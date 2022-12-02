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Московские врачи в Луганске сделали более четырех тысяч операций - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Московские врачи в Луганске сделали более четырех тысяч операций
Московские врачи в Луганске сделали более четырех тысяч операций - РИА Новости, 02.12.2022
Московские врачи в Луганске сделали более четырех тысяч операций
Мэр Москвы Сергей Собянин в Луганске встретился с московскими врачами, за всё время они сделали более 4 тысяч операций, сообщил мэр в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:37
2022-12-02T23:47
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
сергей собянин
россия
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луганск
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в Луганске встретился с московскими врачами, за всё время они сделали более 4 тысяч операций, сообщил мэр в своем Telegram-канале."В Луганске встретился с московскими врачами. Бригада из 20 человек посменно работает в городской многопрофильной больнице №7. Работают добровольно и самоотверженно. За всё время сделали более 4 тысяч операций", - отметил Собянин.Также он пояснил, что московские врачи оперировали и раненых бойцов, и пострадавших детей.
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общество, здоровье - общество, сергей собянин, россия, луганская народная республика, луганск, москва, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Сергей Собянин, Россия, Луганская Народная Республика, Луганск, Москва, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:37 02.12.2022 (обновлено: 23:47 02.12.2022)
 
Московские врачи в Луганске сделали более четырех тысяч операций

Собянин в Луганске встретился с врачами из Москвы, сделавшими более четырех тысяч операций

© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с московскими врачами в Луганской городской многопрофильной больнице №7
Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с московскими врачами в Луганской городской многопрофильной больнице №7 - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с московскими врачами в Луганской городской многопрофильной больнице №7
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в Луганске встретился с московскими врачами, за всё время они сделали более 4 тысяч операций, сообщил мэр в своем Telegram-канале.
"В Луганске встретился с московскими врачами. Бригада из 20 человек посменно работает в городской многопрофильной больнице №7. Работают добровольно и самоотверженно. За всё время сделали более 4 тысяч операций", - отметил Собянин.
Также он пояснил, что московские врачи оперировали и раненых бойцов, и пострадавших детей.
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