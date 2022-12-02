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"Оружие НАТО не готово". Зима может лишить украинскую армию главного козыря - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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"Оружие НАТО не готово". Зима может лишить украинскую армию главного козыря
"Оружие НАТО не готово". Зима может лишить украинскую армию главного козыря - РИА Новости, 02.12.2022
"Оружие НАТО не готово". Зима может лишить украинскую армию главного козыря
Реактивные системы залпового огня HIMARS производства американского концерна Lockheed Martin позволили ВСУ сделать несколько шагов к артиллерийскому паритету с... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:49
2022-12-02T13:49
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
донецк
донбасс
украина
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости, Андрей Коц. Реактивные системы залпового огня HIMARS производства американского концерна Lockheed Martin позволили ВСУ сделать несколько шагов к артиллерийскому паритету с российской армией. Однако, по словам военных, с наступлением холодов эффективность этого высокотехнологичного оружия оказалась под угрозой.“Перемоги” не случилось“Хаймарсы" показали себя с самой лучшей стороны. Мощные, точные, дальнобойные, надежные, способные быстро менять позицию после залпа. Не подверженные износу и не требующие дорогостоящего ремонта.Система имеет модульную конструкцию: когда РСЗО отстреливается по целям, ее перезаряжают, полностью заменяя пакет из шести направляющих с реактивными снарядами на аналогичный, “свежий”.Этот процесс, при должной сноровке экипажа, занимает не больше 15 минут. А мощная колесная база позволяет расчету оперативно покинуть район стрельбы, чтобы не подставляться под “ответку”. Поэтому поразить их, отмечают военные, - задача не из легких.Когда "химари", как их называют в Донбассе, летом впервые появились на фронте, они доставили немало проблем российской армии. Украинские реактивщики точно били по штабам, уничтожали арсеналы, накрывали походные колонны на марше. Бомбили и гражданские объекты в центре Донецка. Андреевский мост на Херсонщине поразили более 150 раз.Казалось, что ВСУ получили ультимативное оружие победы. Однако к новой угрозе быстро приспособились. По словам солдат, войска ПВО научились вовремя засекать и сбивать реактивные снаряды. Это оказалось не сложнее, чем перехватывать украинские оперативно-тактические ракеты “Точка-У”, которые ВСУ используют с первых дней конфликта.Испытание грязьюВпрочем, в ближайшее время все достоинства РСЗО HIMARS могут резко сойти на нет. Погода на фронте ухудшается с каждым днем.Жирный донбасский чернозем превратился в непреодолимую преграду как для пехоты, так и для боевой техники. Садятся на "пузо" даже армейские тягачи МТЛБ. Выдернуть технику, рассказывают военные, удалось только танком.“Колесной технике в этих условиях будет еще хуже, - говорит офицер 1-го армейского корпуса НМ ДНР с позывным Бурый. - На нашем участке есть зоны, где вязнут даже грузовики “Тайфун”, считающиеся одними из самых проходимых в автопарке российской армии. Это большая проблема и для нас, и для них. Природу не обманешь. Уже сейчас мы отмечаем, что интенсивность применения противником РСЗО HIMARSзначительно снизилась”.По словам офицера, “химари” явно не рассчитаны для боевых действий в Восточной Европе в условиях поздней осени - ранней зимы. Эту систему приняли на вооружение в 2005-м и активно использовали в Афганистане, Ираке и Сирии, а в этих странах совсем другой климат и местность. Там, скорее, техника может увязнуть в песке, или “закипеть” от жары.Но к донбасским “грязевым ваннам” западные РСЗО явно не готовы.Проблемы c логистикойПо словам военных, с наступлением сильных морозов ситуация для украинских реактивщиков может осложниться еще больше. Конечно, по замерзшему грунту будет проще передвигаться. Однако зимой боевая техника больше подвержена поломкам, а ремонтные мощности для обслуживания западных вооружений на Украине отсутствуют.В теории американские машины, как и российские, способны действовать в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов. Однако на практике испытание русской зимой они еще не проходили. В регионе в декабре температура опускается до -20, постоянный ветер в лесостепной зоне лишь усиливает холод.В зимнее время тем же "Хаймарсам" нужны специальные колеса для движения по глубокому снегу и раскисшей грязи, нужны особые горюче-смазочные материалы. И не простые, а “заточенные” исключительно под технику стран НАТО. Аналоги, сделанные по советским лекалам, коих на Украине много, попросту не подходят.Наконец, как поясняют бойцы, зимой РСЗО HIMARS лишатся своего главного козыря - скрытности. Если летом установка после стрельбы могла быстро покинуть позицию и скрыться в ближайшей лесопосадке, то сейчас листва с деревьев опала.Окружающий пейзаж виден с дрона как на ладони. Вдобавок, на снегу с воздуха прекрасно видны следы от прошедшей техники, что позволяет ее быстро выследить и нанести артиллерийский удар. Поэтому, как считают военные, в ходе зимней кампании ВСУ если и не лишатся своего главного козыря, то, как минимум, сто раз подумают, прежде чем выводить его на огневые позиции.
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безопасность, технологии, донецк, донбасс, украина, вооруженные силы украины, нато, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Донецк, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Lockheed Martin
13:49 02.12.2022
 

"Оружие НАТО не готово". Зима может лишить украинскую армию главного козыря

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости, Андрей Коц. Реактивные системы залпового огня HIMARS производства американского концерна Lockheed Martin позволили ВСУ сделать несколько шагов к артиллерийскому паритету с российской армией. Однако, по словам военных, с наступлением холодов эффективность этого высокотехнологичного оружия оказалась под угрозой.

