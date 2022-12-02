https://ria.ru/20221202/medvedev-1835865072.html
Россия и Куба должны помогать друг другу, заявил Медведев
Россия и Куба должны помогать друг другу, заявил Медведев - РИА Новости, 02.12.2022
Россия и Куба должны помогать друг другу, заявил Медведев
Россия и Куба в современных условиях должны помогать друг другу для того, чтобы миропорядок был более справедливым, заявил замруководителя Совбеза России... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:44
2022-12-02T13:44
2022-12-02T13:45
дмитрий медведев
куба
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия и Куба в современных условиях должны помогать друг другу для того, чтобы миропорядок был более справедливым, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы, председателем Госсовета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом."Мир не становится проще. Он становится все сложнее. И наша с вами общая задача помогать друг другу для того, чтобы миропорядок был более справедливым. Наши страны знают, что это такое", - сказал Медведев.Он отметил, что "вся история Кубы - это история борьбы за независимость"."И у нас хватает самых разных проблем. В этом смысле нам есть о чем поговорить", - добавил он.
https://ria.ru/20221130/zasedanie-1835317908.html
https://ria.ru/20221130/investitsii-1835219750.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, куба, россия
Дмитрий Медведев, Куба, Россия
13:44 02.12.2022 (обновлено: 13:45 02.12.2022)
Россия и Куба должны помогать друг другу, заявил Медведев
Замглавы Совбеза Медведев заявил, что Россия и Куба должны помогать друг другу
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия и Куба в современных условиях должны помогать друг другу для того, чтобы миропорядок был более справедливым, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы, председателем Госсовета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом.
"Мир не становится проще. Он становится все сложнее. И наша с вами общая задача помогать друг другу для того, чтобы миропорядок был более справедливым. Наши страны знают, что это такое", - сказал Медведев.
Он отметил, что "вся история Кубы - это история борьбы за независимость".
"И у нас хватает самых разных проблем. В этом смысле нам есть о чем поговорить", - добавил он.