https://ria.ru/20221202/mandalorian-1835870791.html

Стала известна дата выхода третьего сезона "Мандалорца"

Стала известна дата выхода третьего сезона "Мандалорца" - РИА Новости, 02.12.2022

Стала известна дата выхода третьего сезона "Мандалорца"

Третий сезон "Мандалорца" выйдет 1 марта 2023 года, сообщает Deadline. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:14

2022-12-02T14:14

2022-12-02T14:14

культура

новости культуры

кино и сериалы

звездные войны

йода ("звездные войны")

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582086778_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f056501ac4a1f776c24a9d3c24acca98.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Третий сезон "Мандалорца" выйдет 1 марта 2023 года, сообщает Deadline. Это спин-офф "Звездных войн". Главные герои — воин-наемник (Педро Паскаль) и ребенок той же расы, что и магистр Йода, — Грогу. У Малыша есть сверхъестественные способности, и на протяжении первых двух сезонов мандалорец пытался защитить его от имперцев. Действие в новых сериях разворачивается после финала другого спин-оффа культовой саги — "Книги Бобы Фетта". Мандалорец отправляется на родную планету и пытается восстановить свою репутацию. Кроме Паскаля, к ролям вернутся Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито и Кэти Сакхофф. К касту присоединился Кристофер Ллойд.Сценарную группу возглавил Джон Фавро, создатель проекта.Первый сезон "Мандалорца" стартовал в эфире в 2019 году, а второй — в 2020-м. Шоу тепло встретили зрители и критики. Грогу прозвали "малышом Йодой". Он стал героем мемов и любимцем публики.

https://ria.ru/20221128/superman-1834741036.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, звездные войны, йода ("звездные войны")