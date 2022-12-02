https://ria.ru/20221202/mitingi-1835985689.html
Британию ждут митинги работников транспорта, врачей, заявил Келин
Британию ждут митинги работников транспорта, врачей, заявил Келин - РИА Новости, 02.12.2022
Британию ждут митинги работников транспорта, врачей, заявил Келин
Великобританию ожидают митинги работников транспорта, врачей и других профессий, связанных с государством, поскольку многим из них долгое время не повышали... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T19:20
2022-12-02T19:20
2022-12-02T19:20
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Великобританию ожидают митинги работников транспорта, врачей и других профессий, связанных с государством, поскольку многим из них долгое время не повышали зарплаты, при этом Лондон пытается продолжить поддерживать Киев, заявил посол России в Британии Андрей Келин."Сейчас в Великобритании начинаются крупнейшие забастовки: бастовать будут многие: работники транспорта, медсестры, врачи, еще ряд профессий, связанных с государством. Людям не повышали зарплаты, они живут на уровне 2007 года", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, насколько реалистична возможность продолжения поддержки Лондоном Киева и вливания в него денег.При этом само продолжение поддержки, по мнению дипломата, возможно, но задача эта политизированная и крайне трудная."Великобритания находится на последнем месте в "семерке": и по состоянию экономики, и в Еврозоне тем более, ожидается восстановление до уровня 2019 года в течение 5 лет. Размазать этот бюджет по различным задачам, особенно на помощь Украине, задача крайне трудная", - сказал посол.Вероятно, власти страны будут добиваться этого повышением налогов и снижением социальных и государственных расходов, предположил Келин.
https://ria.ru/20221202/khaos-1835757813.html
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в мире, андрей келин, россия, великобритания, лондон
В мире, Андрей Келин, Россия, Великобритания, Лондон
Британию ждут митинги работников транспорта, врачей, заявил Келин
Посол Келин заявил, что Британию ждут митинги работников транспорта, врачей, медсестер