https://ria.ru/20221202/mku-1835928485.html

Генпрокурор потребовал признать организацию "М.К.У." террористической

Генпрокурор потребовал признать организацию "М.К.У." террористической - РИА Новости, 02.12.2022

Генпрокурор потребовал признать организацию "М.К.У." террористической

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в Верховный суд иск о признании международной организации "Маньяки Культ Убийств" ("М.К.У.") террористической и... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:26

2022-12-02T16:26

2022-12-02T16:44

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

украина

происшествия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил в Верховный суд иск о признании международной организации "Маньяки Культ Убийств" ("М.К.У.") террористической и ее запрете, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов."Генеральный прокурор Российской Федерации направил в Верховный суд Российской Федерации административное исковое заявление о признании террористической организацией международного движения "Маньяки Культ Убийств" (другие используемые наименования "Молодежь Которая Улыбается", "Маньяки Культ Убийц") и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации", - сказал Иванов.По его словам, движение создано на Украине, основано на нацистской идеологии и его целью является образование "расово чистого государства". Продвижение идей "М.К.У." в интернете направлено на формирование культа насилия, стимуляцию совершения убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха."Его участники совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан. Деятельность движения представляет угрозу безопасности общества и государства, что и послужило основанием для обращения Генпрокуратуры России в суд", - пояснил Иванов.Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России Федеральная служба безопасности сообщила в марте прошлого года: 13 неонацистов взяли в Геленджике, еще одного – в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России - от Анапы до Читы.Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от лидера "М.К.У." украинца Егора Краснова инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур. Краснов сейчас заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц.

https://ria.ru/20221129/flag-1834909226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, украина, происшествия