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Контингент США в Литве перевели в режим боевой готовности, заявил генерал - РИА Новости, 02.12.2022
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Контингент США в Литве перевели в режим боевой готовности, заявил генерал
Контингент США в Литве перевели в режим боевой готовности, заявил генерал - РИА Новости, 02.12.2022
Контингент США в Литве перевели в режим боевой готовности, заявил генерал
Размещенный в Литве контингент Вооруженных сил США переходит из режима сдерживания в режим боевой готовности, заявил командующий литовской армией Вальдемарас... РИА Новости, 02.12.2022
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Размещенный в Литве контингент Вооруженных сил США переходит из режима сдерживания в режим боевой готовности, заявил командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис.Он напомнил, что присутствие американских военных в порядке ротации как минимум до 2025 года согласовано на недавних переговорах в Вашингтоне. В то же время, как заметил генерал, перехода к постоянному дислоцированию не произойдет.По его словам, США в последнее время активно усиливают военное присутствие во всей Европе, однако это — "реакция на ситуацию" с учетом "оценки угроз противника". Литовский военный заметил, что миссия не переходит к активной обороне.На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.
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в мире, литва, сша, нато
В мире, Литва, США, НАТО
12:01 02.12.2022 (обновлено: 13:00 02.12.2022)
 
Контингент США в Литве перевели в режим боевой готовности, заявил генерал

Литовский генерал Рупшис заявил о переводе контингента США в режим боевой готовности

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Размещенный в Литве контингент Вооруженных сил США переходит из режима сдерживания в режим боевой готовности, заявил командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис.
Он напомнил, что присутствие американских военных в порядке ротации как минимум до 2025 года согласовано на недавних переговорах в Вашингтоне. В то же время, как заметил генерал, перехода к постоянному дислоцированию не произойдет.

"Раньше основным был фактор сдерживания: показать, что мы здесь есть, но контингент можно увеличить, и форму присутствия изменить, что сейчас и демонстрируется. Тогда были подразделения, которые были больше заняты тренировкой с нами, ознакомлением с местностью, много таких тактических заданий. А сейчас, когда ситуация изменилась, дислоцируются те подразделения и то оборудование, которые сразу могли бы воевать. То есть просто такой переход из одного режима в другой", — сказал Рупшис в эфире Литовского радио.

По его словам, США в последнее время активно усиливают военное присутствие во всей Европе, однако это — "реакция на ситуацию" с учетом "оценки угроз противника". Литовский военный заметил, что миссия не переходит к активной обороне.
На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.
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