодня, во время глобальных вызовов, предприятия готовы к диалогу. Мы поддерживаем "Взлетную полосу" и видим динамику развития проекта, увеличение числа регионов – участников", - сказал он.Участники пресс-конференции, благодаря ее онлайн трансляции, стали свидетелями подписания соглашение о долгосрочном сотрудничестве между представителями Рязанскогго института (филиала) Московского политехнического университета и предприятия, входящего в ассоциацию инженерных и строительных систем.

https://ria.ru/20221202/biznes-igry-1835937405.html

https://ria.ru/20221202/sotrudnichestvo-1835826359.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд президентских грантов