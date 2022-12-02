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Ночные морозы в Москве пошли на спад из-за облачного "одеяла" - РИА Новости, 02.12.2022
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Ночные морозы в Москве пошли на спад из-за облачного "одеяла"
Ночные морозы в Москве пошли на спад из-за облачного "одеяла" - РИА Новости, 02.12.2022
Ночные морозы в Москве пошли на спад из-за облачного "одеяла"
Ночные морозы в Москве пошли на спад из-за облачного "одеяла", сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:49
2022-12-02T11:49
общество
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
электросталь
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ночные морозы в Москве пошли на спад из-за облачного "одеяла", сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Московские морозы слегка ослабели. На главной метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 12,6 градуса, что более чем на градус выше вчерашних значений. В последующие дни эта тенденция сохранится, свой положительный вклад в ослаблении морозов внесет облачность, тонкой пеленой надвигающаяся с запада. Облачное "одеяло" уменьшит ночное выхолаживание, а вот изменение дневных температур будет менее заметным", - написал Леус.Он отметил, что при этом в Подмосковье морозы в пятницу усилились. В холодные лидеры, как это и положено "полюсу холода" региона, вышли Черусти. Там минимум дня составил минус 20,9 градуса - это на 0,3 градуса ниже, чем было в четверг в Электростали.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), электросталь
Общество, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье), Электросталь
11:49 02.12.2022
 
Ночные морозы в Москве пошли на спад из-за облачного "одеяла"

Синоптик Леус: ночные морозы в Москве пошли на спад из-за облачного "одеяла"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на микрорайон Митино
Вид на микрорайон Митино - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на микрорайон Митино. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ночные морозы в Москве пошли на спад из-за облачного "одеяла", сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Московские морозы слегка ослабели. На главной метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 12,6 градуса, что более чем на градус выше вчерашних значений. В последующие дни эта тенденция сохранится, свой положительный вклад в ослаблении морозов внесет облачность, тонкой пеленой надвигающаяся с запада. Облачное "одеяло" уменьшит ночное выхолаживание, а вот изменение дневных температур будет менее заметным", - написал Леус.
Он отметил, что при этом в Подмосковье морозы в пятницу усилились. В холодные лидеры, как это и положено "полюсу холода" региона, вышли Черусти. Там минимум дня составил минус 20,9 градуса - это на 0,3 градуса ниже, чем было в четверг в Электростали.
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ОбществоМихаил ЛеусМоскваМосковская область (Подмосковье)Электросталь
 
 
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