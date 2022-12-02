https://ria.ru/20221202/minfin-1835780561.html

Минфин и ЦБ внесли проект стратегии развития финансового рынка

Минфин и ЦБ внесли проект стратегии развития финансового рынка - РИА Новости, 02.12.2022

Минфин и ЦБ внесли проект стратегии развития финансового рынка

Минфин совместно с Банком России внесли в правительство проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года, основная задача - ускорение преобразования... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:01

2022-12-02T10:01

2022-12-02T10:02

экономика

технологии

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Минфин совместно с Банком России внесли в правительство проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года, основная задача - ускорение преобразования российской экономики с опорой на внутренние источники финансирования инвестиций, говорится в сообщении Минфина."Проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года доработан с учетом изменившейся ситуации и внесен в правительство Российской Федерации" - говорится в сообщении. Отмечается, что цель документа – содействие развитию и структурной трансформации российской экономики, улучшение качества жизни граждан, повышение финансовой грамотности среди населения и создание условий для устойчивого роста финансовой индустрии."Ключевой задачей на горизонте до 2030 года станет ускорение преобразования российской экономики с опорой в первую очередь на внутренние источники финансирования инвестиций. В новых условиях усиливается роль финансового рынка", - добавляется в сообщении.Кроме того, авторы стратегии выделяют в качестве одной из приоритетных задач обеспечение доступа граждан и бизнеса к финансовым инструментам, которые соответствуют их потребностям. Помимо этого, среди приоритетных направлений – развитие рынка капитала, содействие устойчивому развитию, цифровизация финансового рынка, трансформация системы платежей и расчетов с дружественными странами, защита прав потребителей финансовых услуг и финансовое просвещение.Особое внимание планируется уделить макроэкономической, в том числе ценовой и финансовой стабильности, говорится в сообщении."Для реализации целей стратегии разрабатываются среднесрочные документы и дорожные карты правительства Российской Федерации и Банка России, содержащие конкретные мероприятия с обозначением сроков и ответственных сторон. Стратегия развития финансового рынка до 2030 года подготовлена Минфином России и Банком России в тесном партнерстве с федеральными органами власти, бизнесом и научным сообществом", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221125/krakh-1834099320.html

https://ria.ru/20221130/inflyatsiya-1835264676.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)