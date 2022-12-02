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В Москве около 90 подопечных социальных домов работают в центрах госуслуг - РИА Новости, 02.12.2022
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В Москве около 90 подопечных социальных домов работают в центрах госуслуг
В Москве около 90 подопечных социальных домов работают в центрах госуслуг - РИА Новости, 02.12.2022
В Москве около 90 подопечных социальных домов работают в центрах госуслуг
Около 90 подопечных социальных домов и психоневрологических интернатов работают в 51 центре госуслуг "Мои документы" в столице, трудоустроенным с ментальными... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:00
2022-12-02T09:03
общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Около 90 подопечных социальных домов и психоневрологических интернатов работают в 51 центре госуслуг "Мои документы" в столице, трудоустроенным с ментальными особенностями помогают кураторы-наставники, сообщается на сайте мэра Москвы."Мы стремимся помочь людям с ментальными особенностями адаптироваться в обществе и научиться взаимодействовать с окружающими... 88 воспитанников социальных домов работают в 51 офисе "Мои документы"... За каждым закреплен опытный сотрудник, который становится их "проводником", - приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Уточняется, что подопечные снимают нагрузку с более опытных специалистов: они сортируют и сшивают документы, заполняют журналы приема/передачи документов и консультируют заявителей в зоне электронных услуг. Кроме того, центры госуслуг продолжают проводить собеседования и трудоустраивать воспитанников городских домов-интернатов.
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Дарья Буймова
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общество, анастасия ракова , москва
Общество, Анастасия Ракова , Москва
09:00 02.12.2022 (обновлено: 09:03 02.12.2022)
 
В Москве около 90 подопечных социальных домов работают в центрах госуслуг

В Москве около 90 подопечных социальных домов работают в 51 центре госуслуг

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМФЦ
МФЦ - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Около 90 подопечных социальных домов и психоневрологических интернатов работают в 51 центре госуслуг "Мои документы" в столице, трудоустроенным с ментальными особенностями помогают кураторы-наставники, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Мы стремимся помочь людям с ментальными особенностями адаптироваться в обществе и научиться взаимодействовать с окружающими... 88 воспитанников социальных домов работают в 51 офисе "Мои документы"... За каждым закреплен опытный сотрудник, который становится их "проводником", - приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Уточняется, что подопечные снимают нагрузку с более опытных специалистов: они сортируют и сшивают документы, заполняют журналы приема/передачи документов и консультируют заявителей в зоне электронных услуг. Кроме того, центры госуслуг продолжают проводить собеседования и трудоустраивать воспитанников городских домов-интернатов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 16:49
Путин призвал уделить внимание развитию служб психологической помощи
 
ОбществоАнастасия РаковаМосква
 
 
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