12:01 02.12.2022 (обновлено: 13:00 02.12.2022)
Контингент США в Литве перевели в режим боевой готовности, заявил генерал
Литовский генерал Рупшис заявил о переводе контингента США в режим боевой готовности
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Размещенный в Литве контингент Вооруженных сил США переходит из режима сдерживания в режим боевой готовности, заявил командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис.
Он напомнил, что присутствие американских военных в порядке ротации как минимум до 2025 года согласовано на недавних переговорах в Вашингтоне. В то же время, как заметил генерал, перехода к постоянному дислоцированию не произойдет.
"Раньше основным был фактор сдерживания: показать, что мы здесь есть, но контингент можно увеличить, и форму присутствия изменить, что сейчас и демонстрируется. Тогда были подразделения, которые были больше заняты тренировкой с нами, ознакомлением с местностью, много таких тактических заданий. А сейчас, когда ситуация изменилась, дислоцируются те подразделения и то оборудование, которые сразу могли бы воевать. То есть просто такой переход из одного режима в другой", — сказал Рупшис в эфире Литовского радио.
По его словам, США в последнее время активно усиливают военное присутствие во всей Европе, однако это — "реакция на ситуацию" с учетом "оценки угроз противника". Литовский военный заметил, что миссия не переходит к активной обороне.