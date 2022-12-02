Рейтинг@Mail.ru
Россия открыта для кооперации с дружественными странами, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/mishustin-1835776755.html
Россия открыта для кооперации с дружественными странами, заявил Мишустин
Россия открыта для кооперации с дружественными странами, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.12.2022
Россия открыта для кооперации с дружественными странами, заявил Мишустин
РФ остается открытой для кооперации с дружественными странами, у России есть все для наращивания сотрудничества с соседями, в том числе с Узбекистаном, заявил... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:39
2022-12-02T10:31
михаил мишустин
абдулла арипов
самарканд
узбекистан
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835785104_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_237dce723be45a1e8f1a5e50ae69db75.jpg
САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. РФ остается открытой для кооперации с дружественными странами, у России есть все для наращивания сотрудничества с соседями, в том числе с Узбекистаном, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде."Наша страна остается открытой к кооперации с дружественными государствами. Теми, кто по опыту десятилетий понимает преимущества взаимодействия с близкой по географии, культуре и духовным ценностям Россией. У нас есть всё необходимое, чтобы наращивать многоплановое торгово-экономическое, проектное и инвестиционное сотрудничество с ближайшими соседями. И Узбекистан входит в их число. Мы строим отношения на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Мишустин.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.
https://ria.ru/20221201/ii-1835582598.html
самарканд
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835785104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dc896d1062a5f43a29242998c685642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, абдулла арипов, самарканд, узбекистан, россия, общество
Михаил Мишустин, Абдулла Арипов, Самарканд, Узбекистан, Россия, Общество
09:39 02.12.2022 (обновлено: 10:31 02.12.2022)
 
Россия открыта для кооперации с дружественными странами, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: Россия остается открытой для кооперации с дружественными странами

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра Национальной отраслевой выставки в Экспо-центре в Самарканде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра Национальной отраслевой выставки в Экспо-центре в Самарканде - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра Национальной отраслевой выставки в Экспо-центре в Самарканде
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. РФ остается открытой для кооперации с дружественными странами, у России есть все для наращивания сотрудничества с соседями, в том числе с Узбекистаном, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде.
"Наша страна остается открытой к кооперации с дружественными государствами. Теми, кто по опыту десятилетий понимает преимущества взаимодействия с близкой по географии, культуре и духовным ценностям Россией. У нас есть всё необходимое, чтобы наращивать многоплановое торгово-экономическое, проектное и инвестиционное сотрудничество с ближайшими соседями. И Узбекистан входит в их число. Мы строим отношения на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Мишустин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.
Работа в IT - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 15:07
Мишустин рассказал об экономическом эффекте от внедрения ИИ
 
Михаил МишустинАбдулла АриповСамаркандУзбекистанРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала