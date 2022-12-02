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Советник патриарха: регистрация Киево-Печерской лавры на УПЦ не отменялась - РИА Новости, 02.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221202/lavra-1836021065.html
Советник патриарха: регистрация Киево-Печерской лавры на УПЦ не отменялась
Советник патриарха: регистрация Киево-Печерской лавры на УПЦ не отменялась - РИА Новости, 02.12.2022
Советник патриарха: регистрация Киево-Печерской лавры на УПЦ не отменялась
Регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) не отменялась местными властями, однако этого нельзя исключать, заявил... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T22:44
2022-12-02T23:43
религия
николай балашов
владимир зеленский
украина
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) не отменялась местными властями, однако этого нельзя исключать, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.Ранее сегодня архиепископ раскольнической Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) заявил, что лавра якобы вошла в состав ПЦУ, а сведения о ее юридическом лице внесли в государственный реестр.В действительности, как пояснил он, вчера зарегистрировали, а сегодня внесли в государственный реестр устав "параллельного" монастыря раскольнической ПЦУ "Киево-Печерская лавра", утвержденный ее "синодом" еще в мае."Согласно сообщению спикера ПЦУ Ивана (Евстратия) Зори, раскольники будут претендовать на один из храмов верхней лавры (юридически она состоит в ведении государственного Киево-Печерского историко-культурного заповедника), а также просить часть помещений для "монашеской деятельности". Государственные органы Украины не спешили с решением: глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести напомнила, что в ПЦУ мало монахов, ее монастыри и храмы и сегодня не выглядят переполненными, а лавру надо содержать и обслуживать, на что нужны немалые средства. Однако политические решения, принятые на последнем заседании СНБО Украины и утвержденные указом Владимира Зеленского, отбросили в сторону все соображения здравого смысла", — заключил Балашов.Ранее СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о "прославлении России" в лавре. Ее наместник митрополит Павел (Лебедь) заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории лавры и еще в двух монастырях, а также в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области. Тогда силовики допросили более 50 человек и нашли "пророссийскую литературу". По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, а также книги, обличающие украинских раскольников.Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20221202/ukraina-1835917818.html
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николай балашов, владимир зеленский, украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), киево-печерская лавра, петр порошенко, ровненская область, константинопольский патриархат
Религия, Николай Балашов, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Киево-Печерская Лавра, Петр Порошенко, Ровненская область, Константинопольский патриархат
22:44 02.12.2022 (обновлено: 23:43 02.12.2022)
 
Советник патриарха: регистрация Киево-Печерской лавры на УПЦ не отменялась

Советник патриарха: регистрация Лавры в Киеве на УПЦ, по нынешним данным, не отменялась

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) не отменялась местными властями, однако этого нельзя исключать, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Ранее сегодня архиепископ раскольнической Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) заявил, что лавра якобы вошла в состав ПЦУ, а сведения о ее юридическом лице внесли в государственный реестр.

"Насколько мы понимаем, на данный момент регистрация настоящей лавры, состоящей в ведении канонической Украинской православной церкви, не отменена. Но в атмосфере ненависти к православию и презрения к собственным гражданам, которая сгустилась на Украине особенно в последние дни, можно ожидать чего угодно", — сказал советник патриарха.

В действительности, как пояснил он, вчера зарегистрировали, а сегодня внесли в государственный реестр устав "параллельного" монастыря раскольнической ПЦУ "Киево-Печерская лавра", утвержденный ее "синодом" еще в мае.
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"Согласно сообщению спикера ПЦУ Ивана (Евстратия) Зори, раскольники будут претендовать на один из храмов верхней лавры (юридически она состоит в ведении государственного Киево-Печерского историко-культурного заповедника), а также просить часть помещений для "монашеской деятельности". Государственные органы Украины не спешили с решением: глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести напомнила, что в ПЦУ мало монахов, ее монастыри и храмы и сегодня не выглядят переполненными, а лавру надо содержать и обслуживать, на что нужны немалые средства. Однако политические решения, принятые на последнем заседании СНБО Украины и утвержденные указом Владимира Зеленского, отбросили в сторону все соображения здравого смысла", — заключил Балашов.
Ранее СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о "прославлении России" в лавре. Ее наместник митрополит Павел (Лебедь) заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.
Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории лавры и еще в двух монастырях, а также в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области. Тогда силовики допросили более 50 человек и нашли "пророссийскую литературу". По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, а также книги, обличающие украинских раскольников.
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Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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РелигияНиколай БалашовВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСовет национальной безопасности и обороны УкраиныУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Киево-Печерская ЛавраПетр ПорошенкоРовненская областьКонстантинопольский патриархат
 
 
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