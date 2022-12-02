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Кузбасс расширил круг участников спецоперации, имеющих право на льготы - РИА Новости, 02.12.2022
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Кузбасс расширил круг участников спецоперации, имеющих право на льготы
Кузбасс расширил круг участников спецоперации, имеющих право на льготы - РИА Новости, 02.12.2022
Кузбасс расширил круг участников спецоперации, имеющих право на льготы
Круг участников специальной военной операции, имеющих право на получение выплаты в 200 тысяч рублей и освобождение от транспортного налога в Кузбассе, расширили РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:19
2022-12-02T16:49
общество
сергей цивилев
россия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 2 дек – РИА Новости. Круг участников специальной военной операции, имеющих право на получение выплаты в 200 тысяч рублей и освобождение от транспортного налога в Кузбассе, расширили по инициативе губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона."По инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева выплату в размере 200 тысяч рублей и освобождение от уплаты транспортного налога на 2021 и 2022 годы получат добровольцы, заключившие после 24 февраля контракт о прохождении военной службы или пребывании в добровольческом формировании в целях участия в специальной военной операции. Прежде такими мерами региональной поддержки могли пользоваться только мобилизованные и добровольцы, заключившие соответствующие контракты после 16 сентября 2022 года", – говорится в сообщении.Уточняется, что данный документ опубликован в законодательном вестнике Кузбасса.Отмечается, что право на данные меры поддержки от Кузбасса теперь получат и те жители региона, которые заключили контракты в других субъектах РФ. Условием реализации такого права будет неполучение аналогичной (независимо от размера) выплаты от этих субъектов РФ.Настоящий закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (3 декабря 2022 года).Льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы для участников СВО, предоставляется на основании сведений, переданных в налоговые органы администрацией правительства Кузбасса. Льгота будет распространяться на все зарегистрированные транспортные средства независимо от их количества, вида и мощности. Уточнить информацию по вопросам получения выплат можно ежедневно в региональном штабе по телефону 8 (3842) 58-11-46 с 09:00 до 19:00.
https://ria.ru/20221125/putin-1834359632.html
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общество, сергей цивилев, россия, кемеровская область
Общество, Сергей Цивилев, Россия, Кемеровская область
15:19 02.12.2022 (обновлено: 16:49 02.12.2022)
 
Кузбасс расширил круг участников спецоперации, имеющих право на льготы

Кузбасс расширил круг участников спецоперации, имеющих право на выплаты и другие льготы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКемерово
Кемерово - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 2 дек – РИА Новости. Круг участников специальной военной операции, имеющих право на получение выплаты в 200 тысяч рублей и освобождение от транспортного налога в Кузбассе, расширили по инициативе губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева выплату в размере 200 тысяч рублей и освобождение от уплаты транспортного налога на 2021 и 2022 годы получат добровольцы, заключившие после 24 февраля контракт о прохождении военной службы или пребывании в добровольческом формировании в целях участия в специальной военной операции. Прежде такими мерами региональной поддержки могли пользоваться только мобилизованные и добровольцы, заключившие соответствующие контракты после 16 сентября 2022 года", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что данный документ опубликован в законодательном вестнике Кузбасса.
"Наш гражданский и человеческий долг — поддержать материально семьи всех участников спецоперации из Кузбасса, которые сейчас защищают интересы родины и освобождают мир от современного нацизма. Теперь все кузбассовцы, которые с 24 февраля 2022 года заключили контракт на участие в специальной военной операции, получат выплаты наравне с мобилизованными", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Отмечается, что право на данные меры поддержки от Кузбасса теперь получат и те жители региона, которые заключили контракты в других субъектах РФ. Условием реализации такого права будет неполучение аналогичной (независимо от размера) выплаты от этих субъектов РФ.
Настоящий закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (3 декабря 2022 года).
Льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы для участников СВО, предоставляется на основании сведений, переданных в налоговые органы администрацией правительства Кузбасса. Льгота будет распространяться на все зарегистрированные транспортные средства независимо от их количества, вида и мощности. Уточнить информацию по вопросам получения выплат можно ежедневно в региональном штабе по телефону 8 (3842) 58-11-46 с 09:00 до 19:00.
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