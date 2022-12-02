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В Магадане ввели режим ЧС из-за непогоды - РИА Новости, 02.12.2022
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В Магадане ввели режим ЧС из-за непогоды
В Магадане ввели режим ЧС из-за непогоды - РИА Новости, 02.12.2022
В Магадане ввели режим ЧС из-за непогоды
Власти Магадана ввели режим ЧС в городе в связи со снежными заносами, сообщил РИА Новости начальник ГУ МЧС России по региону Любомир Муха. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T03:38
2022-12-02T03:56
происшествия
магадан
россия
жкх
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 2 дек - РИА Новости. Власти Магадана ввели режим ЧС в городе в связи со снежными заносами, сообщил РИА Новости начальник ГУ МЧС России по региону Любомир Муха.Раннее режим ЧС ввели в Ольском округе региона из-за отключения электричества в селах Заречья. Жители поселков Талон, Тауйск и Балаганное вторые сутки без электричества, налипание снега на провода и обрушение опор ЛЭП из-за ветра привело к нарушению электроснабжения. Закрыта трасса Магадан-Балаганное-Талон. Все службы мэрии Магадана привели в режим повышенной готовности. Занятия в школах города отменены."В Магадане введен режим ЧС местного уровня реагирования. Чрезвычайная ситуация связана с расчисткой снега на территории. Проводятся работы по расчистке, задействованы силы и средства территориальной подсистемы РСЧС", - сообщил Муха.Все городские службы перевели на усиленный режим работы, сообщает мэрия Магадана."Для борьбы с последствиями снегопада усиливаются механизированные бригады городских предприятий. Помимо того, что ГЭЛУД (городское эксплуатационное линейное управление дорог) ведет расчистку в дневную и ночную смены, КЗХ (комбинат зеленого хозяйства) также переведен на усиленный режим и работает в ночное время. Из отпусков отзываются рабочие, машинисты, водители самосвалов, погрузчиков и другой спецтехники. Приоритетное внимание служб направлено на объекты социальной инфраструктуры. Проезжая часть города расчищена, уборка идет беспрерывно", - сообщает мэрия города.
https://ria.ru/20221201/elektrichestvo-1835443020.html
https://ria.ru/20221129/magadan-1834952844.html
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происшествия, магадан, россия, жкх, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Магадан, Россия, ЖКХ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
03:38 02.12.2022 (обновлено: 03:56 02.12.2022)
 
В Магадане ввели режим ЧС из-за непогоды

Власти Магадана ввели режим ЧС в городе в связи со снежными заносами

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в медиабанкПанорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана
Панорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Панорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 2 дек - РИА Новости. Власти Магадана ввели режим ЧС в городе в связи со снежными заносами, сообщил РИА Новости начальник ГУ МЧС России по региону Любомир Муха.
Раннее режим ЧС ввели в Ольском округе региона из-за отключения электричества в селах Заречья. Жители поселков Талон, Тауйск и Балаганное вторые сутки без электричества, налипание снега на провода и обрушение опор ЛЭП из-за ветра привело к нарушению электроснабжения. Закрыта трасса Магадан-Балаганное-Талон. Все службы мэрии Магадана привели в режим повышенной готовности. Занятия в школах города отменены.
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Магадане введен режим ЧС местного уровня реагирования. Чрезвычайная ситуация связана с расчисткой снега на территории. Проводятся работы по расчистке, задействованы силы и средства территориальной подсистемы РСЧС", - сообщил Муха.
Все городские службы перевели на усиленный режим работы, сообщает мэрия Магадана.
"Для борьбы с последствиями снегопада усиливаются механизированные бригады городских предприятий. Помимо того, что ГЭЛУД (городское эксплуатационное линейное управление дорог) ведет расчистку в дневную и ночную смены, КЗХ (комбинат зеленого хозяйства) также переведен на усиленный режим и работает в ночное время. Из отпусков отзываются рабочие, машинисты, водители самосвалов, погрузчиков и другой спецтехники. Приоритетное внимание служб направлено на объекты социальной инфраструктуры. Проезжая часть города расчищена, уборка идет беспрерывно", - сообщает мэрия города.
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