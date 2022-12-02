Рейтинг@Mail.ru
Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав ПЦУ - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221202/lavra-1836006547.html
Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав ПЦУ
Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав ПЦУ - РИА Новости, 02.12.2022
Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав ПЦУ
Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил архиепископ Евстратий (Зоря) в социальной сети... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T21:01
2022-12-02T22:31
религия
украина
киево-печерская лавра
украинская православная церковь
в мире
православная церковь украины (пцу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833260050_37:58:1224:726_1920x0_80_0_0_67c101d7d38f8d6485c5f8554f76ff42.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил архиепископ Евстратий (Зоря) в социальной сети Facebook*.Ранее все храмы комплекса Киево-Печерской лавры контролировались Московским патриархатом.Он отметил, что митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской лавры, также решением "синода" возглавлять монастырь как юридическое лицо назначили митрополита Епифания.В свою очередь, советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов отметил, что регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) властями не отменялась. При этом он подчеркнул, что "в атмосфере ненависти к православию и презрения к собственным гражданам", которая царит в стране, такой шаг исключать нельзя. В действительности, как пояснил советник патриарха, вчера зарегистрировали, а сегодня внесли в государственный реестр устав "параллельного" монастыря раскольнической ПЦУ "Киево-Печерская лавра", утвержденный ее "синодом" еще в мае.Ранее СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о "прославлении России" в лавре. Ее наместник митрополит Павел (Лебедь) заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории лавры и еще в двух монастырях, а также в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области. Тогда силовики допросили более 50 человек и нашли "пророссийскую литературу". По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, а также книги, обличающие украинских раскольников.Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221124/obyski-1833811775.html
https://ria.ru/20221202/ukraina-1835917818.html
https://ria.ru/20221202/upts-1835933141.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833260050_213:85:1094:746_1920x0_80_0_0_3689f1a259c3502b91211b21343901f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киево-печерская лавра, украинская православная церковь, в мире, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Киево-Печерская Лавра, Украинская православная церковь, В мире, Православная церковь Украины (ПЦУ)
21:01 02.12.2022 (обновлено: 22:31 02.12.2022)
 
Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав ПЦУ

Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру перерегистрировали на раскольническую ПЦУ

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил архиепископ Евстратий (Зоря) в социальной сети Facebook*.
Ранее все храмы комплекса Киево-Печерской лавры контролировались Московским патриархатом.

"Зарегистрировали Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру как монастырь в составе ПЦУ. Был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Украинской православной церкви (Православной церкви Украины). Сведения об этом юридическом лице в составе поместной Церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр", — написал архиепископ.

Он отметил, что митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской лавры, также решением "синода" возглавлять монастырь как юридическое лицо назначили митрополита Епифания.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 00:47
Москалькова прокомментировала обыски СБУ в Киево-Печерской лавре
В свою очередь, советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов отметил, что регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) властями не отменялась. При этом он подчеркнул, что "в атмосфере ненависти к православию и презрения к собственным гражданам", которая царит в стране, такой шаг исключать нельзя.
В действительности, как пояснил советник патриарха, вчера зарегистрировали, а сегодня внесли в государственный реестр устав "параллельного" монастыря раскольнической ПЦУ "Киево-Печерская лавра", утвержденный ее "синодом" еще в мае.
Ранее СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о "прославлении России" в лавре. Ее наместник митрополит Павел (Лебедь) заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.
Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории лавры и еще в двух монастырях, а также в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области. Тогда силовики допросили более 50 человек и нашли "пророссийскую литературу". По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, а также книги, обличающие украинских раскольников.
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 16:00Религия
СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры
Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 16:40Религия
Медведев заявил, что украинские власти стали врагами православной веры
 
РелигияУкраинаКиево-Печерская ЛавраУкраинская православная церковьВ миреПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала