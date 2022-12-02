Контингент США в Литве перевели в режим боевой готовности, заявил генерал

"Раньше основным был фактор сдерживания: показать, что мы здесь есть, но контингент можно увеличить, и форму присутствия изменить, что сейчас и демонстрируется. Тогда были подразделения, которые были больше заняты тренировкой с нами, ознакомлением с местностью, много таких тактических заданий. А сейчас, когда ситуация изменилась, дислоцируются те подразделения и то оборудование, которые сразу могли бы воевать. То есть просто такой переход из одного режима в другой", — сказал Рупшис в эфире Литовского радио.