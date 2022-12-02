https://ria.ru/20221202/moskva-1835804545.html

В Москве откроют более четырех тысяч объектов зимнего отдыха

В Москве откроют более четырех тысяч объектов зимнего отдыха - РИА Новости, 02.12.2022

В Москве откроют более четырех тысяч объектов зимнего отдыха

Более четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроются в столице в этом сезоне, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:44

2022-12-02T12:44

2022-12-02T15:58

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Более четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроются в столице в этом сезоне, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства подготовят к работе катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, площадки для сноуборда", — сказал Бирюков.Он уточнил, что в Москве откроются около 1,4 тысячи катков общей площадью порядка 1,3 миллионов квадратных метров. "После установления стабильных отрицательных температур приступили к заливке катков с естественным льдом. Больше всего их появится в Южном (182), Северо-Восточном (141), Юго-Западном (138) и Восточном (124) административных округах, в центре Москвы обустроим два — на Чистых и Патриарших прудах", — пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в зимний период в столице будут функционировать 383 лыжные трассы общей протяженностью более 560 километров, 338 ледяных и снежных горок, свыше 1,8 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта и семь горнолыжных склонов. Все объекты оснащены современным набором спортивного оборудования и инвентаря, на них работает профессиональный инструкторский состав.

https://ria.ru/20221128/katok-1834883924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, зима, отдых, новости - туризм, туризм