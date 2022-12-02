https://ria.ru/20221202/mishustin-1835776755.html

Россия открыта для кооперации с дружественными странами, заявил Мишустин

Россия открыта для кооперации с дружественными странами, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.12.2022

Россия открыта для кооперации с дружественными странами, заявил Мишустин

РФ остается открытой для кооперации с дружественными странами, у России есть все для наращивания сотрудничества с соседями, в том числе с Узбекистаном, заявил... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T09:39

2022-12-02T09:39

2022-12-02T10:31

михаил мишустин

абдулла арипов

самарканд

узбекистан

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835785104_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_237dce723be45a1e8f1a5e50ae69db75.jpg

САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. РФ остается открытой для кооперации с дружественными странами, у России есть все для наращивания сотрудничества с соседями, в том числе с Узбекистаном, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде."Наша страна остается открытой к кооперации с дружественными государствами. Теми, кто по опыту десятилетий понимает преимущества взаимодействия с близкой по географии, культуре и духовным ценностям Россией. У нас есть всё необходимое, чтобы наращивать многоплановое торгово-экономическое, проектное и инвестиционное сотрудничество с ближайшими соседями. И Узбекистан входит в их число. Мы строим отношения на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Мишустин.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.

https://ria.ru/20221201/ii-1835582598.html

самарканд

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил мишустин, абдулла арипов, самарканд, узбекистан, россия, общество