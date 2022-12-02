https://ria.ru/20221202/lugansk-1835973919.html
Московские врачи в Луганске сделали более четырех тысяч операций
Московские врачи в Луганске сделали более четырех тысяч операций - РИА Новости, 02.12.2022
Московские врачи в Луганске сделали более четырех тысяч операций
Мэр Москвы Сергей Собянин в Луганске встретился с московскими врачами, за всё время они сделали более 4 тысяч операций, сообщил мэр в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:37
2022-12-02T18:37
2022-12-02T23:47
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в Луганске встретился с московскими врачами, за всё время они сделали более 4 тысяч операций, сообщил мэр в своем Telegram-канале."В Луганске встретился с московскими врачами. Бригада из 20 человек посменно работает в городской многопрофильной больнице №7. Работают добровольно и самоотверженно. За всё время сделали более 4 тысяч операций", - отметил Собянин.Также он пояснил, что московские врачи оперировали и раненых бойцов, и пострадавших детей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:37 02.12.2022 (обновлено: 23:47 02.12.2022)
Московские врачи в Луганске сделали более четырех тысяч операций
Собянин в Луганске встретился с врачами из Москвы, сделавшими более четырех тысяч операций