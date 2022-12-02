https://ria.ru/20221202/mig-1835829181.html
В Приморье нашли экипаж МиГ-31, потерпевшего крушение в учебном полете
В Приморье нашли экипаж МиГ-31, потерпевшего крушение в учебном полете - РИА Новости, 02.12.2022
В Приморье нашли экипаж МиГ-31, потерпевшего крушение в учебном полете
Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31, который потерпел аварию в Приморском крае, обнаружен, с пилотами, предварительно, "всё нормально", рассказал РИА Новости РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:34
2022-12-02T12:34
2022-12-02T13:36
происшествия
миг-31
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31, который потерпел аварию в Приморском крае, обнаружен, с пилотами, предварительно, "всё нормально", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Экипаж обнаружили, предварительно, с лётчиками все нормально", - заявил собеседник агентства, не уточнив подробностей.Позднее представитель краевого министерства ГО и ЧС подтвердил РИА Новости, что состояние экипажа "удовлетворительное".Как сообщала пресс-служба Восточного военного округа (ВВО), истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию в Приморском крае во время учебного полёта, экипаж катапультировался, на земле разрушений нет. Сообщалось, что на поиски лётчиков вылетели вертолёты Ми-8. По предварительной информации ВВО, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.
https://ria.ru/20221202/mig-31-1835817825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, миг-31, приморский край
Происшествия, МиГ-31, Приморский край
12:34 02.12.2022 (обновлено: 13:36 02.12.2022)
В Приморье нашли экипаж МиГ-31, потерпевшего крушение в учебном полете
В Приморье обнаружили живым экипаж МиГ-31, потерпевшего крушение в учебном полете
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31, который потерпел аварию в Приморском крае, обнаружен, с пилотами, предварительно, "всё нормально", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Экипаж обнаружили, предварительно, с лётчиками все нормально", - заявил собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Позднее представитель краевого министерства ГО и ЧС подтвердил РИА Новости, что состояние экипажа "удовлетворительное".
Как сообщала пресс-служба Восточного военного округа (ВВО), истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию в Приморском крае во время учебного полёта, экипаж катапультировался, на земле разрушений нет. Сообщалось, что на поиски лётчиков вылетели вертолёты Ми-8
. По предварительной информации ВВО, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.