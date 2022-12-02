https://ria.ru/20221202/lavra-1835814200.html

Власти Украины проверят правомерность пользования Киево-Печерской лаврой

Власти Украины проверят правомерность пользования Киево-Печерской лаврой - РИА Новости, 02.12.2022

Власти Украины проверят правомерность пользования Киево-Печерской лаврой

Власти Украины проверят правомерность пользования имуществом на территории Киево-Печерской лавры, которая находится во владении канонической Украинской... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:41

2022-12-02T11:41

2022-12-02T11:41

религия

владимир зеленский

владимир путин

украина

россия

ровненская область

служба безопасности украины

совет национальной безопасности и обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154883/34/1548833432_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_52b03cc6ef0056c581f19b41bd620f74.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Власти Украины проверят правомерность пользования имуществом на территории Киево-Печерской лавры, которая находится во владении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), соответствующее решение принято на проведенном в четверг заседании Совета национальной безопасности и обороны, заявил Владимир Зеленский."Обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника", - сказал Зеленский в видеообращении, перечисляя принятые на заседании СНБО решения.Также всем органам, в компетенции которых находятся вопросы обеспечения национальной безопасности, поручено "активизировать мероприятия по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины и применить персональные санкции". По словам Зеленского, вскоре будут опубликованы соответствующие фамилии.Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что возбудила уголовное дело после пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни, якобы прославляющей Россию. Тогда после публикации видео, на котором прихожане поют "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка – Русь", ведомство сообщило о возбуждении дела по статье "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". СБУ начала расследование после публикации видео представителем раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) Михаилом Омеляном.СБУ 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, во вторник депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html

https://ria.ru/20221202/upts-1835804026.html

https://ria.ru/20221130/upts-1835369382.html

украина

россия

ровненская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, ровненская область, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины, православная церковь украины (пцу)