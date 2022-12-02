22:44 02.12.2022 (обновлено: 23:43 02.12.2022)
Советник патриарха: регистрация Киево-Печерской лавры на УПЦ не отменялась
Советник патриарха: регистрация Лавры в Киеве на УПЦ, по нынешним данным, не отменялась
© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) не отменялась местными властями, однако этого нельзя исключать, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Ранее сегодня архиепископ раскольнической Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) заявил, что лавра якобы вошла в состав ПЦУ, а сведения о ее юридическом лице внесли в государственный реестр.
"Насколько мы понимаем, на данный момент регистрация настоящей лавры, состоящей в ведении канонической Украинской православной церкви, не отменена. Но в атмосфере ненависти к православию и презрения к собственным гражданам, которая сгустилась на Украине особенно в последние дни, можно ожидать чего угодно", — сказал советник патриарха.
В действительности, как пояснил он, вчера зарегистрировали, а сегодня внесли в государственный реестр устав "параллельного" монастыря раскольнической ПЦУ "Киево-Печерская лавра", утвержденный ее "синодом" еще в мае.
"Согласно сообщению спикера ПЦУ Ивана (Евстратия) Зори, раскольники будут претендовать на один из храмов верхней лавры (юридически она состоит в ведении государственного Киево-Печерского историко-культурного заповедника), а также просить часть помещений для "монашеской деятельности". Государственные органы Украины не спешили с решением: глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести напомнила, что в ПЦУ мало монахов, ее монастыри и храмы и сегодня не выглядят переполненными, а лавру надо содержать и обслуживать, на что нужны немалые средства. Однако политические решения, принятые на последнем заседании СНБО Украины и утвержденные указом Владимира Зеленского, отбросили в сторону все соображения здравого смысла", — заключил Балашов.
Ранее СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о "прославлении России" в лавре. Ее наместник митрополит Павел (Лебедь) заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.
Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории лавры и еще в двух монастырях, а также в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области. Тогда силовики допросили более 50 человек и нашли "пророссийскую литературу". По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, а также книги, обличающие украинских раскольников.
Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.