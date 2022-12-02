https://ria.ru/20221202/mitropolit-1835896488.html

СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в подрывной деятельности

СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в подрывной деятельности - РИА Новости, 02.12.2022

СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в подрывной деятельности

Служба безопасности Украины обвинила митрополита Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в подрывной деятельности против... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:12

2022-12-02T15:12

2022-12-02T15:18

религия

украина

винницкая область

россия

служба безопасности украины

украинская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила митрополита Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни.По данным СБУ, митрополит, имя которого не называется, входил в ближайший круг патриарха Московского и всея Руси Кирилла, "с которым координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе". Также сообщается, что в ходе обысков на территории епархии были найдены "документы с доказательствами переписки с московскими "кураторами".Отмечается, что бывшему митрополиту объявлено подозрение в соответствии с частью 1 статьей 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) уголовного кодекса Украины.Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в разжигании религиозной розни митрополиту канонической УПЦ в Винницкой области, а также священникам из Киево-Печерской лавры, якобы прославлявшим Россию.СБУ 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, во вторник депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.

https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, винницкая область, россия, служба безопасности украины, украинская православная церковь, московский патриархат