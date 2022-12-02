https://ria.ru/20221202/moroz-1835817202.html

Ночные морозы в Москве пошли на спад из-за облачного "одеяла"

Ночные морозы в Москве пошли на спад из-за облачного "одеяла" - РИА Новости, 02.12.2022

Ночные морозы в Москве пошли на спад из-за облачного "одеяла"

Ночные морозы в Москве пошли на спад из-за облачного "одеяла", сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:49

2022-12-02T11:49

2022-12-02T11:49

общество

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

электросталь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600556079_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0dd6b5ba85756e2204ff1c767ced24a.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ночные морозы в Москве пошли на спад из-за облачного "одеяла", сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Московские морозы слегка ослабели. На главной метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 12,6 градуса, что более чем на градус выше вчерашних значений. В последующие дни эта тенденция сохранится, свой положительный вклад в ослаблении морозов внесет облачность, тонкой пеленой надвигающаяся с запада. Облачное "одеяло" уменьшит ночное выхолаживание, а вот изменение дневных температур будет менее заметным", - написал Леус.Он отметил, что при этом в Подмосковье морозы в пятницу усилились. В холодные лидеры, как это и положено "полюсу холода" региона, вышли Черусти. Там минимум дня составил минус 20,9 градуса - это на 0,3 градуса ниже, чем было в четверг в Электростали.

https://ria.ru/20221127/gaz-1834529145.html

москва

московская область (подмосковье)

электросталь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), электросталь