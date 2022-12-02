https://ria.ru/20221202/meningit-1835881053.html
Вспышку менингита в Подмосковье локализовали
Вспышку менингита в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 02.12.2022
Вспышку менингита в Подмосковье локализовали
Вспышка инфекционного менингита, зафиксированная в Подмосковье, локализована, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:25
2022-12-02T14:25
2022-12-02T14:25
михаил мурашко
московская область (подмосковье)
общество
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Вспышка инфекционного менингита, зафиксированная в Подмосковье, локализована, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Министр подтвердил журналистам, что ситуация со вспышкой инфекционного менингита в Подмосковье "купирована".
https://ria.ru/20220518/meningit-1789268459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, московская область (подмосковье), общество
Михаил Мурашко, Московская область (Подмосковье), Общество
Вспышку менингита в Подмосковье локализовали
Министр здравоохранения Мурашко: вспышку менингита в Подмосковье локализовали