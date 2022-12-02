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Вспышку менингита в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 02.12.2022
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Вспышку менингита в Подмосковье локализовали
Вспышку менингита в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 02.12.2022
Вспышку менингита в Подмосковье локализовали
Вспышка инфекционного менингита, зафиксированная в Подмосковье, локализована, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:25
2022-12-02T14:25
михаил мурашко
московская область (подмосковье)
общество
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Вспышка инфекционного менингита, зафиксированная в Подмосковье, локализована, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Министр подтвердил журналистам, что ситуация со вспышкой инфекционного менингита в Подмосковье "купирована".
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михаил мурашко, московская область (подмосковье), общество
Михаил Мурашко, Московская область (Подмосковье), Общество
14:25 02.12.2022
 
Вспышку менингита в Подмосковье локализовали

Министр здравоохранения Мурашко: вспышку менингита в Подмосковье локализовали

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкВрачи в инфекционном отделении
Врачи в инфекционном отделении - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Вспышка инфекционного менингита, зафиксированная в Подмосковье, локализована, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Министр подтвердил журналистам, что ситуация со вспышкой инфекционного менингита в Подмосковье "купирована".
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Михаил МурашкоМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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