“Перемоги” не случилось

“Хаймарсы" показали себя с самой лучшей стороны. Мощные, точные, дальнобойные, надежные, способные быстро менять позицию после залпа. Не подверженные износу и не требующие дорогостоящего ремонта.
Система имеет модульную конструкцию: когда РСЗО отстреливается по целям, ее перезаряжают, полностью заменяя пакет из шести направляющих с реактивными снарядами на аналогичный, “свежий”.
Этот процесс, при должной сноровке экипажа, занимает не больше 15 минут. А мощная колесная база позволяет расчету оперативно покинуть район стрельбы, чтобы не подставляться под “ответку”. Поэтому поразить их, отмечают военные, - задача не из легких.
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS
Когда "химари", как их называют в Донбассе, летом впервые появились на фронте, они доставили немало проблем российской армии. Украинские реактивщики точно били по штабам, уничтожали арсеналы, накрывали походные колонны на марше. Бомбили и гражданские объекты в центре Донецка. Андреевский мост на Херсонщине поразили более 150 раз.
Казалось, что ВСУ получили ультимативное оружие победы. Однако к новой угрозе быстро приспособились. По словам солдат, войска ПВО научились вовремя засекать и сбивать реактивные снаряды. Это оказалось не сложнее, чем перехватывать украинские оперативно-тактические ракеты “Точка-У”, которые ВСУ используют с первых дней конфликта.

Испытание грязью

Впрочем, в ближайшее время все достоинства РСЗО HIMARS могут резко сойти на нет. Погода на фронте ухудшается с каждым днем.
Жирный донбасский чернозем превратился в непреодолимую преграду как для пехоты, так и для боевой техники. Садятся на "пузо" даже армейские тягачи МТЛБ. Выдернуть технику, рассказывают военные, удалось только танком.
“Колесной технике в этих условиях будет еще хуже, - говорит офицер 1-го армейского корпуса НМ ДНР с позывным Бурый. - На нашем участке есть зоны, где вязнут даже грузовики “Тайфун”, считающиеся одними из самых проходимых в автопарке российской армии. Это большая проблема и для нас, и для них. Природу не обманешь. Уже сейчас мы отмечаем, что интенсивность применения противником РСЗО HIMARSзначительно снизилась”.
© РИА Новости / Андрей КоцДорога к позициям артиллеристов на сватовском рубеже
Дорога к позициям артиллеристов на сватовском рубеже - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Дорога к позициям артиллеристов на сватовском рубеже
По словам офицера, “химари” явно не рассчитаны для боевых действий в Восточной Европе в условиях поздней осени - ранней зимы. Эту систему приняли на вооружение в 2005-м и активно использовали в Афганистане, Ираке и Сирии, а в этих странах совсем другой климат и местность. Там, скорее, техника может увязнуть в песке, или “закипеть” от жары.
Но к донбасским “грязевым ваннам” западные РСЗО явно не готовы.
Проблемы c логистикой
По словам военных, с наступлением сильных морозов ситуация для украинских реактивщиков может осложниться еще больше. Конечно, по замерзшему грунту будет проще передвигаться. Однако зимой боевая техника больше подвержена поломкам, а ремонтные мощности для обслуживания западных вооружений на Украине отсутствуют.
В теории американские машины, как и российские, способны действовать в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов. Однако на практике испытание русской зимой они еще не проходили. В регионе в декабре температура опускается до -20, постоянный ветер в лесостепной зоне лишь усиливает холод.
© РИА Новости / Андрей КоцСватовский оборонительный рубеж
Сватовский оборонительный рубеж - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Сватовский оборонительный рубеж
В зимнее время тем же "Хаймарсам" нужны специальные колеса для движения по глубокому снегу и раскисшей грязи, нужны особые горюче-смазочные материалы. И не простые, а “заточенные” исключительно под технику стран НАТО. Аналоги, сделанные по советским лекалам, коих на Украине много, попросту не подходят.
Наконец, как поясняют бойцы, зимой РСЗО HIMARS лишатся своего главного козыря - скрытности. Если летом установка после стрельбы могла быстро покинуть позицию и скрыться в ближайшей лесопосадке, то сейчас листва с деревьев опала.
Окружающий пейзаж виден с дрона как на ладони. Вдобавок, на снегу с воздуха прекрасно видны следы от прошедшей техники, что позволяет ее быстро выследить и нанести артиллерийский удар. Поэтому, как считают военные, в ходе зимней кампании ВСУ если и не лишатся своего главного козыря, то, как минимум, сто раз подумают, прежде чем выводить его на огневые позиции.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииДонецкДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОLockheed Martin
 
 
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