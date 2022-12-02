https://ria.ru/20221202/mid-1835915431.html

Москва потребовала, чтобы Париж не делил людей на правильных и неправильных

Москва потребовала, чтобы Париж не делил людей на правильных и неправильных - РИА Новости, 02.12.2022

Москва потребовала, чтобы Париж не делил людей на правильных и неправильных

Москва требует, чтобы Париж не делил людей на "правильных" и "неправильных" и изучил злодеяния украинских националистов, следует из заявления МИД РФ о создании... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:54

2022-12-02T15:54

2022-12-02T16:17

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

специальная военная операция на украине

россия

франция

политика

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Москва требует, чтобы Париж не делил людей на "правильных" и "неправильных" и изучил злодеяния украинских националистов, следует из заявления МИД РФ о создании Парижем "спецтрибунала" по действиям России на Украине.В среду представитель МИД Франции заявил на брифинге, что страна начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. При этом в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж не поддерживает идею создания подобного трибунала."Требуем, чтобы французские дипломаты, столь внимательно относящиеся к проблематике защиты прав человека, не делили людей на "правильных" и "неправильных", "своих" и "не своих". Из многочисленных бригад юристов и криминалистов, отправляемых Францией на Украину, следовало бы выделить хотя бы одного эксперта для изучения получивших широкую огласку злодеяний украинских националистов, а также посещения обстреливаемых ВСУ российских территорий", - говорится в сообщении.В министерстве посоветовали Парижу начать с того, чтобы создать специальный трибунал по собственным преступлениям в ходе колониальных войн, различных карательных операций, вмешательств в самых разных частях света.Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.

https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html

https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, франция, политика