https://ria.ru/20221202/mishustin-1835781385.html

Мишустин пообщается с премьером Госсовета Китая в формате видеоконференции

Мишустин пообщается с премьером Госсовета Китая в формате видеоконференции - РИА Новости, 02.12.2022

Мишустин пообщается с премьером Госсовета Китая в формате видеоконференции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет регулярную встречу глав правительств стран с премьером Госсовета Китая Ли Кэцян в формате... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:12

2022-12-02T10:12

2022-12-02T10:12

михаил мишустин

ли кэцян

россия

китай

политика

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет регулярную встречу глав правительств стран с премьером Госсовета Китая Ли Кэцян в формате видеоконференции, по итогам ожидается принятие совместного коммюнике, сообщает пресс-служба кабмина."5 декабря 2022 года председатель правительства РФ М.В. Мишустин и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян проведут 27-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая в формате видеоконференции... По итогам мероприятия ожидается принятие совместного коммюнике", - говорится в сообщении.Уточняется, что главы планируют обсудить развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегическое взаимодействие в инвестиционной, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, транспортной и гуманитарной сферах.Кроме того, особое внимание будет уделено крупным совместным проектам и торгово-экономической кооперации в условиях геополитической напряженности.

https://ria.ru/20221129/razrabotka-1835053846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил мишустин, ли кэцян, россия, китай, политика