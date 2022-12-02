https://ria.ru/20221202/lavra-1836006547.html
Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав ПЦУ
Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав ПЦУ - РИА Новости, 02.12.2022
Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав ПЦУ
Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил архиепископ Евстратий (Зоря) в социальной сети... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T21:01
2022-12-02T21:01
2022-12-02T22:31
религия
украина
киево-печерская лавра
украинская православная церковь
в мире
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил архиепископ Евстратий (Зоря) в социальной сети Facebook*.Ранее все храмы комплекса Киево-Печерской лавры контролировались Московским патриархатом.Он отметил, что митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской лавры, также решением "синода" возглавлять монастырь как юридическое лицо назначили митрополита Епифания.В свою очередь, советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов отметил, что регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) властями не отменялась. При этом он подчеркнул, что "в атмосфере ненависти к православию и презрения к собственным гражданам", которая царит в стране, такой шаг исключать нельзя. В действительности, как пояснил советник патриарха, вчера зарегистрировали, а сегодня внесли в государственный реестр устав "параллельного" монастыря раскольнической ПЦУ "Киево-Печерская лавра", утвержденный ее "синодом" еще в мае.Ранее СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о "прославлении России" в лавре. Ее наместник митрополит Павел (Лебедь) заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории лавры и еще в двух монастырях, а также в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области. Тогда силовики допросили более 50 человек и нашли "пророссийскую литературу". По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, а также книги, обличающие украинских раскольников.Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221124/obyski-1833811775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, киево-печерская лавра, украинская православная церковь, в мире, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Киево-Печерская Лавра, Украинская православная церковь, В мире, Православная церковь Украины (ПЦУ)
21:01 02.12.2022 (обновлено: 22:31 02.12.2022)
Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав ПЦУ
Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру перерегистрировали на раскольническую ПЦУ
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Свято-Успенская Киево-Печерская лавра вошла в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил архиепископ Евстратий (Зоря) в социальной сети Facebook*.
Ранее все храмы комплекса Киево-Печерской лавры контролировались Московским патриархатом
.
"Зарегистрировали Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру как монастырь в составе ПЦУ. Был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Украинской православной церкви (Православной церкви Украины). Сведения об этом юридическом лице в составе поместной Церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр", — написал архиепископ.
Он отметил, что митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской лавры, также решением "синода" возглавлять монастырь как юридическое лицо назначили митрополита Епифания.
В свою очередь, советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов отметил, что регистрация Киево-Печерской лавры на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) властями не отменялась. При этом он подчеркнул, что "в атмосфере ненависти к православию и презрения к собственным гражданам", которая царит в стране, такой шаг исключать нельзя.
В действительности, как пояснил советник патриарха, вчера зарегистрировали, а сегодня внесли в государственный реестр устав "параллельного" монастыря раскольнической ПЦУ "Киево-Печерская лавра", утвержденный ее "синодом" еще в мае.
Ранее СБУ
возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о "прославлении России" в лавре. Ее наместник митрополит Павел (Лебедь) заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.
Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории лавры и еще в двух монастырях, а также в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви
(УПЦ) в Ровненской области
. Тогда силовики допросили более 50 человек и нашли "пророссийскую литературу". По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата
, а также книги, обличающие украинских раскольников.
Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду
внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ)
сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко
и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви
. В 2019 году Константинопольский патриархат
предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.