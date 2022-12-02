https://ria.ru/20221202/medvedev-1835865072.html

Россия и Куба должны помогать друг другу, заявил Медведев

Россия и Куба должны помогать друг другу, заявил Медведев - РИА Новости, 02.12.2022

Россия и Куба должны помогать друг другу, заявил Медведев

Россия и Куба в современных условиях должны помогать друг другу для того, чтобы миропорядок был более справедливым, заявил замруководителя Совбеза России... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:44

2022-12-02T13:44

2022-12-02T13:45

дмитрий медведев

куба

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия и Куба в современных условиях должны помогать друг другу для того, чтобы миропорядок был более справедливым, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы, председателем Госсовета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом."Мир не становится проще. Он становится все сложнее. И наша с вами общая задача помогать друг другу для того, чтобы миропорядок был более справедливым. Наши страны знают, что это такое", - сказал Медведев.Он отметил, что "вся история Кубы - это история борьбы за независимость"."И у нас хватает самых разных проблем. В этом смысле нам есть о чем поговорить", - добавил он.

https://ria.ru/20221130/zasedanie-1835317908.html

https://ria.ru/20221130/investitsii-1835219750.html

куба

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий медведев, куба, россия