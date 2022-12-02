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Лукашенко рассказал, как теща заставила его стать историком - РИА Новости, 02.12.2022
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Лукашенко рассказал, как теща заставила его стать историком
Лукашенко рассказал, как теща заставила его стать историком - РИА Новости, 02.12.2022
Лукашенко рассказал, как теща заставила его стать историком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам образования, что в молодости хотел быть журналистом. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T20:38
2022-12-02T20:56
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам образования, что в молодости хотел быть журналистом.Видеоролик с его выступлением опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".Лукашенко добавил, что благодарен своей теще.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире
20:38 02.12.2022 (обновлено: 20:56 02.12.2022)
 
Лукашенко рассказал, как теща заставила его стать историком

Лукашенко рассказал, что хотел быть журналистом, но теща заставила стать историком

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам образования, что в молодости хотел быть журналистом.
Видеоролик с его выступлением опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

"Я не видел себя историком — теща заставила. Я хотел быть журналистом, на факультет журналистики готовился. Теща (будущая) сказала: "Нет, не надо это, ты будешь хорошим историком — иди сдавай экзамены". Я думаю: ну ладно. Может, и правильно", — сказал Лукашенко.

Лукашенко добавил, что благодарен своей теще.
 
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