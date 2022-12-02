https://ria.ru/20221202/moshennichestvo-1835971303.html

В Воронеже арестовали главу фракции "Единой России" в гордуме

В Воронеже арестовали главу фракции "Единой России" в гордуме - РИА Новости, 02.12.2022

В Воронеже арестовали главу фракции "Единой России" в гордуме

Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу на два месяца депутата городской думы и руководителя фракции "Единая Россия" Романа Жогова, который стал... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T18:22

2022-12-02T18:22

2022-12-02T18:37

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ВОРОНЕЖ, 2 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу на два месяца депутата городской думы и руководителя фракции "Единая Россия" Романа Жогова, который стал фигурантом дела о мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.О задержании Романа Жогова местные Telegram-каналы со ссылкой на источники сообщали в середине этой недели. По их данным, правоохранителей могло заинтересовать трудоустройство жены Жогова на предприятии, директором которого был бывший первый вице-спикер гордумы Александр Провоторов. Якобы женщина десять лет числилась в штате предприятия, ежемесячно получала по 20 тысяч рублей, которые якобы шли на поддержку регионального отделения "Единой России", но на самом деле туда не поступали. Правоохранительные органы официально никак не комментировали информацию.Меру пресечения Жогову Ленинский районный суд избирал в пятницу."Удовлетворено ходатайство следователя. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 29 января включительно, на два месяца", - сказал собеседник агентства.Представитель суда уточнил, что дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ - "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.Суд подтвердил, что, будучи заместителем руководителя Воронежского регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия", Жогов, согласно версии следствия, "совершил мошеннические действия, выразившиеся в получении денежных средств обманным путем в особо крупном размере от депутата Воронежской городской думы Провоторова А. А." путем фиктивного трудоустройства своей жены на Воронежский опытно-механический завод, генеральным директором которого является Провоторов, под предлогом финансирования партии "Единая Россия".По данным суда, своими действиями в период с 1 ноября 2010 года по 27 мая 2020 года Жогов и его супруга незаконно получили от Провоторова 2 386 492,32 рубля, которыми "распорядились по своему усмотрению".Жогов стал очередным депутатом Воронежской гордумы последнего созыва, попавшим под уголовное дело. В конце марта этого года суд приговорил к двум годам колонии по делу о мошенничестве теперь уже бывшего первого заместителя председателя Воронежской городской думы Александра Провоторова. В середине февраля в отношении другого заместителя председателя Воронежской городской думы - 48-летнего Алексея Пинигина - было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. А в ноябре Воронежский областной суд изменил приговор с четырех лет условного на четыре года колонии депутату Сергею Кудрявцеву, который обвинялся в мошенничестве с ущербом в 31 миллион рублей. И Провоторов, и Пинигин, и Кудрявцев входили во фракцию "Единой России" в гордуме.Как свидетельствует сайт Воронежской городской думы, Жогов за годы своей карьеры был советником губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, депутатом Воронежской областной думы и руководителем фракции "Единой России" в облдуме. В сентябре 2020 года был избран депутатом Воронежской городской думы в составе общегородского партийного списка. Кандидат политических наук. Отмечен почетным знаком правительства Воронежской области "Благодарность земли Воронежской", почетными грамотами правительства Воронежской области, Воронежской областной думы, "Единой России", благодарственным письмом президента РФ, благодарностью президента РФ за вклад в подготовку и проведение общественно-значимых мероприятий.

https://ria.ru/20221124/obysk-1833875437.html

https://ria.ru/20221123/krazha-1833741178.html

https://ria.ru/20221121/korruptsiya-1833151264.html

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Владимир Лаврентьев

политика, россия, воронежская область, воронеж, единая россия, воронежская городская дума, воронежская областная дума, мошенничество