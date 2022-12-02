https://ria.ru/20221202/lnr-1835818240.html
Российские военные выбивают остатки украинских сил из Новоселовского в ЛНР
Российские военные выбивают остатки украинских сил из Новоселовского в ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022
Российские военные выбивают остатки украинских сил из Новоселовского в ЛНР
Российские военные заканчивают зачистку поселка Новоселовское от подразделений ВСУ, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:52
2022-12-02T11:52
2022-12-02T14:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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НОВОСЕЛОВСКОЕ, 2 дек — РИА Новости. Российские военные заканчивают зачистку поселка Новоселовское от подразделений ВСУ, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий."В данный момент находимся в Новоселовском. На днях провели штурм третьей улицы, буквально остается зачистить крайние дома четвертой улицы", — рассказал агентству командир подразделения спецназа Западного военного округа с позывным Зевс.По его словам, в операции применяются автоматические станковые гранатометы и 120-миллиметровые минометы.Новоселовское — важный населенный пункт для продолжения операции, так как здесь проходят железная и автомобильная дороги, ведущие в Купянск.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://radiosputnik.ria.ru/20221202/evakuatsiya-1835825428.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Зачистка российскими военными поселка Новоселовское в ЛНР
Российские военные выбивают остатки украинских сил из поселка Новоселовское в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
2022-12-02T11:52
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PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
11:52 02.12.2022 (обновлено: 14:17 02.12.2022)
Российские военные выбивают остатки украинских сил из Новоселовского в ЛНР
Российские военные заканчивают зачистку от украинских войск в Новоселовском в ЛНР