Рейтинг@Mail.ru
Британию ждут митинги работников транспорта, врачей, заявил Келин - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/mitingi-1835985689.html
Британию ждут митинги работников транспорта, врачей, заявил Келин
Британию ждут митинги работников транспорта, врачей, заявил Келин - РИА Новости, 02.12.2022
Британию ждут митинги работников транспорта, врачей, заявил Келин
Великобританию ожидают митинги работников транспорта, врачей и других профессий, связанных с государством, поскольку многим из них долгое время не повышали... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T19:20
2022-12-02T19:20
в мире
андрей келин
россия
великобритания
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151016/13/1510161310_0:94:1200:769_1920x0_80_0_0_9fcc34f9afb3d95d1377abd021f8556a.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Великобританию ожидают митинги работников транспорта, врачей и других профессий, связанных с государством, поскольку многим из них долгое время не повышали зарплаты, при этом Лондон пытается продолжить поддерживать Киев, заявил посол России в Британии Андрей Келин."Сейчас в Великобритании начинаются крупнейшие забастовки: бастовать будут многие: работники транспорта, медсестры, врачи, еще ряд профессий, связанных с государством. Людям не повышали зарплаты, они живут на уровне 2007 года", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, насколько реалистична возможность продолжения поддержки Лондоном Киева и вливания в него денег.При этом само продолжение поддержки, по мнению дипломата, возможно, но задача эта политизированная и крайне трудная."Великобритания находится на последнем месте в "семерке": и по состоянию экономики, и в Еврозоне тем более, ожидается восстановление до уровня 2019 года в течение 5 лет. Размазать этот бюджет по различным задачам, особенно на помощь Украине, задача крайне трудная", - сказал посол.Вероятно, власти страны будут добиваться этого повышением налогов и снижением социальных и государственных расходов, предположил Келин.
https://ria.ru/20221202/khaos-1835757813.html
https://ria.ru/20221129/zabastovka-1835044944.html
россия
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151016/13/1510161310_26:0:1174:861_1920x0_80_0_0_d013c77cc6c312d0431ed8f0a6a0d42f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей келин, россия, великобритания, лондон
В мире, Андрей Келин, Россия, Великобритания, Лондон
19:20 02.12.2022
 
Британию ждут митинги работников транспорта, врачей, заявил Келин

Посол Келин заявил, что Британию ждут митинги работников транспорта, врачей, медсестер

© Фото : МИД РФАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : МИД РФ
Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Великобританию ожидают митинги работников транспорта, врачей и других профессий, связанных с государством, поскольку многим из них долгое время не повышали зарплаты, при этом Лондон пытается продолжить поддерживать Киев, заявил посол России в Британии Андрей Келин.
"Сейчас в Великобритании начинаются крупнейшие забастовки: бастовать будут многие: работники транспорта, медсестры, врачи, еще ряд профессий, связанных с государством. Людям не повышали зарплаты, они живут на уровне 2007 года", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, насколько реалистична возможность продолжения поддержки Лондоном Киева и вливания в него денег.
Лондон - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 05:52
Великобритании предрекли страдания и хаос
При этом само продолжение поддержки, по мнению дипломата, возможно, но задача эта политизированная и крайне трудная.
"Великобритания находится на последнем месте в "семерке": и по состоянию экономики, и в Еврозоне тем более, ожидается восстановление до уровня 2019 года в течение 5 лет. Размазать этот бюджет по различным задачам, особенно на помощь Украине, задача крайне трудная", - сказал посол.
Вероятно, власти страны будут добиваться этого повышением налогов и снижением социальных и государственных расходов, предположил Келин.
Забастовка психиатров в Париже - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 15:14
В Париже бастуют работники психиатрических больниц
 
В миреАндрей КелинРоссияВеликобританияЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала