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Киевский режим готовится к захвату Киево-Печерской Лавры, заявила Захарова - РИА Новости, 02.12.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221202/lavra-1836025078.html
Киевский режим готовится к захвату Киево-Печерской Лавры, заявила Захарова
Киевский режим готовится к захвату Киево-Печерской Лавры, заявила Захарова - РИА Новости, 02.12.2022
Киевский режим готовится к захвату Киево-Печерской Лавры, заявила Захарова
Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским готовится к тому, чтобы захватить Киево-Печерскую Лавру, украинская власть руководит расколом православия на... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T23:10
2022-12-02T23:10
религия
владимир зеленский
мария захарова
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским готовится к тому, чтобы захватить Киево-Печерскую Лавру, украинская власть руководит расколом православия на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В пятницу архиепископ раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра якобы вошла в состав ПЦУ, и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр."Идёт подготовка к захвату Киево-Печерской Лавры, стартовавшему вчера на Банковой. Киевский режим во главе с Зеленским, на котором креста нет, руководит расколом православия на Украине", - написала Захарова в своём канале в Telegram.
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владимир зеленский, мария захарова, украина, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, киево-печерская лавра, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Религия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Киево-Печерская Лавра, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
23:10 02.12.2022
 
Киевский режим готовится к захвату Киево-Печерской Лавры, заявила Захарова

Захарова: киевский режим во главе с Зеленским готовится к захвату Киево-Печерской Лавры

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским готовится к тому, чтобы захватить Киево-Печерскую Лавру, украинская власть руководит расколом православия на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу архиепископ раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра якобы вошла в состав ПЦУ, и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр.
"Идёт подготовка к захвату Киево-Печерской Лавры, стартовавшему вчера на Банковой. Киевский режим во главе с Зеленским, на котором креста нет, руководит расколом православия на Украине", - написала Захарова в своём канале в Telegram.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 16:40Религия
Медведев заявил, что украинские власти стали врагами православной веры
 
РелигияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваУкраинаРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьКиево-Печерская ЛавраМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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