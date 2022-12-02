https://ria.ru/20221202/lavra-1836023862.html

В РПЦ назвали ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры акцией устрашения

В РПЦ назвали ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры акцией устрашения - РИА Новости, 02.12.2022

В РПЦ назвали ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры акцией устрашения

Новость о регистрации претендующего на Киево-Печерскую Лавру юридического лица украинских раскольников – это часть кампании систематических акций устрашения по... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T23:00

2022-12-02T23:00

2022-12-02T23:01

религия

владимир легойда

николай балашов

владимир зеленский

россия

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

украинская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833260026_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5eeb796420327d22d05b71b8c5b3eff9.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Новость о регистрации претендующего на Киево-Печерскую Лавру юридического лица украинских раскольников – это часть кампании систематических акций устрашения по давлению на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.В пятницу архиепископ раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра якобы вошла в состав ПЦУ, и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр."Очевидно, что новость о регистрации нового юридического лица ПЦУ, по наименованию претендующего на владение Киево-Печерской Лаврой следует рассматривать в контексте давления украинской власти на Украинскую православную церковь. Систематические акции устрашения – обыски, задержания, провокации, угрозы на высшем уровне – часть срежиссированный кампании, направленной на создание иллюзии подрыва народного доверия к канонической Церкви с целью оправдания последующего беззакония", – сообщил Легойда в своем в Telegram-канале.Он добавил, что исторически Церковь не видит в этом ничего нового: имеют место "выдуманные обвинения в "антисоветской" агитации - возмущенные граждане - далее лишение прав и собственности, а то и репрессии"."Бенефициары что тогда, что сейчас - раскольники, кстати, в обоих случаях "легализованные" Фанаром. Мы сейчас горячей молитвой с теми православными украинцами, которые переживают реальную угрозу лишения их главной святыни, передачи ее раскольникам", – заключил глава синодального отдела.Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов после этого заявил РИА Новости, что по имеющимся в настоящее время сведениям, регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую УПЦ не отменялась украинскими властями, однако этого нельзя исключать. В свою очередь, в УПЦ заявили, что раскольники зарегистрировали "фейк" без монахов под видом "Лавры".Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией. По его словам, в стране нужно создать такие условия, в которых какие-либо "зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами". Указ, вводящий в действие решение СНБО о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, был опубликован в пятницу.

https://ria.ru/20221202/lavra-1836022025.html

https://ria.ru/20221202/upts-1835933141.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир легойда, николай балашов, владимир зеленский, россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, украинская православная церковь, киево-печерская лавра