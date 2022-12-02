https://ria.ru/20221202/moskva-1835804545.html
В Москве откроют более четырех тысяч объектов зимнего отдыха
В Москве откроют более четырех тысяч объектов зимнего отдыха - РИА Новости, 02.12.2022
В Москве откроют более четырех тысяч объектов зимнего отдыха
Более четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроются в столице в этом сезоне, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:44
2022-12-02T12:44
2022-12-02T15:58
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
зима
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туризм
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Более четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроются в столице в этом сезоне, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства подготовят к работе катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, площадки для сноуборда", — сказал Бирюков.Он уточнил, что в Москве откроются около 1,4 тысячи катков общей площадью порядка 1,3 миллионов квадратных метров. "После установления стабильных отрицательных температур приступили к заливке катков с естественным льдом. Больше всего их появится в Южном (182), Северо-Восточном (141), Юго-Западном (138) и Восточном (124) административных округах, в центре Москвы обустроим два — на Чистых и Патриарших прудах", — пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в зимний период в столице будут функционировать 383 лыжные трассы общей протяженностью более 560 километров, 338 ледяных и снежных горок, свыше 1,8 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта и семь горнолыжных склонов. Все объекты оснащены современным набором спортивного оборудования и инвентаря, на них работает профессиональный инструкторский состав.
https://ria.ru/20221128/katok-1834883924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, зима, отдых, новости - туризм, туризм
Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Зима, Отдых, Новости - Туризм, Туризм, Туризм
12:44 02.12.2022 (обновлено: 15:58 02.12.2022)
В Москве откроют более четырех тысяч объектов зимнего отдыха
Бирюков: более четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроют в Москве в этом сезоне
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Более четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроются в столице в этом сезоне, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовят к работе катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, площадки для сноуборда", — сказал Бирюков.
Он уточнил, что в Москве откроются около 1,4 тысячи катков общей площадью порядка 1,3 миллионов квадратных метров.
"После установления стабильных отрицательных температур приступили к заливке катков с естественным льдом. Больше всего их появится в Южном (182), Северо-Восточном (141), Юго-Западном (138) и Восточном (124) административных округах, в центре Москвы обустроим два — на Чистых и Патриарших прудах", — пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в зимний период в столице будут функционировать 383 лыжные трассы общей протяженностью более 560 километров, 338 ледяных и снежных горок, свыше 1,8 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта и семь горнолыжных склонов.
Все объекты оснащены современным набором спортивного оборудования и инвентаря, на них работает профессиональный инструкторский состав.