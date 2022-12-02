https://ria.ru/20221202/moskva-1835768108.html
В Москве около 90 подопечных социальных домов работают в центрах госуслуг
В Москве около 90 подопечных социальных домов работают в центрах госуслуг - РИА Новости, 02.12.2022
В Москве около 90 подопечных социальных домов работают в центрах госуслуг
Около 90 подопечных социальных домов и психоневрологических интернатов работают в 51 центре госуслуг "Мои документы" в столице, трудоустроенным с ментальными... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:00
2022-12-02T09:00
2022-12-02T09:03
общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Около 90 подопечных социальных домов и психоневрологических интернатов работают в 51 центре госуслуг "Мои документы" в столице, трудоустроенным с ментальными особенностями помогают кураторы-наставники, сообщается на сайте мэра Москвы."Мы стремимся помочь людям с ментальными особенностями адаптироваться в обществе и научиться взаимодействовать с окружающими... 88 воспитанников социальных домов работают в 51 офисе "Мои документы"... За каждым закреплен опытный сотрудник, который становится их "проводником", - приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Уточняется, что подопечные снимают нагрузку с более опытных специалистов: они сортируют и сшивают документы, заполняют журналы приема/передачи документов и консультируют заявителей в зоне электронных услуг. Кроме того, центры госуслуг продолжают проводить собеседования и трудоустраивать воспитанников городских домов-интернатов.
https://ria.ru/20221201/pomosch-1835638986.html
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анастасия ракова , москва
Общество, Анастасия Ракова , Москва
09:00 02.12.2022 (обновлено: 09:03 02.12.2022)
В Москве около 90 подопечных социальных домов работают в центрах госуслуг
В Москве около 90 подопечных социальных домов работают в 51 центре госуслуг