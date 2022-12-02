https://ria.ru/20221202/lavra-1836021065.html

Советник патриарха: регистрация Киево-Печерской лавры на УПЦ не отменялась

Советник патриарха: регистрация Киево-Печерской лавры на УПЦ не отменялась - РИА Новости, 02.12.2022

Советник патриарха: регистрация Киево-Печерской лавры на УПЦ не отменялась

Регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) не отменялась местными властями, однако этого нельзя исключать, заявил... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T22:44

2022-12-02T22:44

2022-12-02T23:43

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православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) не отменялась местными властями, однако этого нельзя исключать, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.Ранее сегодня архиепископ раскольнической Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) заявил, что лавра якобы вошла в состав ПЦУ, а сведения о ее юридическом лице внесли в государственный реестр.В действительности, как пояснил он, вчера зарегистрировали, а сегодня внесли в государственный реестр устав "параллельного" монастыря раскольнической ПЦУ "Киево-Печерская лавра", утвержденный ее "синодом" еще в мае."Согласно сообщению спикера ПЦУ Ивана (Евстратия) Зори, раскольники будут претендовать на один из храмов верхней лавры (юридически она состоит в ведении государственного Киево-Печерского историко-культурного заповедника), а также просить часть помещений для "монашеской деятельности". Государственные органы Украины не спешили с решением: глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести напомнила, что в ПЦУ мало монахов, ее монастыри и храмы и сегодня не выглядят переполненными, а лавру надо содержать и обслуживать, на что нужны немалые средства. Однако политические решения, принятые на последнем заседании СНБО Украины и утвержденные указом Владимира Зеленского, отбросили в сторону все соображения здравого смысла", — заключил Балашов.Ранее СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о "прославлении России" в лавре. Ее наместник митрополит Павел (Лебедь) заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории лавры и еще в двух монастырях, а также в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области. Тогда силовики допросили более 50 человек и нашли "пророссийскую литературу". По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, а также книги, обличающие украинских раскольников.Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20221202/ukraina-1835917818.html

https://ria.ru/20221110/ikony-1830422149.html

https://ria.ru/20221202/upts-1835933141.html

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Наталья Макарова

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