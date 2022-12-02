https://ria.ru/20221202/lugansk-1835973919.html

Московские врачи в Луганске сделали более четырех тысяч операций

Московские врачи в Луганске сделали более четырех тысяч операций - РИА Новости, 02.12.2022

Московские врачи в Луганске сделали более четырех тысяч операций

Мэр Москвы Сергей Собянин в Луганске встретился с московскими врачами, за всё время они сделали более 4 тысяч операций, сообщил мэр в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T18:37

2022-12-02T18:37

2022-12-02T23:47

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в Луганске встретился с московскими врачами, за всё время они сделали более 4 тысяч операций, сообщил мэр в своем Telegram-канале."В Луганске встретился с московскими врачами. Бригада из 20 человек посменно работает в городской многопрофильной больнице №7. Работают добровольно и самоотверженно. За всё время сделали более 4 тысяч операций", - отметил Собянин.Также он пояснил, что московские врачи оперировали и раненых бойцов, и пострадавших детей.

https://ria.ru/20221028/spetsoperatsiya-1827396803.html

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Кирилл Волков

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