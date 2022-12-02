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Несколько киргизских банков отказались обслуживать карты "Мир" - РИА Новости, 02.12.2022
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Несколько киргизских банков отказались обслуживать карты "Мир"
Несколько киргизских банков отказались обслуживать карты "Мир" - РИА Новости, 02.12.2022
Несколько киргизских банков отказались обслуживать карты "Мир"
Ряд киргизских банков отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за угрозы санкций, сообщил в пятницу на заседании парламентской фракции "Ишеним" замглавы РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:12
2022-12-02T13:12
экономика
киргизия
карта "мир"
в мире
россия
платежная система "мир"
санкции
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БИШКЕК, 2 дек - РИА Новости. Ряд киргизских банков отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за угрозы санкций, сообщил в пятницу на заседании парламентской фракции "Ишеним" замглавы Национального банка республики Кайып Куленбеков."Около десяти банков отказались обслуживать карты "Мир" из-за угрозы вторичных санкций", - заявил зампредседателя финансового регулятора.По его словам, Нацбанк в этом вопросе в работу банков не вмешивался и никаких рекомендаций не давал.О прекращении обслуживания российских карт мир сообщили половина банков Киргизии. Это коммерческие "Капитал-Банк", "Демир-Банк", Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", KICB, "Бай-Тушум", "Оптима-Банк" - и один госбанк "Айыл-банк".
https://ria.ru/20221101/turtsiya-1828478630.html
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экономика, киргизия, карта "мир", в мире, россия, платежная система "мир", санкции
Экономика, Киргизия, Карта "Мир", В мире, Россия, Платежная система "Мир", Санкции
13:12 02.12.2022
 
Несколько киргизских банков отказались обслуживать карты "Мир"

Около десяти киргизских банков отказались обслуживать карты "Мир" из-за угрозы санкций

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карта "Мир". Архивное фото
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БИШКЕК, 2 дек - РИА Новости. Ряд киргизских банков отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за угрозы санкций, сообщил в пятницу на заседании парламентской фракции "Ишеним" замглавы Национального банка республики Кайып Куленбеков.
"Около десяти банков отказались обслуживать карты "Мир" из-за угрозы вторичных санкций", - заявил зампредседателя финансового регулятора.
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По его словам, Нацбанк в этом вопросе в работу банков не вмешивался и никаких рекомендаций не давал.
О прекращении обслуживания российских карт мир сообщили половина банков Киргизии. Это коммерческие "Капитал-Банк", "Демир-Банк", Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", KICB, "Бай-Тушум", "Оптима-Банк" - и один госбанк "Айыл-банк".
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ЭкономикаКиргизияКарта "Мир"В миреРоссияПлатежная система "Мир"Санкции
 
 
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