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Жителям Молдавии посоветовали подготовить "тревожный чемоданчик" - РИА Новости, 02.12.2022
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Жителям Молдавии посоветовали подготовить "тревожный чемоданчик"
Жителям Молдавии посоветовали подготовить "тревожный чемоданчик" - РИА Новости, 02.12.2022
Жителям Молдавии посоветовали подготовить "тревожный чемоданчик"
Власти Молдавии уверены, что массовые отключения электроэнергии в республике продолжатся, поэтому разработали детальные инструкции и советуют подготовить... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:03
2022-12-02T13:03
в мире
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Власти Молдавии уверены, что массовые отключения электроэнергии в республике продолжатся, поэтому разработали детальные инструкции и советуют подготовить "тревожный чемоданчик", сообщила пресс-служба правительства.В Telegram-канале правительства на случай массового отключения света размещены рекомендации для граждан, разработанные специалистами МВД. Инструкции разделены на четыре категории: для пешеходов, для водителей, для тех, кто находится в помещениях, а также для тех, кто оказался на границе.МВД рекомендует всем жителям страны подготовить "тревожный чемоданчик" с документами, деньгами и лекарствами. Тем, кто оказался в здании, советуют не пользоваться лифтами, оставлять открытыми шлагбаумы, не зажигать свечи, отдавая предпочтение фонарикам, погасить огонь в котлах на твердом топливе и пользоваться мобильным телефоном только в случае крайней необходимости.Пешеходов просят носить одежду со светоотражающими элементами, при переходе дороги собираться группами и включать фонарики в мобильном телефоне. Главный совет водителям - быть внимательнее и удостовериться в наличии топлива. У граждан, которые оказались на границе, вариантов не так много - нужно проконсультироваться о наличии работающих КПП и проследовать к ним.Ранее глава МВД Анна Ревенко сообщила, что в течение зимы возможны массовые отключения электроэнергии, на устранение последствий которых уйдет от часа до 24.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии. При этом власти продолжают переговоры с ЗАО Молдавская ГРЭС, которая функционирует на территории Приднестровья. ГРЭС с 2005 года она входит в состав "Интер РАО" и может покрывать до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. ГРЭС работает исключительно на природном газе, которого республике сейчас не хватает.
https://radiosputnik.ria.ru/20221201/moldaviya-1835723407.html
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
13:03 02.12.2022
 
Жителям Молдавии посоветовали подготовить "тревожный чемоданчик"

Власти Молдавии порекомендовали жителям страны подготовить "тревожный чемоданчик"

© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева
Участники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Родион Прока
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Участники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Власти Молдавии уверены, что массовые отключения электроэнергии в республике продолжатся, поэтому разработали детальные инструкции и советуют подготовить "тревожный чемоданчик", сообщила пресс-служба правительства.
В Telegram-канале правительства на случай массового отключения света размещены рекомендации для граждан, разработанные специалистами МВД. Инструкции разделены на четыре категории: для пешеходов, для водителей, для тех, кто находится в помещениях, а также для тех, кто оказался на границе.
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МВД рекомендует всем жителям страны подготовить "тревожный чемоданчик" с документами, деньгами и лекарствами. Тем, кто оказался в здании, советуют не пользоваться лифтами, оставлять открытыми шлагбаумы, не зажигать свечи, отдавая предпочтение фонарикам, погасить огонь в котлах на твердом топливе и пользоваться мобильным телефоном только в случае крайней необходимости.
Пешеходов просят носить одежду со светоотражающими элементами, при переходе дороги собираться группами и включать фонарики в мобильном телефоне. Главный совет водителям - быть внимательнее и удостовериться в наличии топлива. У граждан, которые оказались на границе, вариантов не так много - нужно проконсультироваться о наличии работающих КПП и проследовать к ним.
Ранее глава МВД Анна Ревенко сообщила, что в течение зимы возможны массовые отключения электроэнергии, на устранение последствий которых уйдет от часа до 24.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии. При этом власти продолжают переговоры с ЗАО Молдавская ГРЭС, которая функционирует на территории Приднестровья. ГРЭС с 2005 года она входит в состав "Интер РАО" и может покрывать до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. ГРЭС работает исключительно на природном газе, которого республике сейчас не хватает.
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