Лукашенко рассказал, как теща заставила его стать историком

"Я не видел себя историком — теща заставила. Я хотел быть журналистом, на факультет журналистики готовился. Теща (будущая) сказала: "Нет, не надо это, ты будешь хорошим историком — иди сдавай экзамены". Я думаю: ну ладно. Может, и правильно", — сказал Лукашенко.