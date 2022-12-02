15:12 02.12.2022 (обновлено: 15:18 02.12.2022)
СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в подрывной деятельности
СБ Украины обвинила митрополита Кировоградской епархии УПЦ в разжигании религиозной розни
© Фото : СБУСотрудники СБУ проводят обыск в монастыре
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ проводят обыск в монастыре. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила митрополита Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни.
"СБУ сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП), который оправдывал захват Крыма. Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины бывшего руководителя Кировоградской епархии УПЦ (МП) в подрывной деятельности против Украины... Установлено, что в церквях общины людям раздавали вражескую пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячным тиражом в типографиях страны-агрессора", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным СБУ, митрополит, имя которого не называется, входил в ближайший круг патриарха Московского и всея Руси Кирилла, "с которым координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе". Также сообщается, что в ходе обысков на территории епархии были найдены "документы с доказательствами переписки с московскими "кураторами".
Отмечается, что бывшему митрополиту объявлено подозрение в соответствии с частью 1 статьей 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) уголовного кодекса Украины.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в разжигании религиозной розни митрополиту канонической УПЦ в Винницкой области, а также священникам из Киево-Печерской лавры, якобы прославлявшим Россию.
СБУ 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, во вторник депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.
С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.