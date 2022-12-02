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Стала известна дата выхода третьего сезона "Мандалорца" - РИА Новости, 02.12.2022
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Культура
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Стала известна дата выхода третьего сезона "Мандалорца"
Стала известна дата выхода третьего сезона "Мандалорца" - РИА Новости, 02.12.2022
Стала известна дата выхода третьего сезона "Мандалорца"
Третий сезон "Мандалорца" выйдет 1 марта 2023 года, сообщает Deadline. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:14
2022-12-02T14:14
культура
новости культуры
кино и сериалы
звездные войны
йода ("звездные войны")
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Третий сезон "Мандалорца" выйдет 1 марта 2023 года, сообщает Deadline. Это спин-офф "Звездных войн". Главные герои — воин-наемник (Педро Паскаль) и ребенок той же расы, что и магистр Йода, — Грогу. У Малыша есть сверхъестественные способности, и на протяжении первых двух сезонов мандалорец пытался защитить его от имперцев. Действие в новых сериях разворачивается после финала другого спин-оффа культовой саги — "Книги Бобы Фетта". Мандалорец отправляется на родную планету и пытается восстановить свою репутацию. Кроме Паскаля, к ролям вернутся Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито и Кэти Сакхофф. К касту присоединился Кристофер Ллойд.Сценарную группу возглавил Джон Фавро, создатель проекта.Первый сезон "Мандалорца" стартовал в эфире в 2019 году, а второй — в 2020-м. Шоу тепло встретили зрители и критики. Грогу прозвали "малышом Йодой". Он стал героем мемов и любимцем публики.
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новости культуры, кино и сериалы, звездные войны, йода ("звездные войны")
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Звездные войны, Йода ("Звездные войны")
14:14 02.12.2022
 
Стала известна дата выхода третьего сезона "Мандалорца"

Третий сезон "Мандалорца" выйдет 1 марта 2023 года

© Lucasfilm Ltd. (2019)Кадр из сериала "Мандалорец"
Кадр из сериала Мандалорец
© Lucasfilm Ltd. (2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Третий сезон "Мандалорца" выйдет 1 марта 2023 года, сообщает Deadline.
Это спин-офф "Звездных войн". Главные герои — воин-наемник (Педро Паскаль) и ребенок той же расы, что и магистр Йода, — Грогу. У Малыша есть сверхъестественные способности, и на протяжении первых двух сезонов мандалорец пытался защитить его от имперцев.
Действие в новых сериях разворачивается после финала другого спин-оффа культовой саги — "Книги Бобы Фетта". Мандалорец отправляется на родную планету и пытается восстановить свою репутацию.
Кроме Паскаля, к ролям вернутся Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито и Кэти Сакхофф. К касту присоединился Кристофер Ллойд.
Сценарную группу возглавил Джон Фавро, создатель проекта.
Первый сезон "Мандалорца" стартовал в эфире в 2019 году, а второй — в 2020-м. Шоу тепло встретили зрители и критики. Грогу прозвали "малышом Йодой". Он стал героем мемов и любимцем публики.
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КультураНовости культурыКино и сериалыЗвездные войныЙода ("Звездные войны")
 
 
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