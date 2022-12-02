https://ria.ru/20221202/moskva-1835789795.html
Спрос на туры в Москву на Новый год резко вырос
Спрос на туры в Москву на Новый год резко вырос - РИА Новости, 02.12.2022
Спрос на туры в Москву на Новый год резко вырос
Интерес россиян к новогодним и рождественским путешествиям в Москву обогнал уровень доковидного 2019 года, спрос, по данным туроператоров, вырос на 15–25... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:39
2022-12-02T11:39
2022-12-02T11:41
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Интерес россиян к новогодним и рождественским путешествиям в Москву обогнал уровень доковидного 2019 года, спрос, по данным туроператоров, вырос на 15–25 процентов, сообщает TourDom.ru.Как рассказала коммерческий директор компании "Алеан" Оксана Булах, активнее всего сейчас покупают путевки, в стоимость которых включены новогодние елки, так как почти 70 процентов бронируемых поездок приходится на туристов с детьми. По данным туроператора "Тари Тур", особой популярностью у россиян пользуются пятидневные поездки сразу после Нового года, в разгар школьных каникул.После отмены ковидных ограничений возвращается к прежнему уровню и спрос на туры для организованных детских групп, причем школьники едут даже из отдаленных регионов, таких как Свердловская область и Якутия."Интерес к новогодним турам в Москву в этом году можно назвать ажиотажным. Гостиницы в столице на новогодние даты фактически переполнены. В отелях "Космос", "Холидей Инн Москва Лесная", "Холидей Инн Москва Сущевский" мест уже практически не осталось. - рассказала генеральный директор "Тари Тур" Марина Левченко. - Свои блоки мы уже почти выбрали и начали сотрудничество с другими гостиницами".По ее словам, если раньше туристы не так охотно бронировали пятизвездочные отели, то сейчас все больше путешественников готовы платить и за них.Цены на новогодние поездки в Москву, по данным экспертов, за год поднялись на 10–12 процентов: пакет с экскурсиями пять дней стоит 20 тысяч рублей. По статистике туроператора "Алеан", средняя стоимость тура два дня составляет минимум четыре тысячи рублей, а размещение в отелях столицы в период новогодних праздников обойдется туристам в сумму от 2,5 тысячи рублей.Подорожание туров произошло за счет роста цен на питание и билеты в крупные музеи, которые зачастую невозможно купить организованно на группу, только на общих основаниях.Режим работы знаковых достопримечательностей Москвы в новогодние праздники останется прежним, несмотря на сложившуюся ситуацию. "Фейерверки в этом году запускать не будут, но все традиционные мероприятия в музеях и других учреждениях планируются как обычно, о каких-либо отменах нам не сообщали", – пояснила Марина Левченко.
https://ria.ru/20221022/moskva-1825378258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, новый год, туристы, куда поехать в выходные, куда поехать
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Новый год, туристы, куда поехать в выходные, куда поехать
11:39 02.12.2022 (обновлено: 11:41 02.12.2022)
Спрос на туры в Москву на Новый год резко вырос
Туристы стали покупать туры на Новый год в Москву чаще, чем до пандемии
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости
. Интерес россиян к новогодним и рождественским путешествиям в Москву обогнал уровень доковидного 2019 года, спрос, по данным туроператоров, вырос на 15–25 процентов, сообщает
TourDom.ru.
Как рассказала коммерческий директор компании "Алеан" Оксана Булах, активнее всего сейчас покупают путевки, в стоимость которых включены новогодние елки, так как почти 70 процентов бронируемых поездок приходится на туристов с детьми. По данным туроператора "Тари Тур", особой популярностью у россиян пользуются пятидневные поездки сразу после Нового года, в разгар школьных каникул.
После отмены ковидных ограничений возвращается к прежнему уровню и спрос на туры для организованных детских групп, причем школьники едут даже из отдаленных регионов, таких как Свердловская область и Якутия.
"Интерес к новогодним турам в Москву в этом году можно назвать ажиотажным. Гостиницы в столице на новогодние даты фактически переполнены. В отелях "Космос", "Холидей Инн Москва Лесная", "Холидей Инн Москва Сущевский" мест уже практически не осталось. - рассказала генеральный директор "Тари Тур" Марина Левченко. - Свои блоки мы уже почти выбрали и начали сотрудничество с другими гостиницами".
По ее словам, если раньше туристы не так охотно бронировали пятизвездочные отели, то сейчас все больше путешественников готовы платить и за них.
Цены на новогодние поездки в Москву, по данным экспертов, за год поднялись на 10–12 процентов: пакет с экскурсиями пять дней стоит 20 тысяч рублей. По статистике туроператора "Алеан", средняя стоимость тура два дня составляет минимум четыре тысячи рублей, а размещение в отелях столицы в период новогодних праздников обойдется туристам в сумму от 2,5 тысячи рублей.
Подорожание туров произошло за счет роста цен на питание и билеты в крупные музеи, которые зачастую невозможно купить организованно на группу, только на общих основаниях.
Режим работы знаковых достопримечательностей Москвы в новогодние праздники останется прежним, несмотря на сложившуюся ситуацию. "Фейерверки в этом году запускать не будут, но все традиционные мероприятия в музеях и других учреждениях планируются как обычно, о каких-либо отменах нам не сообщали", – пояснила Марина Левченко.