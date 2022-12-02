15:54 02.12.2022 (обновлено: 16:17 02.12.2022)
Москва потребовала, чтобы Париж не делил людей на правильных и неправильных
МИД России потребовал, чтобы Франция изучила деяния украинских националистов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Москва требует, чтобы Париж не делил людей на "правильных" и "неправильных" и изучил злодеяния украинских националистов, следует из заявления МИД РФ о создании Парижем "спецтрибунала" по действиям России на Украине.
В среду представитель МИД Франции заявил на брифинге, что страна начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. При этом в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж не поддерживает идею создания подобного трибунала.
"Требуем, чтобы французские дипломаты, столь внимательно относящиеся к проблематике защиты прав человека, не делили людей на "правильных" и "неправильных", "своих" и "не своих". Из многочисленных бригад юристов и криминалистов, отправляемых Францией на Украину, следовало бы выделить хотя бы одного эксперта для изучения получивших широкую огласку злодеяний украинских националистов, а также посещения обстреливаемых ВСУ российских территорий", - говорится в сообщении.
В министерстве посоветовали Парижу начать с того, чтобы создать специальный трибунал по собственным преступлениям в ходе колониальных войн, различных карательных операций, вмешательств в самых разных частях света.
Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.