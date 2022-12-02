https://ria.ru/20221202/magadan-1835754376.html

В Магадане ввели режим ЧС из-за непогоды

В Магадане ввели режим ЧС из-за непогоды - РИА Новости, 02.12.2022

В Магадане ввели режим ЧС из-за непогоды

Власти Магадана ввели режим ЧС в городе в связи со снежными заносами, сообщил РИА Новости начальник ГУ МЧС России по региону Любомир Муха. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T03:38

2022-12-02T03:38

2022-12-02T03:56

происшествия

магадан

россия

жкх

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103974/77/1039747709_0:203:3280:2048_1920x0_80_0_0_3d013f7db1dee94df649b11cce716c87.jpg

МАГАДАН, 2 дек - РИА Новости. Власти Магадана ввели режим ЧС в городе в связи со снежными заносами, сообщил РИА Новости начальник ГУ МЧС России по региону Любомир Муха.Раннее режим ЧС ввели в Ольском округе региона из-за отключения электричества в селах Заречья. Жители поселков Талон, Тауйск и Балаганное вторые сутки без электричества, налипание снега на провода и обрушение опор ЛЭП из-за ветра привело к нарушению электроснабжения. Закрыта трасса Магадан-Балаганное-Талон. Все службы мэрии Магадана привели в режим повышенной готовности. Занятия в школах города отменены."В Магадане введен режим ЧС местного уровня реагирования. Чрезвычайная ситуация связана с расчисткой снега на территории. Проводятся работы по расчистке, задействованы силы и средства территориальной подсистемы РСЧС", - сообщил Муха.Все городские службы перевели на усиленный режим работы, сообщает мэрия Магадана."Для борьбы с последствиями снегопада усиливаются механизированные бригады городских предприятий. Помимо того, что ГЭЛУД (городское эксплуатационное линейное управление дорог) ведет расчистку в дневную и ночную смены, КЗХ (комбинат зеленого хозяйства) также переведен на усиленный режим и работает в ночное время. Из отпусков отзываются рабочие, машинисты, водители самосвалов, погрузчиков и другой спецтехники. Приоритетное внимание служб направлено на объекты социальной инфраструктуры. Проезжая часть города расчищена, уборка идет беспрерывно", - сообщает мэрия города.

https://ria.ru/20221201/elektrichestvo-1835443020.html

https://ria.ru/20221129/magadan-1834952844.html

магадан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, магадан, россия, жкх, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)