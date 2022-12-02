https://ria.ru/20221202/lavra-1836025078.html
Киевский режим готовится к захвату Киево-Печерской Лавры, заявила Захарова
Киевский режим готовится к захвату Киево-Печерской Лавры, заявила Захарова - РИА Новости, 02.12.2022
Киевский режим готовится к захвату Киево-Печерской Лавры, заявила Захарова
Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским готовится к тому, чтобы захватить Киево-Печерскую Лавру, украинская власть руководит расколом православия на... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T23:10
2022-12-02T23:10
2022-12-02T23:10
религия
владимир зеленский
мария захарова
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским готовится к тому, чтобы захватить Киево-Печерскую Лавру, украинская власть руководит расколом православия на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В пятницу архиепископ раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра якобы вошла в состав ПЦУ, и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр."Идёт подготовка к захвату Киево-Печерской Лавры, стартовавшему вчера на Банковой. Киевский режим во главе с Зеленским, на котором креста нет, руководит расколом православия на Украине", - написала Захарова в своём канале в Telegram.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Религия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Киево-Печерская Лавра, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Киевский режим готовится к захвату Киево-Печерской Лавры, заявила Захарова
Захарова: киевский режим во главе с Зеленским готовится к захвату Киево-Печерской Лавры