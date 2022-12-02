https://ria.ru/20221202/mir-1835842849.html

Несколько киргизских банков отказались обслуживать карты "Мир"

Несколько киргизских банков отказались обслуживать карты "Мир" - РИА Новости, 02.12.2022

Несколько киргизских банков отказались обслуживать карты "Мир"

Ряд киргизских банков отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за угрозы санкций, сообщил в пятницу на заседании парламентской фракции "Ишеним" замглавы РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:12

2022-12-02T13:12

2022-12-02T13:12

экономика

киргизия

карта "мир"

в мире

россия

платежная система "мир"

санкции

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БИШКЕК, 2 дек - РИА Новости. Ряд киргизских банков отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за угрозы санкций, сообщил в пятницу на заседании парламентской фракции "Ишеним" замглавы Национального банка республики Кайып Куленбеков."Около десяти банков отказались обслуживать карты "Мир" из-за угрозы вторичных санкций", - заявил зампредседателя финансового регулятора.По его словам, Нацбанк в этом вопросе в работу банков не вмешивался и никаких рекомендаций не давал.О прекращении обслуживания российских карт мир сообщили половина банков Киргизии. Это коммерческие "Капитал-Банк", "Демир-Банк", Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", KICB, "Бай-Тушум", "Оптима-Банк" - и один госбанк "Айыл-банк".

https://ria.ru/20221101/turtsiya-1828478630.html

https://ria.ru/20221028/mir-1827387646.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, киргизия, карта "мир", в мире, россия, платежная система "мир", санкции