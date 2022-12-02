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УПЦ: раскольники под видом "Лавры" зарегистрировали "фейк" без монахов - РИА Новости, 02.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221202/lavra-1836022025.html
УПЦ: раскольники под видом "Лавры" зарегистрировали "фейк" без монахов
УПЦ: раскольники под видом "Лавры" зарегистрировали "фейк" без монахов - РИА Новости, 02.12.2022
УПЦ: раскольники под видом "Лавры" зарегистрировали "фейк" без монахов
Раскольники под названием "Киево-Печерская Лавра" зарегистрировали "фейк" без монахов, заявили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ). РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T22:49
2022-12-02T22:49
религия
николай балашов
владимир зеленский
россия
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
киево-печерская лавра
украинская православная церковь
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Раскольники под названием "Киево-Печерская Лавра" зарегистрировали "фейк" без монахов, заявили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ).В пятницу архиепископ раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра якобы вошла в состав ПЦУ, и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов после этого заявил РИА Новости, что по имеющимся в настоящее время сведениям, регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) не отменялась украинскими властями, однако этого нельзя исключать."В связи с появлением информации в СМИ о регистрации юридического лица "Киево-Печерская Лавра ПЦУ" и связанных с ней домыслов следует объяснить, что никакого отношения эта структура к реальной Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре не имеет. Она зарегистрирована по другому адресу и ее появление не является следствием ликвидации настоящей Лавры Украинской православной церкви, которой были возвращены ее исторические помещения еще в 1988 году… "ПЦУ" заявила, что зарегистрировала фейковую религиозную структуру без монахов", – сообщает Telegram-канал УПЦ на украинском языке.Сведения о параллельном юридическом лице под названием "Киево-Печерская Лавра" в юрисдикции "УПЦ КП" (одна из раскольнических структур, вошедших в ПЦУ при ее создании) существовали в соответствующем реестре еще много лет назад, добавили в УПЦ. "Однако никакого монастыря "УПЦ КП" на месте Лавры в реальности никогда не существовало. То же наблюдаем и сейчас", – говорится в сообщении.Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией. По его словам, в стране нужно создать такие условия, в которых какие-либо "зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами". Указ, вводящий в действие решение СНБО о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, был опубликован в пятницу.
https://ria.ru/20221202/upts-1835933141.html
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николай балашов, владимир зеленский, россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, киево-печерская лавра, украинская православная церковь
Религия, Николай Балашов, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Киево-Печерская Лавра, Украинская православная церковь
22:49 02.12.2022
 
УПЦ: раскольники под видом "Лавры" зарегистрировали "фейк" без монахов

УПЦ: раскольники под названием "Киево-Печерская Лавра" зарегистрировали "фейк" без монахов

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Раскольники под названием "Киево-Печерская Лавра" зарегистрировали "фейк" без монахов, заявили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
В пятницу архиепископ раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра якобы вошла в состав ПЦУ, и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов после этого заявил РИА Новости, что по имеющимся в настоящее время сведениям, регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) не отменялась украинскими властями, однако этого нельзя исключать.
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"В связи с появлением информации в СМИ о регистрации юридического лица "Киево-Печерская Лавра ПЦУ" и связанных с ней домыслов следует объяснить, что никакого отношения эта структура к реальной Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре не имеет. Она зарегистрирована по другому адресу и ее появление не является следствием ликвидации настоящей Лавры Украинской православной церкви, которой были возвращены ее исторические помещения еще в 1988 году… "ПЦУ" заявила, что зарегистрировала фейковую религиозную структуру без монахов", – сообщает Telegram-канал УПЦ на украинском языке.
Сведения о параллельном юридическом лице под названием "Киево-Печерская Лавра" в юрисдикции "УПЦ КП" (одна из раскольнических структур, вошедших в ПЦУ при ее создании) существовали в соответствующем реестре еще много лет назад, добавили в УПЦ. "Однако никакого монастыря "УПЦ КП" на месте Лавры в реальности никогда не существовало. То же наблюдаем и сейчас", – говорится в сообщении.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине запретят деятельность религиозных организаций, которые считают аффилированными с Россией. По его словам, в стране нужно создать такие условия, в которых какие-либо "зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами". Указ, вводящий в действие решение СНБО о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, был опубликован в пятницу.
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