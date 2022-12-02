https://ria.ru/20221202/lavra-1836025078.html

Киевский режим готовится к захвату Киево-Печерской Лавры, заявила Захарова

Киевский режим готовится к захвату Киево-Печерской Лавры, заявила Захарова - РИА Новости, 02.12.2022

Киевский режим готовится к захвату Киево-Печерской Лавры, заявила Захарова

Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским готовится к тому, чтобы захватить Киево-Печерскую Лавру, украинская власть руководит расколом православия на... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T23:10

2022-12-02T23:10

2022-12-02T23:10

религия

владимир зеленский

мария захарова

украина

россия

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украинская православная церковь

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским готовится к тому, чтобы захватить Киево-Печерскую Лавру, украинская власть руководит расколом православия на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В пятницу архиепископ раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра якобы вошла в состав ПЦУ, и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр."Идёт подготовка к захвату Киево-Печерской Лавры, стартовавшему вчера на Банковой. Киевский режим во главе с Зеленским, на котором креста нет, руководит расколом православия на Украине", - написала Захарова в своём канале в Telegram.

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Наталья Макарова

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