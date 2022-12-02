https://ria.ru/20221202/lavra-1836006547.html

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав ПЦУ

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав ПЦУ - РИА Новости, 02.12.2022

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав ПЦУ

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил архиепископ Евстратий (Зоря) в социальной сети... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T21:01

2022-12-02T21:01

2022-12-02T22:31

религия

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киево-печерская лавра

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православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил архиепископ Евстратий (Зоря) в социальной сети Facebook*.Ранее все храмы комплекса Киево-Печерской лавры контролировались Московским патриархатом.Он отметил, что митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской лавры, также решением "синода" возглавлять монастырь как юридическое лицо назначили митрополита Епифания.В свою очередь, советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов отметил, что регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) властями не отменялась. При этом он подчеркнул, что "в атмосфере ненависти к православию и презрения к собственным гражданам", которая царит в стране, такой шаг исключать нельзя. В действительности, как пояснил советник патриарха, вчера зарегистрировали, а сегодня внесли в государственный реестр устав "параллельного" монастыря раскольнической ПЦУ "Киево-Печерская лавра", утвержденный ее "синодом" еще в мае.Ранее СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о "прославлении России" в лавре. Ее наместник митрополит Павел (Лебедь) заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории лавры и еще в двух монастырях, а также в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области. Тогда силовики допросили более 50 человек и нашли "пророссийскую литературу". По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, а также книги, обличающие украинских раскольников.Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221124/obyski-1833811775.html

https://ria.ru/20221202/ukraina-1835917818.html

https://ria.ru/20221202/upts-1835933141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киево-печерская лавра, украинская православная церковь, в мире, православная церковь украины (пцу)