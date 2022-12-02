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Мишустин пообщается с премьером Госсовета Китая в формате видеоконференции - РИА Новости, 02.12.2022
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Мишустин пообщается с премьером Госсовета Китая в формате видеоконференции
Мишустин пообщается с премьером Госсовета Китая в формате видеоконференции - РИА Новости, 02.12.2022
Мишустин пообщается с премьером Госсовета Китая в формате видеоконференции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет регулярную встречу глав правительств стран с премьером Госсовета Китая Ли Кэцян в формате... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:12
2022-12-02T10:12
михаил мишустин
ли кэцян
россия
китай
политика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет регулярную встречу глав правительств стран с премьером Госсовета Китая Ли Кэцян в формате видеоконференции, по итогам ожидается принятие совместного коммюнике, сообщает пресс-служба кабмина."5 декабря 2022 года председатель правительства РФ М.В. Мишустин и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян проведут 27-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая в формате видеоконференции... По итогам мероприятия ожидается принятие совместного коммюнике", - говорится в сообщении.Уточняется, что главы планируют обсудить развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегическое взаимодействие в инвестиционной, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, транспортной и гуманитарной сферах.Кроме того, особое внимание будет уделено крупным совместным проектам и торгово-экономической кооперации в условиях геополитической напряженности.
https://ria.ru/20221129/razrabotka-1835053846.html
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михаил мишустин, ли кэцян, россия, китай, политика
Михаил Мишустин, Ли Кэцян, Россия, Китай, Политика
10:12 02.12.2022
 
Мишустин пообщается с премьером Госсовета Китая в формате видеоконференции

Мишустин пообщается с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном в формате видеоконференции

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет регулярную встречу глав правительств стран с премьером Госсовета Китая Ли Кэцян в формате видеоконференции, по итогам ожидается принятие совместного коммюнике, сообщает пресс-служба кабмина.
"5 декабря 2022 года председатель правительства РФ М.В. Мишустин и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян проведут 27-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая в формате видеоконференции... По итогам мероприятия ожидается принятие совместного коммюнике", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что главы планируют обсудить развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегическое взаимодействие в инвестиционной, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, транспортной и гуманитарной сферах.
Кроме того, особое внимание будет уделено крупным совместным проектам и торгово-экономической кооперации в условиях геополитической напряженности.
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