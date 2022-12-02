https://ria.ru/20221202/moskva-1835768108.html

В Москве около 90 подопечных социальных домов работают в центрах госуслуг

В Москве около 90 подопечных социальных домов работают в центрах госуслуг - РИА Новости, 02.12.2022

В Москве около 90 подопечных социальных домов работают в центрах госуслуг

Около 90 подопечных социальных домов и психоневрологических интернатов работают в 51 центре госуслуг "Мои документы" в столице, трудоустроенным с ментальными... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T09:00

2022-12-02T09:00

2022-12-02T09:03

общество

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Около 90 подопечных социальных домов и психоневрологических интернатов работают в 51 центре госуслуг "Мои документы" в столице, трудоустроенным с ментальными особенностями помогают кураторы-наставники, сообщается на сайте мэра Москвы."Мы стремимся помочь людям с ментальными особенностями адаптироваться в обществе и научиться взаимодействовать с окружающими... 88 воспитанников социальных домов работают в 51 офисе "Мои документы"... За каждым закреплен опытный сотрудник, который становится их "проводником", - приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Уточняется, что подопечные снимают нагрузку с более опытных специалистов: они сортируют и сшивают документы, заполняют журналы приема/передачи документов и консультируют заявителей в зоне электронных услуг. Кроме того, центры госуслуг продолжают проводить собеседования и трудоустраивать воспитанников городских домов-интернатов.

https://ria.ru/20221201/pomosch-1835638986.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, анастасия ракова , москва