https://ria.ru/20221202/lgoty-1835900372.html

Кузбасс расширил круг участников спецоперации, имеющих право на льготы

Кузбасс расширил круг участников спецоперации, имеющих право на льготы - РИА Новости, 02.12.2022

Кузбасс расширил круг участников спецоперации, имеющих право на льготы

Круг участников специальной военной операции, имеющих право на получение выплаты в 200 тысяч рублей и освобождение от транспортного налога в Кузбассе, расширили РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T15:19

2022-12-02T15:19

2022-12-02T16:49

общество

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 2 дек – РИА Новости. Круг участников специальной военной операции, имеющих право на получение выплаты в 200 тысяч рублей и освобождение от транспортного налога в Кузбассе, расширили по инициативе губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона."По инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева выплату в размере 200 тысяч рублей и освобождение от уплаты транспортного налога на 2021 и 2022 годы получат добровольцы, заключившие после 24 февраля контракт о прохождении военной службы или пребывании в добровольческом формировании в целях участия в специальной военной операции. Прежде такими мерами региональной поддержки могли пользоваться только мобилизованные и добровольцы, заключившие соответствующие контракты после 16 сентября 2022 года", – говорится в сообщении.Уточняется, что данный документ опубликован в законодательном вестнике Кузбасса.Отмечается, что право на данные меры поддержки от Кузбасса теперь получат и те жители региона, которые заключили контракты в других субъектах РФ. Условием реализации такого права будет неполучение аналогичной (независимо от размера) выплаты от этих субъектов РФ.Настоящий закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (3 декабря 2022 года).Льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы для участников СВО, предоставляется на основании сведений, переданных в налоговые органы администрацией правительства Кузбасса. Льгота будет распространяться на все зарегистрированные транспортные средства независимо от их количества, вида и мощности. Уточнить информацию по вопросам получения выплат можно ежедневно в региональном штабе по телефону 8 (3842) 58-11-46 с 09:00 до 19:00.

https://ria.ru/20221125/putin-1834359632.html

https://ria.ru/20221130/servis-1835330446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей цивилев, россия, кемеровская область