https://ria.ru/20221202/lukashenko-1836002201.html
Лукашенко рассказал, как теща заставила его стать историком
Лукашенко рассказал, как теща заставила его стать историком - РИА Новости, 02.12.2022
Лукашенко рассказал, как теща заставила его стать историком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам образования, что в молодости хотел быть журналистом. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T20:38
2022-12-02T20:38
2022-12-02T20:56
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам образования, что в молодости хотел быть журналистом.Видеоролик с его выступлением опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".Лукашенко добавил, что благодарен своей теще.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире
20:38 02.12.2022 (обновлено: 20:56 02.12.2022)
Лукашенко рассказал, как теща заставила его стать историком
Лукашенко рассказал, что хотел быть журналистом, но теща заставила стать историком