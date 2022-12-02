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Россия и Куба должны помогать друг другу, заявил Медведев - РИА Новости, 02.12.2022
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Россия и Куба должны помогать друг другу, заявил Медведев
Россия и Куба должны помогать друг другу, заявил Медведев - РИА Новости, 02.12.2022
Россия и Куба должны помогать друг другу, заявил Медведев
Россия и Куба в современных условиях должны помогать друг другу для того, чтобы миропорядок был более справедливым, заявил замруководителя Совбеза России... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:44
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия и Куба в современных условиях должны помогать друг другу для того, чтобы миропорядок был более справедливым, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы, председателем Госсовета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом."Мир не становится проще. Он становится все сложнее. И наша с вами общая задача помогать друг другу для того, чтобы миропорядок был более справедливым. Наши страны знают, что это такое", - сказал Медведев.Он отметил, что "вся история Кубы - это история борьбы за независимость"."И у нас хватает самых разных проблем. В этом смысле нам есть о чем поговорить", - добавил он.
https://ria.ru/20221130/zasedanie-1835317908.html
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дмитрий медведев, куба, россия
Дмитрий Медведев, Куба, Россия
13:44 02.12.2022 (обновлено: 13:45 02.12.2022)
 
Россия и Куба должны помогать друг другу, заявил Медведев

Замглавы Совбеза Медведев заявил, что Россия и Куба должны помогать друг другу

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия и Куба в современных условиях должны помогать друг другу для того, чтобы миропорядок был более справедливым, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы, председателем Госсовета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом.
"Мир не становится проще. Он становится все сложнее. И наша с вами общая задача помогать друг другу для того, чтобы миропорядок был более справедливым. Наши страны знают, что это такое", - сказал Медведев.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Эстебан Ласо Эрнандес - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 15:45
Россия и Куба в феврале проведут заседание межпарламентской комиссии
Он отметил, что "вся история Кубы - это история борьбы за независимость".
"И у нас хватает самых разных проблем. В этом смысле нам есть о чем поговорить", - добавил он.
Гавана, Куба
30 ноября, 11:45
На Кубе заявили о необходимости участия России в инвестпроектах
 
Дмитрий МедведевКубаРоссия
 
 
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