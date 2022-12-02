09:39 02.12.2022 (обновлено: 10:31 02.12.2022)
Россия открыта для кооперации с дружественными странами, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: Россия остается открытой для кооперации с дружественными странами
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра Национальной отраслевой выставки в Экспо-центре в Самарканде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра Национальной отраслевой выставки в Экспо-центре в Самарканде
САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. РФ остается открытой для кооперации с дружественными странами, у России есть все для наращивания сотрудничества с соседями, в том числе с Узбекистаном, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде.
"Наша страна остается открытой к кооперации с дружественными государствами. Теми, кто по опыту десятилетий понимает преимущества взаимодействия с близкой по географии, культуре и духовным ценностям Россией. У нас есть всё необходимое, чтобы наращивать многоплановое торгово-экономическое, проектное и инвестиционное сотрудничество с ближайшими соседями. И Узбекистан входит в их число. Мы строим отношения на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Мишустин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.
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