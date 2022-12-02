УПЦ: раскольники под видом "Лавры" зарегистрировали "фейк" без монахов
УПЦ: раскольники под названием "Киево-Печерская Лавра" зарегистрировали "фейк" без монахов
© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Раскольники под названием "Киево-Печерская Лавра" зарегистрировали "фейк" без монахов, заявили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
В пятницу архиепископ раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра якобы вошла в состав ПЦУ, и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов после этого заявил РИА Новости, что по имеющимся в настоящее время сведениям, регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) не отменялась украинскими властями, однако этого нельзя исключать.
"В связи с появлением информации в СМИ о регистрации юридического лица "Киево-Печерская Лавра ПЦУ" и связанных с ней домыслов следует объяснить, что никакого отношения эта структура к реальной Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре не имеет. Она зарегистрирована по другому адресу и ее появление не является следствием ликвидации настоящей Лавры Украинской православной церкви, которой были возвращены ее исторические помещения еще в 1988 году… "ПЦУ" заявила, что зарегистрировала фейковую религиозную структуру без монахов", – сообщает Telegram-канал УПЦ на украинском языке.
Сведения о параллельном юридическом лице под названием "Киево-Печерская Лавра" в юрисдикции "УПЦ КП" (одна из раскольнических структур, вошедших в ПЦУ при ее создании) существовали в соответствующем реестре еще много лет назад, добавили в УПЦ. "Однако никакого монастыря "УПЦ КП" на месте Лавры в реальности никогда не существовало. То же наблюдаем и сейчас", – говорится в сообщении.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией. По его словам, в стране нужно создать такие условия, в которых какие-либо "зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами". Указ, вводящий в действие решение СНБО о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, был опубликован в пятницу.